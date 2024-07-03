1 чел.
По популярности
скидка
7%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
15$14 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
517$414 за всё до 6 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
86$65 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
8 июля в 16:00
9 июля в 16:00
от 86$65 за всё до 10 чел.
скидка
7%
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
9 июля в 15:00
14 июля в 15:00
15$14 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
8 июля в 01:00
61$55 за человека
скидка
45%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
8 июля в 19:30
92$51 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
8 июля в 13:30
9 июля в 01:00
537$430 за всё до 6 чел.
скидка
39%
Мини-группа
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
Сегодня в 06:00
8 июля в 06:00
92$56 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Комфортная яхта, дайвинг и снорклинг в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя Белый остров, известный как египетские Мальдивы. Обед и напитки включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
650€553 за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
9 июля в 08:00
13 июля в 08:00
129$123 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:00
805$644 за всё до 4 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
3 часа
Нешаблонный Шарм-эль-Шейх
Исследовать город за пределом отеля с гидом, который покажет лучшие локации и погрузит в историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
27$25 за человека
скидка
25%
Круиз
6 часов
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
Зайти в мечеть и собор, посмотреть на самые старые трущобы города и поплавать на парусной яхте
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
138$104 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июля 2024Были на обзороной экскурсии, которую провел Валид. Узнали много интересного (с нами был ребенок 12 лет), на все вопросы дали ответы.
- ННаталья1 июля 2024Информативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха это must have👍 Валид расскажет:
- ССветлана30 июня 2024Спасибо, Наталье за организацию трансфера! Из аэропорта Шарм эль Шейх в отель Домина. Все четко и вовремя.
- ЕЕкатерина29 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Алиса отменно провела ее! Спасибо!
- ФФёдор25 июня 2024Благодарим Георгия за отличную организацию. Хороший микроавтобус, небольшая группа из 5 человек, нет десяток остановок на каждой заправке, бесплатный wi-fi по
- ММария25 июня 2024Прекрасная экскурсия, Георгий очень внимательный, душевный человек, всегда спрашивал комфортно ли нам. Добирались на комфортабельном мини автобусе с кондиционером, даже
- ННадежда22 июня 2024Поездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтому были очень для меня
- ООльга20 июня 2024Во время нашего отпуска на курорте Египта — Шарм-эль-Шейхе, мы решили обязательно посетить Каир, чтобы увидеть пирамиды своими глазами. Мы выбрали
- ООльга20 июня 2024Спасибо за встречу в аэропорту и комфортную поездку до отеля! Всё отлично!
- ААлексей19 июня 2024Все отлично. Все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Со скидкой»
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