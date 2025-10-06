Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Египет не только море, это историческая страна, есть много достойных для посещения мест.



Несмотря на то, что исторические памятники далеко от вас, мы будем стараться приблизить их к вам с нашими хорошими условиями, замечательным сервисом, удобным комфортабельным транспортом, опытными русскоговорящими гидами, профессиональными водителями. Программа организуется индивидуально. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Каир - многогранный мегаполис, столица Египта на протяжении долгих лет. В древнем Египте - это город ун (город солнца). В римский период - Вавилон. В христианский период - коптский квартал. В исламский период - Каир. В королевский период - один из самых красивых городов всего мира. Поэтому Каир достоин для посещения. Но для этого нужно настоящий гид, профессиональный историк с профильным образованием, а не просто сопровождающий гид. Здесь на каждом углу есть много интересного, и просто пройти мимо молча будет скучно. Я создал эту программу для всех пожеланий. Программа - гибкий маршрут по Каиру, выбирайте один из этих программ: Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Третья программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 -пирамиды в Гизе и сфинкс. Четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. Пятая программа: 1 - Гиза: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс 2 - Сакара: ступенчатая пирамида, пирамида Тити, загадочный Серапем. 3 - Мемфис и статуя Рамзеса 2. Шестая программа: (с доплатой 50 $) 1-пирамиды в гизе хеопс, хефренос и микринос 2-GEM:большой Египтский музей. Важная информация: Нужно купить визу на прилёт в Египет из аэропорта. Вас забираем из отеля в 4.30 утра.

