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данное предложение по отзывам и ни минуты не пожалели Экскурсия у нас была индивидуальная, нас было 6 человек. Микроавтобус приехал за нами в отель в три часа ночи. По дороге у нас было несколько остановок. В 9.30 мы были уже в Каире, где нас ожидал наш чудо гид Шериф При посещении музея оплата была либо картой, либо фунтами, нам все покупал наш гид и мы не стояли ни в одной очереди, хотя в это время были праздники в Египте и было много туристов. В нашу программу входило посещение музеев + Пирамиды. Погода стояла жаркой и мы во время экскурсии договорились с Шерифом добавить в маршрут еще прогулку по Нилу на катере. Вся экскурсионная программа была для нас комфортной, в нашем ритме и очень познавательно. По мимо прекрасного рассказа Шериф ещё и отличный фотограф, знает много локаций и умудряется сделать необычный снимок с первого кадра! Рекомендую данных ребят и нашего гида Шерифа!