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Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
В одной экскурсии 🧭 совмещены сразу несколько захватывающих развлечений! Насладитесь семи самыми популярными экскурсиями, которые вы можете совершить в Шарм-эль-Шейхе всего за один день.

Отправляйтесь на развлечения в пустыне и на море: катание на квадроциклах и верблюдах 🐪 по пустыне, разные виды водного спорта — катание на банане, катание на таблетке по морю и полёты на парашюте 🪂 (парасейлинг).

Кроме этого, вам представится замечательная возможность заняться дайвингом и подводным плаванием с маской и ластами, и увидеть своими глазами красоту и богатство подводного мира Красного моря 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $55 за человека

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Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)
Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)

Что вы увидите

  • Пустыня
  • Море
Ключевые моменты экскурсии:• Катание на квадроциклах (45 мин. );
  • Катание на верблюде 🐪 около (10 мин. );
  • Катание на банане (10 мин. );
  • Катание на таблетке (10 мин. );
  • Полёт на парашюте 🪂 (парасейлинг) (10 мин. ), считается одним из самых популярных видов спорта в Шарм-эль-Шейхе;
  • Дайвинг в Красном море 🌊 (15 мин. ), вы погружаетесь одном из самых удивительных мест для дайвинга в Шарм-эль-Шейхе;
  • Снорклинг в Красном море (1 час), вы посетите один из самых удивительных мест для снорклинга в Шарм-эль-Шейхе;
  • Обед в ресторане. Что вас ожидает:Вы пребудете в лагерь в пустыне, где и начнёте свою экскурсию ⛳ с катания на верблюде и познакомитесь с восточной жизнью бедуинов. Затем, у вас будет краткий инструктаж об управлении квадроциклами. Затем вы с легкостью сможете заняться захватывающей ездой на квадроциклах по барханам пустыни в Шарм-эль-Шейхе.
  • После этого, вы сможете насладиться разными видами водного спорта в Красном море: Катание на банане, таблетке и парасейлинг. Вы окажетесь на борту скоростной лодки и после краткого брифинга воспарите в воздух. Этот вид развлечений доступен и детям и взрослым, всем, кого манит небо и незабываемые впечатления от полёта.
  • После этого, мы отправимся в море, чтобы насладиться дайвингом. Вместе с нашими опытными инструкторами и гидами вы займётесь погружением в самых лучших местах для дайвинга, с коралловыми рифами и большим разнообразием рыб.
  • Кроме этого, мы остановимся для подводного плавания (снорклинга), это замечательная возможность понырять и поплавать в Красном море и полюбоваться на красоты подводного мира. В середине тура вас ждёт обед в хорошем ресторане. Важная информация• Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор и шарф, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
  • Вы можете полететь парой, в этом случае общая масса вашей пары не должна превышать 150 кг;
  • Доплата, если весь двоих человек вместе превышает 150 кг или есть желание лететь одному.
Что входит
  • Трансферы из отеля и обратно на автобусе с кондиционером
  • Катание на квадроциклах (45 минут)
  • Катание на верблюдах (10 минут)
  • Обед в ресторане
  • Парасейлинг (10 минут)
  • Катание на Банане (10 минут)
  • Катание на таблетке (10 минут)
  • Подводное плавание в Красном море (1 час)
  • Дайвинг в Красном море (15 минут) (оборудования для дайвинга входят в стоимость)
  • Всё снаряжение для дайвинга.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Фото и видео-съёмка
  • Шарф и солнцезащитные очки
  • Прокат оборудования для снорклинга
  • Личные расходы
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)
Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)
Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)
Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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