В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе

Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Наша программа организована с максимальным для вас комфортом — в небольшой группе, с коротким перелётом, без заезда в магазины. Никакой спешки! Всё время мы уделим только посещению достопримечательностей.

Вы полюбуетесь пирамидами Гизы и узнаете тайны этих древних сооружений, увидите сокровища Тутанхамона, мумии и саркофаги в музее и погуляете по старому Каиру.
5
28 отзывов
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе

Описание трансфер

Плато пирамид Гизы — главная часть нашей программы. Вы увидите не только знаменитые пирамиды, но и поминальные храмы, пирамиды-спутники, лодочные ямы, гробницы. Гид расскажет об этапах и технологиях строительства пирамид, а также поделится тайнами, которые учёные пытаются разгадать до сих пор.

Один из музеев на выбор:

  • Египетский национальный музей. Вы посетите знаменитый зал с сокровищами Тутанхамона, посмотрите на крупнейшую коллекцию экспонатов Древнего Египта — статуи, папирусы, саркофаги, мумии, предметы быта.
  • Новый музей в Гизе. Современный мультимедийный музей с экспозицией, охватывающей более 7 тысяч лет Египетской истории. Вы увидите оригинальные монеты, ритуальные предметы, погребальные маски, вазы и посуду, украшения, статуи. В центре главного холла вас встретит монументальная статуя фараона Рамзеса II.

Старый Каир. Затем вы отправитесь на пешеходную прогулку по центру города, посетите христианские и исламские святыни.

Тайминг

04:30 — выезд из отеля
06:00 — вылет в Каир
07:20 — встреча с гидом
08:30 — плато Гиза
12:00 — обед
14:00 — музей
16:00 — Старый город
18:00 — выезд в аэропорт
21:00 — вылет в Шарм-эль-Шейх
22:30 — прибытие в отель

Организационные детали

  • Трансфер в аэропорт и переезды по Каиру осуществляются на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером в группе до 8 человек
  • Экскурсию в Каире для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Возьмите с собой паспорта, завтрак из отеля (сухой паёк), воду, головной убор, очки, деньги

Особенности формата

  • Для участия в экскурсии понадобится египетская виза-наклейка, которую можно купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. Если вы не успели это сделать, мы поможем оформить визу в день экскурсии перед вылетом.
  • Для бронирования авиабилетов нужно внести полную предоплату напрямую организатору в течение трёх дней с момента бронирования (в рублях переводом либо наличными $ или € при встрече у отеля). В случае отмены заказа не менее чем за 48 часов возможен частичный возврат средств (за вычетом стоимости авиабилетов). При отмене менее чем за 48 часов до начала экскурсии стоимость не возвращается полностью.

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля в аэропорт и обратно
  • Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Каир — Шарм-эль-Шейх (эконом-класс)
  • Транспортное обслуживание и услуги гида

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: плато Гиза ($15), Египетский национальный музей ($12), Большой египетский музей ($33)
  • Обед и напитки
  • Прогулка на лодке по Нилу (по желанию всей группы)

ежедневно в 04:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Стандартный$395
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 6202 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
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был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Вероника
Экскурсия очень понравилась! Очень комфортно и понятно. Гид Шериф замечательный, приятный человек, отлично говорит по русски, учёл все пожелания, готов помочь в любой момент, подсказать, рассказать, предостерег от нежелательных покупок
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и трат- за это особая благодарность! Приятно, когда тебе никто не пытается навязать ненужные товары и выманить денег, как это бывает с экскурсиями в отелях.
Увидели пирамиды, сфинкса-чудо! Устали страшно,конечно, но это того стоило. Устали причём не от экскурсии, ходили не много, отлично,что вокруг пирамид автобусы ездят - удобно, не надо ходить. Устали от того,что рано встали на самолет.
Зато день получился невероятно насыщенным. Очень понравилась прогулка по улочкам старого Каира - рано утром безлюдно, тихо и спокойно- это было очень удобно.
Ещё наш оказался отличным фотографом, устроил нам настоящую фотосессию-кадры впечатляющие! Такая память!
Вот по музею хотелось походить подольше, все рассмотреть подробнее,времени не хватило. Новый музей очень интересный!
Спасибо, Шериф, за прекрасные впечатления, интересные рассказы, приятные беседы и уважение. Желаем процветания!
Однозначно рекомендуем!

Экскурсия очень понравилась! Очень комфортно и понятно. Гид Шериф замечательный, приятный человек, отлично говорит по русски,
Экскурсия очень понравилась! Очень комфортно и понятно. Гид Шериф замечательный, приятный человек, отлично говорит по русски,
Экскурсия очень понравилась! Очень комфортно и понятно. Гид Шериф замечательный, приятный человек, отлично говорит по русски,
Экскурсия очень понравилась! Очень комфортно и понятно. Гид Шериф замечательный, приятный человек, отлично говорит по русски,
Экскурсия очень понравилась! Очень комфортно и понятно. Гид Шериф замечательный, приятный человек, отлично говорит по русски,
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С
Наш гид-Шериф,просто супер! Нам все понравилось.
Наш гид-Шериф,просто супер! Нам все понравилось.
Наш гид-Шериф,просто супер! Нам все понравилось.
Наш гид-Шериф,просто супер! Нам все понравилось.
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О
Очень рекомендую экскурсию из Шарма в Каир у организатора Натальи.
Преимущества:
1. Это конечно гид Шериф. Он отлично владеет русским языком, очень увлеченно и интересно рассказывает про историю Египта и делает суперские
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эксклюзивные фото.
2. Организация экскурсии. С 7 утра и до 17 вечера длилась экскурсионная программа. Все это время было посвящено рассказам об истории Египта + у нас было достаточно свободного времени, чтобы сделать фото и отдохнуть. И самое главное для меня, во время экскурсии не было шопинга и магазинов, куда обычно завозят туристов.
3. В моем случае экскурсия оказалась индивидуальным туром. Нас было всего трое: я с дочкой и еще один молодой человек.
Большое спасибо организатору Наталье и особая благодарность гиду Шерифу!!!

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Ускова
Ездила на экскурсию в январе, нас было всего 3 человека, забрали из отелей, самолет туда был бизнес класса, очень приятно. В аэропорту Каира встретил гид, Шериф профессионал своего дела, рассказал
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очень интересно, мы прилетели рано в 7 утра, поехали по Каиру на легковой машине, смотрели достопримечательности, потом в новый музей, на пирамиды, в самом конце было время прокатились по Нилу, были после 16ч очень холодно. на обратном пути в нашу машину врезались, не сильно но неприятно, вождение там конечно ужасное ездят все как хотят никакого уважения друг к другу. Экскурсия понравилась, Пирамиды это Чудо.

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Ольга
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Организатор- Наталья всегда была на связи перед туром, отвечала на все вопросы Тур был на комфортабельном микроавтобусе только для нас пятерых Гид Шериф
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просто чудесный человек и экскурсовод Отлично составил маршрут, избегая основные потоки больших групповых туров На пирамидах показывал выгодные места для фото и всех фотографировал сам)) нас было 5 девушек и все остались довольны нашим личным фотографом!!!
Потом была прогулка по старому Каиру, Шериф провел нас по колоритным улочкам, подробно все рассказывая Пообедали в чудном кафе, затем пошли в старый музей. В музее Шериф подводил к самым значимым экспонатам, сопровождая все подробным рассказом.
Затем мы поехали на кораблике по Нилу, опять таки только мы впятером Мы однозначно рекомендуем данный тур, Наталью и Шерифа!!!!

Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!+2
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
Брали экскурсию на 5 человек В полном восторге!
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Олег
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире встретил гид Шериф. Нам повезло, экскурсия получилась индивидуальная. Шериф замечательный рассказчик! Сначала показал нам
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мусульманский Каир. Потом ездили к Пирамидам и Сфинксу. Великолепная экскурсия по национальному музею!. И все завершали прогулка на отдельном катере по Нилу. Все прошло супер! На одной волне. Специально выбрали эту экскурсию, хотя она была подороже подобных, чтобы никто не водил по ненужным магазинам.
Отдельно ещё раз благодарность Шерифу! Очень интересно! Непринужденно. И на одной волне! Помимо того, что классный рассказчик, Шериф великолепный фотограф. Знает хорошие локации и виды откуда делать снимки.
В Шарме в аэропорту встретил водитель и отвез в отель.
Все великолепно организовано.
Рекомендуем всем!

Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире+2
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
Шикарная экскурсия! Все организовано на высшем уровне. Авто забрал из отеля, привез в аэропорт. В Каире
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