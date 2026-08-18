Наша программа организована с максимальным для вас комфортом — в небольшой группе, с коротким перелётом, без заезда в магазины. Никакой спешки! Всё время мы уделим только посещению достопримечательностей. Вы полюбуетесь пирамидами Гизы и узнаете тайны этих древних сооружений, увидите сокровища Тутанхамона, мумии и саркофаги в музее и погуляете по старому Каиру.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Плато пирамид Гизы — главная часть нашей программы. Вы увидите не только знаменитые пирамиды, но и поминальные храмы, пирамиды-спутники, лодочные ямы, гробницы. Гид расскажет об этапах и технологиях строительства пирамид, а также поделится тайнами, которые учёные пытаются разгадать до сих пор.

Один из музеев на выбор:

Египетский национальный музей . Вы посетите знаменитый зал с сокровищами Тутанхамона, посмотрите на крупнейшую коллекцию экспонатов Древнего Египта — статуи, папирусы, саркофаги, мумии, предметы быта.

. Вы посетите знаменитый зал с сокровищами Тутанхамона, посмотрите на крупнейшую коллекцию экспонатов Древнего Египта — статуи, папирусы, саркофаги, мумии, предметы быта. Новый музей в Гизе. Современный мультимедийный музей с экспозицией, охватывающей более 7 тысяч лет Египетской истории. Вы увидите оригинальные монеты, ритуальные предметы, погребальные маски, вазы и посуду, украшения, статуи. В центре главного холла вас встретит монументальная статуя фараона Рамзеса II.

Старый Каир. Затем вы отправитесь на пешеходную прогулку по центру города, посетите христианские и исламские святыни.

Тайминг

04:30 — выезд из отеля

06:00 — вылет в Каир

07:20 — встреча с гидом

08:30 — плато Гиза

12:00 — обед

14:00 — музей

16:00 — Старый город

18:00 — выезд в аэропорт

21:00 — вылет в Шарм-эль-Шейх

22:30 — прибытие в отель

Организационные детали

Трансфер в аэропорт и переезды по Каиру осуществляются на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером в группе до 8 человек

Экскурсию в Каире для вас проведёт один из гидов нашей команды

Возьмите с собой паспорта, завтрак из отеля (сухой паёк), воду, головной убор, очки, деньги

Особенности формата

Для участия в экскурсии понадобится египетская виза-наклейка, которую можно купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. Если вы не успели это сделать, мы поможем оформить визу в день экскурсии перед вылетом.

Для бронирования авиабилетов нужно внести полную предоплату напрямую организатору в течение трёх дней с момента бронирования (в рублях переводом либо наличными $ или € при встрече у отеля). В случае отмены заказа не менее чем за 48 часов возможен частичный возврат средств (за вычетом стоимости авиабилетов). При отмене менее чем за 48 часов до начала экскурсии стоимость не возвращается полностью.

Что включено в стоимость

Трансфер из отеля в аэропорт и обратно

Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Каир — Шарм-эль-Шейх (эконом-класс)

Транспортное обслуживание и услуги гида

Дополнительные расходы