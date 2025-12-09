Вас ждёт поездка по самым красивым и знаменитым местам Шарма с лучшими точками для фото!
Описание экскурсииМы посетим самые важные достопримечательности Шарм-эль-Шейха и лучшие места, где можно сделать очень красивые фотографии. Также мы поможем вам с фотосъёмкой. Мы познакомимся с исламской религией и Коптской церковью, которая полностью отличается от Русской православной церкви. Кроме того мы познакомимся с географией страны и поймем значение её расположения. Важная информация: Шопинг — по вашему желанию. Если хотите купить сувениры или подарки, я помогу подобрать лучшие места по хорошим ценам. 💊 Также могу подсказать, где находится аптека (по запросу).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1️⃣ Кафе Farsha - уютное место с потрясающим видом
- 2️⃣ Панорама Шарм-эль-Шейха (еврейские дома) - отличная смотровая площадка
- 3️⃣ Коптская церковь (православная церковь)
- 4️⃣ Мечеть Сахаба - одно из самых красивых зданий города
- 5️⃣ Старый рынок (Old Market)
- 6️⃣ Гора у старого рынка - встречаем закат и делаем невероятные фото с мечетью и солнцем на фоне
Что включено
- Трансфер
- 👨💼 Русскоязычный гид
- Помощь в фото - и видеосъёмке:/n iPhone 15 Pro Max/n Камера Insta360
- Вода
- Кафе Farsha
- Посещение панорамы Шарм-эль-Шейха (еврейские дома)
- Посещение Коптской церкви (православная церковь).
- Посещение Мечети Сахаба
- Посещение Старого рынка (Old Market).
- Встреча заката и невероятные фото с мечетью и солнцем на фоне на Горе у старого рынка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Автобус привезёт обратно прямо в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Шопинг - по вашему желанию
- Если хотите купить сувениры или подарки, я помогу подобрать лучшие места по хорошим ценам
- 💊 Также могу подсказать, где находится аптека (по запросу)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
32%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборШарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Сегодня в 16:30
11 дек в 16:30
$19
$28 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
Увидеть главное и влюбиться в город за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:00
$120 за всё до 9 чел.