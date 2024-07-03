Со скидкой – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 14 экскурсий в категории «Со скидкой» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $14, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
30 минут
92 отзыва
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
15$14 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
53 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
517$414 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
24%
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
86$65 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
8 июля в 16:00
9 июля в 16:00
от 86$65 за всё до 10 чел.
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
7%
Мини-группа
4.5 часа
40 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
9 июля в 15:00
14 июля в 15:00
15$14 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
30 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
8 июля в 01:00
61$55 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
8 июля в 19:30
92$51 за человека
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
8 июля в 13:30
9 июля в 01:00
537$430 за всё до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
39%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
Сегодня в 06:00
8 июля в 06:00
92$56 за человека
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Комфортная яхта, дайвинг и снорклинг в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя Белый остров, известный как египетские Мальдивы. Обед и напитки включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
9 июля в 08:00
13 июля в 08:00
129$123 за всё до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:00
805$644 за всё до 4 чел.
Нешаблонный Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
3 часа
Нешаблонный Шарм-эль-Шейх
Исследовать город за пределом отеля с гидом, который покажет лучшие локации и погрузит в историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
27$25 за человека
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Круиз
6 часов
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
Зайти в мечеть и собор, посмотреть на самые старые трущобы города и поплавать на парусной яхте
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
138$104 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июля 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Были на обзороной экскурсии, которую провел Валид. Узнали много интересного (с нами был ребенок 12 лет), на все вопросы дали ответы.
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    Если что-то заинтересовало на экскурсии, можно задержаться, никуда не торопили нас. Понравилось, что экскурсия индивидуальная, были только мы. Передвигались на комфортабельном транспорте с кондиционером. Ничего не навязывают. Огромное спасибо! Однозначно рекомендую!

    Были на обзороной экскурсии, которую провел Валид
  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Информативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха это must have👍 Валид расскажет:
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    где подешевле купить сувениры, как поменять номер в отеле без заморочек, где самые классные дискотеки, где вкусно поужинать и какие супер лекарства привезти с собой. СПАСИБО, что именно Валид лично проводил экскурсию для нашей семьи! Ощущение, что приехали в гости к старому другу! Попили сок, угостились кофе, получили презенты от Валида 😊все Локации указаны в описании, но хочу отметить, что в программу возможно внести некоторые изменения, нам очень хотелось посетить ТЦ Genena для покупки кроссовок марок, ушедших с рынка, и нам это удалось! По компетенции Валида и говорить не стоит -профессионал своего дела, образованный, тактичный, клиентоориентированный на 💯. Также хочу отметить отличный транспорт на котором проходит экскурсия, это не легковой автомобиль, в котором мало места и некуда ноги деть, а мини автобус, просторный, которым управляет профессиональный водитель. Так что во время поездки Валиду не приходилось отвлекаться на трафик, он был полностью в нашем распоряжении! Обязательно ещё закажем экскурсии у Валида.

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  • С
    Светлана
    30 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Спасибо, Наталье за организацию трансфера! Из аэропорта Шарм эль Шейх в отель Домина. Все четко и вовремя.
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Алиса отменно провела ее! Спасибо!
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Алиса отменно провела ее! Спасибо!
  • Ф
    Фёдор
    25 июня 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Благодарим Георгия за отличную организацию. Хороший микроавтобус, небольшая группа из 5 человек, нет десяток остановок на каждой заправке, бесплатный wi-fi по
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    пути. Все максимально комфортно. Подъем тяжелый, это надо учитывать. Но преодоления себя и итоговые красоты того стоят. Если выбираете экскурсию на гору Моисея, то смело отдавайте предпочтение Георгию.

    Благодарим Георгия за отличную организацию
  • М
    Мария
    25 июня 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Прекрасная экскурсия, Георгий очень внимательный, душевный человек, всегда спрашивал комфортно ли нам. Добирались на комфортабельном мини автобусе с кондиционером, даже
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    заботливый гид Wi-Fi раздавал в дороге) Сама экскурсия сложная, требует выносливости, сложный подъем, спуск немного легче. Нас сопровождал русскоговорящий проводник, поднимались не боясь, что брошены) берите на горе одеяла, было холодно, даже несмотря, на июнь, был сильный ветер на вершине. спасибо Георгий за организацию, посетить экскурсию стоит, проверить себя и пройти этот нелегкий путь)

  • Н
    Надежда
    22 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Поездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтому были очень для меня
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    интересные исторические факты. На все мои вопросы о жизни или истории Египта я получала исчерпывающие ответы. Экскурсия прошла по всем основным достопримечательностям Шармаль-Шейха. Очень понравилось ☺️

    Поездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтому
  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Во время нашего отпуска на курорте Египта — Шарм-эль-Шейхе, мы решили обязательно посетить Каир, чтобы увидеть пирамиды своими глазами. Мы выбрали
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    данное предложение по отзывам и ни минуты не пожалели Экскурсия у нас была индивидуальная, нас было 6 человек. Микроавтобус приехал за нами в отель в три часа ночи. По дороге у нас было несколько остановок. В 9.30 мы были уже в Каире, где нас ожидал наш чудо гид Шериф При посещении музея оплата была либо картой, либо фунтами, нам все покупал наш гид и мы не стояли ни в одной очереди, хотя в это время были праздники в Египте и было много туристов. В нашу программу входило посещение музеев + Пирамиды. Погода стояла жаркой и мы во время экскурсии договорились с Шерифом добавить в маршрут еще прогулку по Нилу на катере. Вся экскурсионная программа была для нас комфортной, в нашем ритме и очень познавательно. По мимо прекрасного рассказа Шериф ещё и отличный фотограф, знает много локаций и умудряется сделать необычный снимок с первого кадра! Рекомендую данных ребят и нашего гида Шерифа!

    Во время нашего отпуска на курорте Египта — Шарм-эль-Шейхе, мы решили обязательно посетить Каир, чтобы увидеть пирамиды своими глазамиВо время нашего отпуска на курорте Египта — Шарм-эль-Шейхе, мы решили обязательно посетить Каир, чтобы увидеть пирамиды своими глазамиВо время нашего отпуска на курорте Египта — Шарм-эль-Шейхе, мы решили обязательно посетить Каир, чтобы увидеть пирамиды своими глазами
  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Спасибо за встречу в аэропорту и комфортную поездку до отеля! Всё отлично!
  • А
    Алексей
    19 июня 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Все отлично. Все понравилось.
    Все отлично. Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
  2. Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
  3. Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
  4. Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
  5. Топовые места Шарм-эль-Шейха
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Исторический музей
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