Ключевые моменты экскурсии:• Катание на квадроциклах (45 мин. );
Катание на верблюде 🐪 около (10 мин. );
Катание на банане (10 мин. );
Катание на таблетке (10 мин. );
Полёт на парашюте 🪂 (парасейлинг) (10 мин. ), считается одним из самых популярных видов спорта в Шарм-эль-Шейхе;
Дайвинг в Красном море 🌊 (15 мин. ), вы погружаетесь одном из самых удивительных мест для дайвинга в Шарм-эль-Шейхе;
Снорклинг в Красном море (1 час), вы посетите один из самых удивительных мест для снорклинга в Шарм-эль-Шейхе;
Обед в ресторане. Что вас ожидает:Вы пребудете в лагерь в пустыне, где и начнёте свою экскурсию ⛳ с катания на верблюде и познакомитесь с восточной жизнью бедуинов. Затем, у вас будет краткий инструктаж об управлении квадроциклами. Затем вы с легкостью сможете заняться захватывающей ездой на квадроциклах по барханам пустыни в Шарм-эль-Шейхе.
После этого, вы сможете насладиться разными видами водного спорта в Красном море: Катание на банане, таблетке и парасейлинг. Вы окажетесь на борту скоростной лодки и после краткого брифинга воспарите в воздух. Этот вид развлечений доступен и детям и взрослым, всем, кого манит небо и незабываемые впечатления от полёта.
После этого, мы отправимся в море, чтобы насладиться дайвингом. Вместе с нашими опытными инструкторами и гидами вы займётесь погружением в самых лучших местах для дайвинга, с коралловыми рифами и большим разнообразием рыб.
Кроме этого, мы остановимся для подводного плавания (снорклинга), это замечательная возможность понырять и поплавать в Красном море и полюбоваться на красоты подводного мира. В середине тура вас ждёт обед в хорошем ресторане. Важная информация• Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор и шарф, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
Вы можете полететь парой, в этом случае общая масса вашей пары не должна превышать 150 кг;
Доплата, если весь двоих человек вместе превышает 150 кг или есть желание лететь одному.
Что входит
Трансферы из отеля и обратно на автобусе с кондиционером
Катание на квадроциклах (45 минут)
Катание на верблюдах (10 минут)
Обед в ресторане
Парасейлинг (10 минут)
Катание на Банане (10 минут)
Катание на таблетке (10 минут)
Подводное плавание в Красном море (1 час)
Дайвинг в Красном море (15 минут) (оборудования для дайвинга входят в стоимость)
Всё снаряжение для дайвинга.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Фото и видео-съёмка
Шарф и солнцезащитные очки
Прокат оборудования для снорклинга
Личные расходы
Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.