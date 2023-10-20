Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Вы полюбуетесь пирамидами Гизы и узнаете тайны этих древних сооружений, увидите сокровища Тутанхамона, мумии и саркофаги в музее и погуляете по старому Каиру.
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Описание
Что вас ожидает
Плато пирамид Гизы — главная часть нашей программы. Вы увидите не только знаменитые пирамиды, но и поминальные храмы, пирамиды-спутники, лодочные ямы, гробницы. Гид расскажет об этапах и технологиях строительства пирамид, а также поделится тайнами, которые учёные пытаются разгадать до сих пор.
Египетский национальный музей. Вы посетите знаменитый зал с сокровищами Тутанхамона, посмотрите на крупнейшую коллекцию экспонатов Древнего Египта — статуи, папирусы, саркофаги, мумии, предметы быта.
Старый Каир. Затем вы отправитесь на пешеходную прогулку по центру города, посетите христианские и исламские святыни.
Тайминг
04:30 — выезд из отеля
06:00 — вылет в Каир
07:20 — встреча с гидом
08:30 — плато Гиза
12:00 — обед
14:00 — музей
16:00 — Старый город
18:00 — выезд в аэропорт
21:00 — вылет в Шарм-эль-Шейх
22:30 — прибытие в отель
Организационные детали
- Трансфер в аэропорт и переезды по Каиру осуществляются на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером в группе до 8 человек
- Экскурсию в Каире для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Возьмите с собой паспорта, завтрак из отеля (сухой паёк), воду, головной убор, очки, деньги
Особенности формата
- Для участия в экскурсии понадобится египетская виза-наклейка, которую можно купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. Если вы не успели это сделать, мы поможем оформить визу в день экскурсии перед вылетом.
- Для бронирования авиабилетов нужно внести полную предоплату напрямую организатору в течение трёх дней с момента бронирования (в рублях переводом либо наличными $ или € при встрече у отеля). В случае отмены заказа не менее чем за 48 часов возможен частичный возврат средств (за вычетом стоимости авиабилетов). При отмене менее чем за 48 часов до начала экскурсии стоимость не возвращается полностью.
Что включено в стоимость
- Трансфер из отеля в аэропорт и обратно
- Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Каир — Шарм-эль-Шейх (эконом-класс)
- Транспортное обслуживание и услуги гида
Дополнительные расходы
- Входные билеты: плато Гиза (€11), Египетский музей (€9)
- Обед и напитки
- Прогулка на лодке по Нилу (по желанию всей группы)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.