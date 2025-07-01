-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия из Сафаги в храм Дендера
Познакомиться с мифами, символами и архитектурой одного из самых загадочных храмов Древнего Египта
Начало: У вашего отеля
«История строительства храма и его архитектурные особенности»
1 июл в 08:30
2 июл в 05:00
$252
$280 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Перенестись во времена фараонов и прикоснуться к монументальному наследию Древнего Египта
Начало: У вашего отеля в Сафаге
«Самый большой в мире храм площадью 63 гектара»
Завтра в 05:00
1 июл в 05:00
$383
$450 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
Побывать в гостях у богини любви и владыки вечности
Начало: У вашего отеля
«Храм Хатхор в Дендере — место, где любовь, искусство и астрономия соединяются в камне»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:00
$288
$320 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сафаге в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сафаге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сафаге в июне 2025
Сейчас в Сафаге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 252 до 383 со скидкой до 15%.
Забронируйте экскурсию в Сафаге на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от $252. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август