Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

В одной экскурсии 🧭 совмещены сразу несколько захватывающих развлечений! Насладитесь семи самыми популярными экскурсиями, которые вы можете совершить в Шарм-эль-Шейхе всего за один день.



Отправляйтесь на развлечения в пустыне и на море: катание на квадроциклах и верблюдах 🐪 по пустыне, разные виды водного спорта — катание на банане, катание на таблетке по морю и полёты на парашюте 🪂 (парасейлинг).



Кроме этого, вам представится замечательная возможность заняться дайвингом и подводным плаванием с маской и ластами, и увидеть своими глазами красоту и богатство подводного мира Красного моря 🌊.