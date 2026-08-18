Наша программа организована с максимальным для вас комфортом — в небольшой группе, с коротким перелётом, без заезда в магазины. Никакой спешки! Всё время мы уделим только посещению достопримечательностей.
Вы полюбуетесь пирамидами Гизы и узнаете тайны этих древних сооружений, увидите сокровища Тутанхамона, мумии и саркофаги в музее и погуляете по старому Каиру.
Вы полюбуетесь пирамидами Гизы и узнаете тайны этих древних сооружений, увидите сокровища Тутанхамона, мумии и саркофаги в музее и погуляете по старому Каиру.
Описание трансфер
Плато пирамид Гизы — главная часть нашей программы. Вы увидите не только знаменитые пирамиды, но и поминальные храмы, пирамиды-спутники, лодочные ямы, гробницы. Гид расскажет об этапах и технологиях строительства пирамид, а также поделится тайнами, которые учёные пытаются разгадать до сих пор.
Один из музеев на выбор:
- Египетский национальный музей. Вы посетите знаменитый зал с сокровищами Тутанхамона, посмотрите на крупнейшую коллекцию экспонатов Древнего Египта — статуи, папирусы, саркофаги, мумии, предметы быта.
- Новый музей в Гизе. Современный мультимедийный музей с экспозицией, охватывающей более 7 тысяч лет Египетской истории. Вы увидите оригинальные монеты, ритуальные предметы, погребальные маски, вазы и посуду, украшения, статуи. В центре главного холла вас встретит монументальная статуя фараона Рамзеса II.
Старый Каир. Затем вы отправитесь на пешеходную прогулку по центру города, посетите христианские и исламские святыни.
Тайминг
04:30 — выезд из отеля
06:00 — вылет в Каир
07:20 — встреча с гидом
08:30 — плато Гиза
12:00 — обед
14:00 — музей
16:00 — Старый город
18:00 — выезд в аэропорт
21:00 — вылет в Шарм-эль-Шейх
22:30 — прибытие в отель
Организационные детали
- Трансфер в аэропорт и переезды по Каиру осуществляются на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером в группе до 8 человек
- Экскурсию в Каире для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Возьмите с собой паспорта, завтрак из отеля (сухой паёк), воду, головной убор, очки, деньги
Особенности формата
- Для участия в экскурсии понадобится египетская виза-наклейка, которую можно купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. Если вы не успели это сделать, мы поможем оформить визу в день экскурсии перед вылетом.
- Для бронирования авиабилетов нужно внести полную предоплату напрямую организатору в течение трёх дней с момента бронирования (в рублях переводом либо наличными $ или € при встрече у отеля). В случае отмены заказа не менее чем за 48 часов возможен частичный возврат средств (за вычетом стоимости авиабилетов). При отмене менее чем за 48 часов до начала экскурсии стоимость не возвращается полностью.
Что включено в стоимость
- Трансфер из отеля в аэропорт и обратно
- Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Каир — Шарм-эль-Шейх (эконом-класс)
- Транспортное обслуживание и услуги гида
Дополнительные расходы
- Входные билеты: плато Гиза ($15), Египетский национальный музей ($12), Большой египетский музей ($33)
- Обед и напитки
- Прогулка на лодке по Нилу (по желанию всей группы)
ежедневно в 04:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$395
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 6202 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась! Очень комфортно и понятно. Гид Шериф замечательный, приятный человек, отлично говорит по русски, учёл все пожелания, готов помочь в любой момент, подсказать, рассказать, предостерег от нежелательных покупок
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С
Наш гид-Шериф,просто супер! Нам все понравилось.
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О
Очень рекомендую экскурсию из Шарма в Каир у организатора Натальи.
Преимущества:
1. Это конечно гид Шериф. Он отлично владеет русским языком, очень увлеченно и интересно рассказывает про историю Египта и делает суперские
Преимущества:
1. Это конечно гид Шериф. Он отлично владеет русским языком, очень увлеченно и интересно рассказывает про историю Египта и делает суперские
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Ездила на экскурсию в январе, нас было всего 3 человека, забрали из отелей, самолет туда был бизнес класса, очень приятно. В аэропорту Каира встретил гид, Шериф профессионал своего дела, рассказал
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Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Организатор- Наталья всегда была на связи перед туром, отвечала на все вопросы Тур был на комфортабельном микроавтобусе только для нас пятерых Гид Шериф
Организатор- Наталья всегда была на связи перед туром, отвечала на все вопросы Тур был на комфортабельном микроавтобусе только для нас пятерых Гид Шериф
+2
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Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире встретил гид Шериф. Нам повезло, экскурсия получилась индивидуальная. Шериф замечательный рассказчик! Сначала показал нам
+2
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