1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Это будет насыщенная экскурсия-знакомство с колоритным Шарм-эль-Шейхом»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€15 за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Мы собрали все самые-самые места города в одну программу, чтобы ваше знакомство с ним было полным и от начала до конца интересным»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
€13 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Если вы приехали насладиться Красным морем, но чувствуете, что отдых в отеле не будет полноценным без знакомства с самим городом, то нам по пути»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 80€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
«Еврейский квартал и обзорную площадку, где вы сделаете яркие кадры на память»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
€60 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
«Израильские постройки + обзорная площадка»
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
€15 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита
Начало: У вашего отеля
«Закончим знакомство с Шармом у поющего и танцующего фонтана»
26 июня в 14:30
28 июня в 14:30
€79 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
€250 за человека
Мини-группа
5 часов
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на насыщенную экскурсию-знакомство с достаточно молодым, но колоритным курортным городом Шарм-эль-Шейхом»
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Шарм-Эль-Шейх: путешествие по знаковым местам и скрытым жемчужинам
Познакомьтесь с уникальным Шарм-Эль-Шейхом: от величественных мечетей до уютного кафе Фарша
Начало: Отель размещения
«Что вас ожидает: Исследуйте Шарм-эль-Шейх На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
За покупками на Old market (старый город)
Начало: Отель размещения
«А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Если вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом, то вы попали к нужному гиду»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
Начало: В отеле
«Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $60 за всё до 4 чел.
скидка
23%
Мини-группа
4 часа
Групповая обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Начало: У отельного шлагбаума
«В ходе обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу города, узнаете о его жителях и традициях»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 22$17 за человека
Групповая
20 часов
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
«Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Начало: Ваша Гостиница (шлагбаум)
«На обзорной экскурсии вы посетите: Мечеть Эль Мустафа»
Расписание: По Вашему Желанию Организуем Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
19 часов
Привет и Салам алейкум, Каир
Начало: Отель размещения
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€750 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид»
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750€675 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Сахаба — главное украшение Шарма»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
«Обзорная экскурсия по туристическому городу Шарм-эль-Шейх позволит вам погрузиться в богатую культуру и историю Египта»
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
$13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААнастасия3 июня 2024Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
- ННадежда29 мая 2024Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
- ЧЧепикова27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, группа была 8 человек, посмотрели значимые места Шарм- эль-Шейха. Экскурсовод Алиса просто супер! Много рассказала о стране и о городе.
- ММихаил24 мая 2024Замечательный гид Наталья. Экскурсия очень интересная, не один ваш вопрос не останется без ответа. Рекомендую заказать всем кто первый раз
- ЮЮлия21 мая 2024Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
- ООксана20 мая 2024Экскурсовод Наталья - отличный собеседник. Рассказывала так интересно, что к нашей группе в процессе примыкали туристы из других групп. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Обзорные»
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