Обзорные и познавательные экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Найдено 24 экскурсии в категории «Обзорные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Это будет насыщенная экскурсия-знакомство с колоритным Шарм-эль-Шейхом»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Мы собрали все самые-самые места города в одну программу, чтобы ваше знакомство с ним было полным и от начала до конца интересным»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Если вы приехали насладиться Красным морем, но чувствуете, что отдых в отеле не будет полноценным без знакомства с самим городом, то нам по пути»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 8060 за всё до 10 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
«Еврейский квартал и обзорную площадку, где вы сделаете яркие кадры на память»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
60 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
«Израильские постройки + обзорная площадка»
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита
Начало: У вашего отеля
«Закончим знакомство с Шармом у поющего и танцующего фонтана»
26 июня в 14:30
28 июня в 14:30
79 за всё до 3 чел.
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
250 за человека
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
43 отзыва
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на насыщенную экскурсию-знакомство с достаточно молодым, но колоритным курортным городом Шарм-эль-Шейхом»
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Шарм-эш-Шейх - не только море (обзорная по городу)
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие по знаковым местам и скрытым жемчужинам
Познакомьтесь с уникальным Шарм-Эль-Шейхом: от величественных мечетей до уютного кафе Фарша
Начало: Отель размещения
«Что вас ожидает: Исследуйте Шарм-эль-Шейх На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$65 за всё до 3 чел.
За покупками на Old market (старый город)
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
За покупками на Old market (старый город)
Начало: Отель размещения
«А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за всё до 3 чел.
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Если вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом, то вы попали к нужному гиду»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$65 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
Начало: В отеле
«Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $60 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
скидка
23%
Мини-группа
4 часа
10 отзывов
Групповая обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Начало: У отельного шлагбаума
«В ходе обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу города, узнаете о его жителях и традициях»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 22$17 за человека
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
🚢 На пароме
Групповая
20 часов
3 отзыва
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
«Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Начало: Ваша Гостиница (шлагбаум)
«На обзорной экскурсии вы посетите: Мечеть Эль Мустафа»
Расписание: По Вашему Желанию Организуем Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $25 за всё до 3 чел.
Привет и Салам алейкум, Каир
Индивидуальная
19 часов
Привет и Салам алейкум, Каир
Начало: Отель размещения
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 8 чел.
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
750 за всё до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид»
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750675 за всё до 4 чел.
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Сахаба — главное украшение Шарма»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
«Обзорная экскурсия по туристическому городу Шарм-эль-Шейх позволит вам погрузиться в богатую культуру и историю Египта»
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
$13 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
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    истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
  • Ч
    Чепикова
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Экскурсия очень понравилась, группа была 8 человек, посмотрели значимые места Шарм- эль-Шейха. Экскурсовод Алиса просто супер! Много рассказала о стране и о городе.
  • М
    Михаил
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Замечательный гид Наталья. Экскурсия очень интересная, не один ваш вопрос не останется без ответа. Рекомендую заказать всем кто первый раз
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    в Шарме обязательно, да и постоянные гости Шарма смогут узнать для себя много нового и не только о курорте, но и о стране и египтянах. Передвижение на комфортном микроавтобусе с кондиционером. Наталья спасибо большое, очень довольны.

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
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    больше не только о городе, но и о жизни, быте, религии и традициях местных жителей. Время пролетело незаметно, хотелось прям продолжения … какой-нибудь ужин в национальном стиле 😎 жаль, что пришлось так быстро расстаться!

    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем
  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Экскурсовод Наталья - отличный собеседник. Рассказывала так интересно, что к нашей группе в процессе примыкали туристы из других групп. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Топовые места Шарм-эль-Шейха
  2. Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
  3. Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
  4. Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
  5. Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Обзорные" можно забронировать 24 экскурсии от 13 до 750 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 440 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Изучение достопримечательностей города Шарм-Эль-Шейха нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Шарм-Эль-Шейхе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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