Египет не только море, это историческая страна, есть много достойных для посещения мест.
Несмотря на то, что исторические памятники далеко от вас, мы будем стараться приблизить их к вам с нашими хорошими условиями, замечательным сервисом, удобным комфортабельным транспортом, опытными русскоговорящими гидами, профессиональными водителями. Программа организуется индивидуально.
Описание экскурсииКаир - многогранный мегаполис, столица Египта на протяжении долгих лет. В древнем Египте - это город ун (город солнца). В римский период - Вавилон. В христианский период - коптский квартал. В исламский период - Каир. В королевский период - один из самых красивых городов всего мира. Поэтому Каир достоин для посещения. Но для этого нужно настоящий гид, профессиональный историк с профильным образованием, а не просто сопровождающий гид. Здесь на каждом углу есть много интересного, и просто пройти мимо молча будет скучно. Я создал эту программу для всех пожеланий. Программа - гибкий маршрут по Каиру, выбирайте один из этих программ: Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Третья программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 -пирамиды в Гизе и сфинкс. Четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. Пятая программа: 1 - Гиза: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс 2 - Сакара: ступенчатая пирамида, пирамида Тити, загадочный Серапем. 3 - Мемфис и статуя Рамзеса 2. Шестая программа: (с доплатой 50 $) 1-пирамиды в гизе хеопс, хефренос и микринос 2-GEM:большой Египтский музей. Важная информация: Нужно купить визу на прилёт в Египет из аэропорта. Вас забираем из отеля в 4.30 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды
- Музей
- Церкви
- Мечети
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Нужно купить визу на прилёт в Египет из аэропорта
- Вас забираем из отеля в 4.30 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Angelina
6 окт 2025
Отличная экскурсия! Гид Мохаммед все очень интересно повествовал, рассказывал об исторических фактах, подсказал лучшие места для посещения и просмотра. К концу экскурсии мозг был перегружен информацией, но теперь мы знаем много интересной информации об истории древнего Египта. Также очень быстро доехали туда и обратно, на автобусе было бы сильно дольше
Ю
Юлия
27 авг 2025
Мы брали 5 программу, так как хотелось за раз взять по-больше исторических локаций. И хочу больше поделиться своими впечатлениями от посещения Саккары, Мемфиса и Статуи Рамзеса II.
М
Михаил
11 мая 2025
Ездили по первой программе, все очень понравилось, гид Тимур очень подробно рассказал, про Кайр и комплекс пирамид Гизы, дал ценные советы, что стоит посмотреть и сэкономил много времени и денег,
