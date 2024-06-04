🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4.5 часа 35 отзывов Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии Начало: У вашего отеля «Это будет насыщенная экскурсия-знакомство с колоритным Шарм-эль-Шейхом» Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00 € 15 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 42 отзыва Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо Начало: У вашего отеля «Мы собрали все самые-самые места города в одну программу, чтобы ваше знакомство с ним было полным и от начала до конца интересным» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00 € 13 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 137 отзывов Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха Начало: У вашего отеля «Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов» € 65 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 43 отзыва Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом Начало: Ваш отель «Если вы приехали насладиться Красным морем, но чувствуете, что отдых в отеле не будет полноценным без знакомства с самим городом, то нам по пути» € 80 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 4 часа 34 отзыва Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото «Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте» от 80 € 60 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля Начало: У вашего отеля «Еврейский квартал и обзорную площадку, где вы сделаете яркие кадры на память» € 60 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа 6 отзывов Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями Начало: В вашем отеле «Израильские постройки + обзорная площадка» Расписание: в четверг и субботу в 15:30 € 15 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита Начало: У вашего отеля «Закончим знакомство с Шармом у поющего и танцующего фонтана» € 79 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии Начало: Ваш отель «Вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом» € 65 за всё до 4 чел.

🛫 Полеты на самолетах Групповая 13 часов 15 отзывов Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день Начало: у шлагбаума вашего отеля Расписание: во вторник в 04:30 € 250 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов 43 отзыва Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Начало: Ваш отель «Приглашаем вас на насыщенную экскурсию-знакомство с достаточно молодым, но колоритным курортным городом Шарм-эль-Шейхом» Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям $ 15 за человека

Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Шарм-Эль-Шейх: путешествие по знаковым местам и скрытым жемчужинам Познакомьтесь с уникальным Шарм-Эль-Шейхом: от величественных мечетей до уютного кафе Фарша Начало: Отель размещения «Что вас ожидает: Исследуйте Шарм-эль-Шейх На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор» $ 65 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 18 отзывов За покупками на Old market (старый город) Начало: Отель размещения «А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта» $ 35 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха Начало: Ваш отель «Если вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом, то вы попали к нужному гиду» Расписание: С понедельника по воскресенье в 16.00 $ 65 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально Начало: В отеле «Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте» Расписание: Ежедневно в 17:00 от $ 60 за всё до 4 чел.

23% скидка Мини-группа 4 часа 10 отзывов Групповая обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху Начало: У отельного шлагбаума «В ходе обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу города, узнаете о его жителях и традициях» Расписание: Каждый день от 22 $ 17 за человека

🚢 На пароме Групповая 20 часов 3 отзыва Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме Расписание: Среда, Суббота в 01:00 $ 294 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время Начало: В вашем отеле «Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит» € 90 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху Начало: Ваша Гостиница (шлагбаум) «На обзорной экскурсии вы посетите: Мечеть Эль Мустафа» Расписание: По Вашему Желанию Организуем Ежедневно от $ 25 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 19 часов Привет и Салам алейкум, Каир Начало: Отель размещения $ 380 за всё до 8 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 13 часов К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день Начало: У вашего отеля € 750 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 13 часов Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы Начало: В вашем отеле «Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид» 750 € 675 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4.5 часа Вечер в Шарме: прогулка + ужин Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города Начало: У вашего отеля «Мечеть Эль-Сахаба — главное украшение Шарма» € 105 за всё до 3 чел.