В сердце Египта: из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Гизу

Увидеть Сфинкса и пирамиды, пройти по залам музея и погрузиться в атмосферу Древнего Египта
Приглашаем в однодневное путешествие в Каир — без лишних остановок и магазинных визитов. Только главное в столице Египта: пирамиды Гизы, Большой сфинкс, Большой Египетский музей.

Вы прикоснётесь к древней истории, услышите её живое объяснение от профессионального египтолога и увезёте с собой образы, которые останутся в памяти надолго.
4.8
4 отзыва
Описание экскурсии

2:00 — выезд из отеля на комфортабельном микроавтобусе. В дороге — санитарная остановка

8:30 — экскурсия в новый Большой Египетский музей. В просторных залах вы увидите 11-метровую статую Рамсеса II, парадную лестницу, саркофаги, мумии, ювелирные украшения и другие артефакты из коллекции, насчитывающей более 100 000 экспонатов

12:30 — обед в ресторане национальной кухни

14:00 — посещение плато Гиза: осмотр девяти пирамид, включая Хеопса, Хефрена и Микерина, а также знаменитого Большого сфинкса. По желанию можно зайти внутрь пирамиды

17:00 — выезд в Шарм-эль-Шейх

00:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Для этой экскурсии необходимо иметь в паспорте египетскую визу-наклейку. Если её нет, поможем с оформлением
  • Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace (2025 г. в.) с кондиционером
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед и напитки (по меню)
  • Входные билеты: в Большой Египетский музей — $33 за чел., пирамиды Гизы — $15 за чел. Детям до 12 лет — 50% скидка

в понедельник и среду в 02:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$143
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 240 туристов
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. Экскурсии провожу я и мои коллеги. Главная задача для нас — оставить самые приятные воспоминания о местах, людях и культуре Египта. Благодаря многолетнему опыту работы мы меняем формат авторских экскурсий и находим индивидуальный подход даже к самым требовательным путешественникам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
С
Соня
14 ноя 2025
Очень мало, кто предлагает экскурсию с посещением Нового музея, но благодаря Трипстеру организатор был найден! Большое вам спасибо.
Экскурсия получилась замечательная.
Гид Шериф - знаток, историк, человек и друг. С отличным русским
читать дальше

языком. Нигде нас не торопил, составил маршрут в правильной последовательности, сначала музей, где по утрам меньше людей, а потом пирамиды, где днем нет дымки (в отличие от утра) и сами пирамиды видны.
Отдельное спасибо за то, что не завел ни в один магазин, вся группа не желала шоппинга, уж больно навязчиво это предлагают другие гиды, мы уже устали от этого…
На обед приехали в хорошее заведение, приличное кафе.
Отдельно спасибо нашему водителю Ахмеду, делал на трассе остановки по требованию, довез нас с комфортом и быстро. Доехали за 5 часов до Каира! Кто еще думает и выбирает, ехать ли на большом автобусе и трястись 8-9 часов в одну сторону, присмотритесь к этому предложению. Ведь альтернатива уже предложена.
Всем желаю хорошей экскурсии!

Д
Дарья
8 ноя 2025
Посещали Гизу совместно с гидом Шерифом, и это просто подарок для нас, он так грамотно организовал наше время, что мы успели посмотреть Большой египетский музей до толпы туристов, к слову,
читать дальше

в этот день из-за наплыва людей музей к обеду уже закрыли на вход. На пирамидах тоже все билеты и очереди проходили настолько стремительно, что нигде даже устать не успели.
Информации было много, подача интересная, он готов был ещё и ещё рассказывать, только и успевай вопросы накидывать.
И фото нам красивых наделал, и ресторан оперативно организовал и мы там были первыми, всё вкусно 👌🏻
Отдельное спасибо водителю замечательному, очень приветливый, вежливый, откликался на просьбы об остановке.
С радостью буду рекомендовать этот тур и организатора 🫰🏻

R
Regina
7 ноя 2025
Экскурсия абсолютно оправдала всё ожидания! Всё чётко организовано, спасибо году Шерифу, ни минуты времени не потратили на очереди. Рассказал нам всё самое интересное, готов был ответить на любой вопрос и помочь в любой просьбе. Огромное 🙏💕Спасибо!
Ольга
Ольга
7 ноя 2025
Вернулись с экскурсии
Вопрос организатору-в какой момент пропала прогулка по городу? Да, благодаря этому мы вернулись в Шарм не в 00, а в 21ч, но непонятно как можно в одностороннем порядке
читать дальше

убрать 1/3 программы???

По остальному-группа была 6 человек, очень удобно. Вел гид Шериф-очень приятный рассказчик. Чтобы не стоять со всеми туристами быстро сориентировался и повел нас в музей (и мы избежали бешеной давки на входе) (обращу внимание-в музее достаточно прохладно), а уже потом на пирамиды. Организовал нам поездку на повозках, не жалко 10долл, увидели пирамиды в красивой перспективе. Отвел к бесплатной для захода внутрь пирамиде. Много рассказывал про историю и традиции египтян и фараонов, все интересно и понятно и с юмором.
По доп расходам -платила в долларах, получилось с обедом 55долл в человека+ напитки (3-5долл) + прогулка тележка 10 долл

