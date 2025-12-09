Мои заказы

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХУ

Вас ждёт поездка по самым красивым и знаменитым местам Шарма с лучшими точками для фото!
Описание экскурсии

Мы посетим самые важные достопримечательности Шарм-эль-Шейха и лучшие места, где можно сделать очень красивые фотографии. Также мы поможем вам с фотосъёмкой. Мы познакомимся с исламской религией и Коптской церковью, которая полностью отличается от Русской православной церкви. Кроме того мы познакомимся с географией страны и поймем значение её расположения. Важная информация: Шопинг — по вашему желанию. Если хотите купить сувениры или подарки, я помогу подобрать лучшие места по хорошим ценам. 💊 Также могу подсказать, где находится аптека (по запросу).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1️⃣ Кафе Farsha - уютное место с потрясающим видом
  • 2️⃣ Панорама Шарм-эль-Шейха (еврейские дома) - отличная смотровая площадка
  • 3️⃣ Коптская церковь (православная церковь)
  • 4️⃣ Мечеть Сахаба - одно из самых красивых зданий города
  • 5️⃣ Старый рынок (Old Market)
  • 6️⃣ Гора у старого рынка - встречаем закат и делаем невероятные фото с мечетью и солнцем на фоне
Что включено
  • Трансфер
  • 👨‍💼 Русскоязычный гид
  • Помощь в фото - и видеосъёмке:/n iPhone 15 Pro Max/n Камера Insta360
  • Вода
  • Кафе Farsha
  • Посещение панорамы Шарм-эль-Шейха (еврейские дома)
  • Посещение Коптской церкви (православная церковь).
  • Посещение Мечети Сахаба
  • Посещение Старого рынка (Old Market).
  • Встреча заката и невероятные фото с мечетью и солнцем на фоне на Горе у старого рынка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Автобус привезёт обратно прямо в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Шопинг - по вашему желанию
  • Если хотите купить сувениры или подарки, я помогу подобрать лучшие места по хорошим ценам
  • 💊 Также могу подсказать, где находится аптека (по запросу)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

