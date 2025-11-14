Приглашаем в однодневное путешествие в Каир — без лишних остановок и магазинных визитов. Только главное в столице Египта: пирамиды Гизы, Большой сфинкс, Большой Египетский музей. Вы прикоснётесь к древней истории, услышите её живое объяснение от профессионального египтолога и увезёте с собой образы, которые останутся в памяти надолго.

Описание экскурсии

2:00 — выезд из отеля на комфортабельном микроавтобусе. В дороге — санитарная остановка

8:30 — экскурсия в новый Большой Египетский музей. В просторных залах вы увидите 11-метровую статую Рамсеса II, парадную лестницу, саркофаги, мумии, ювелирные украшения и другие артефакты из коллекции, насчитывающей более 100 000 экспонатов

12:30 — обед в ресторане национальной кухни

14:00 — посещение плато Гиза: осмотр девяти пирамид, включая Хеопса, Хефрена и Микерина, а также знаменитого Большого сфинкса. По желанию можно зайти внутрь пирамиды

17:00 — выезд в Шарм-эль-Шейх

00:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Для этой экскурсии необходимо иметь в паспорте египетскую визу-наклейку. Если её нет, поможем с оформлением

Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace (2025 г. в.) с кондиционером

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы