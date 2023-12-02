Каир на автобусе из Шарм-эш-Шейх

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Путешествие в Каир из Шарм-эль-Шейха, посетите Египетский национальный музей, входной билет уже включен в стоимость, а также посетим фабрику масел и фабрику папируса. Увидите пирамиды и сфинкса на плато Гиза.
Каир на автобусе из Шарм-эш-Шейх
Каир на автобусе из Шарм-эш-Шейх
Каир на автобусе из Шарм-эш-Шейх
Каир на автобусе из Шарм-эш-Шейх
Каир на автобусе из Шарм-эш-Шейх
Каир на автобусе из Шарм-эш-Шейх
Ближайшие даты:
2
дек
6
дек
8
дек
9
дек
13
дек
15
дек
16
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 13+$42
Дети (с 6 до 12 лет включительно)$28
Дети до 6 лет$0

Описание

Что вас ожидает:

  • Ночью выезжаете из Шарм Эль Шейха, путь до Каира, с остановками, занимает 7-8 часов с одной остановкой по дороге для перекуса.
  • В Каире посещаете Египетский национальный музей, входной билет включен в стоимость.
  • Разнообразный обед в виде фуршета (напитки не входят в стоимость).
  • Пирамиды и сфинкса на плато Гиза.
  • Также посещаете фабрику масел и фабрику папируса.

• Вечером возвращаетесь в Шарм Эль Шейх. Организационная информация:

  • Организовываем экскурсию каждый день с 01:30 до 02:00.
  • Новые автобусы Мерседес 2020г.
  • Трансфер забирает Вас из Вашей гостиницы и привозит обратно в конце тура.
  • ВАЖНО! Нужна виза, которую можете получить в аэропорту за 25$. Можем помочь с визой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер забирает из отеля в Шарм Эль Шейха и привозит обратно после экскурсии на комфортабельном автобусе
  • На экскурсии работает русскоговорящий гид-профессионал
  • В стоимость входит обед
Что не входит
  • Напитки и прогулка по Нилу — по желанию 10$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберет вас с ресепшена вашей гостиницы
Завершение: Трансфер привезет вас в вашу гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • ВАЖНО! Нужна виза, которую можете получить в аэропорту за 25$.
  • Можем помочь с визой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ИндивидуальныеНа автобусеНа весь деньПирамиды ГизыПопулярные места

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Насыщенная групповая экскурсия в столицу Египта с посещением пирамид и прогулкой по Нилу
у вашего отеля
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
55 за человека
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Посетить все знаковые места города и узнать о жизни местных на обзорной экскурсии
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
3 дек
4 дек
75 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
С комфортом добраться до столицы Египта, посетить Каирский музей и увидеть Великие пирамиды
у вашего отеля
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
245 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ