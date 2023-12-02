Путешествие в Каир из Шарм-эль-Шейха, посетите Египетский национальный музей, входной билет уже включен в стоимость, а также посетим фабрику масел и фабрику папируса. Увидите пирамиды и сфинкса на плато Гиза.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
6
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
13
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|$42
|Дети (с 6 до 12 лет включительно)
|$28
|Дети до 6 лет
|$0
Описание
Что вас ожидает:
- Ночью выезжаете из Шарм Эль Шейха, путь до Каира, с остановками, занимает 7-8 часов с одной остановкой по дороге для перекуса.
- В Каире посещаете Египетский национальный музей, входной билет включен в стоимость.
- Разнообразный обед в виде фуршета (напитки не входят в стоимость).
- Пирамиды и сфинкса на плато Гиза.
- Также посещаете фабрику масел и фабрику папируса.
• Вечером возвращаетесь в Шарм Эль Шейх. Организационная информация:
- Организовываем экскурсию каждый день с 01:30 до 02:00.
- Новые автобусы Мерседес 2020г.
- Трансфер забирает Вас из Вашей гостиницы и привозит обратно в конце тура.
- ВАЖНО! Нужна виза, которую можете получить в аэропорту за 25$. Можем помочь с визой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер забирает из отеля в Шарм Эль Шейха и привозит обратно после экскурсии на комфортабельном автобусе
- На экскурсии работает русскоговорящий гид-профессионал
- В стоимость входит обед
- Что не входит
- Напитки и прогулка по Нилу — по желанию 10$
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер заберет вас с ресепшена вашей гостиницыЗавершение: Трансфер привезет вас в вашу гостиницу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- ВАЖНО! Нужна виза, которую можете получить в аэропорту за 25$.
- Можем помочь с визой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
Групповая
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Насыщенная групповая экскурсия в столицу Египта с посещением пирамид и прогулкой по Нилу
у вашего отеля
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Посетить все знаковые места города и узнать о жизни местных на обзорной экскурсии
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
3 дек
4 дек
€75 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
С комфортом добраться до столицы Египта, посетить Каирский музей и увидеть Великие пирамиды
у вашего отеля
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
€245 за человека