Дайвинг и купание с маской в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 65 экскурсий в категории «Подводное плавание» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €16, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Рас-Мохаммед неслучайно привлекает любителей дайвинга со всего мира: здесь можно в полной мере оценить подводные красоты Красного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«В поездке вас сопровождает лицензированный снорклинг-инструктор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Обратите внимание, что дайвинг с катера не предусмотрен»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Инструктор поможет надеть оборудование, объяснит азы дайвинга и научит простому подводному языку жестов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Подводный мир здесь словно создан для дайвинга, он красочен и разнообразен»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Если захотите, мы организуем для вас дайвинг»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Купание, снорклинг и знаменитая Голубая дыра»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 3 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Самое время заняться снорклингом»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«Остановки для купания и снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
«На пляже у вас будет два снорклинга с дайвинг-инструктором по 40 минут»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, морская прогулка на современном катере, услуги дайвинг-инструктора, аренда масок и ластов, бутилированная вода»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Мы сделаем несколько остановок у живописных островов, где вы по желанию займётесь снорклингом»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
«В стоимость программы включены трансфер на Toyota Hiace или аналогичном автомобиле, услуги гида-сопровождающего и инструктора, снаряжение для дайвинга, дайвинг, полёт на парашюте вдвоём, катание на банане»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за человека
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«3 остановки для купания, снорклинга, дайвинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Как новичкам, так и любителям, имеющим сертификат об окончании обучения дайвингу»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 65 за всё до 4 чел.
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«В бухты и заливы национального парка не впадает ни одна река, что делает прибрежные воды идеальным местом для дайвинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Путешествие к острову и снорклинг»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
115 отзывов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«(Если у вас есть свое снаряжение для снорклинга, советуем взять его с собой»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Групповая
10 часов
121 отзыв
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Заповедная зона Рас-Мохаммед — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга, а также для тех, кто впервые отдыхает на Красном море»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
На яхте к острову Тиран с дайвингом
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
13 отзывов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Последний является одним из самых привлекательных мест для дайвинга в Египте»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
73 отзыва
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Четвёртая остановка — в бухте, где вы сможете насладиться подводным миром Рас Мохаммеда во время снорклинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Вас интересует настоящий снорклинг в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Дайвинг в Красном море
Групповая
8 часов
28 отзывов
Незабываемый дайвинг в Красном море с профессиональным инструктором
Готовы погрузиться в мир подводной красоты Красного моря? Наша экскурсия по дайвингу сделает ваш отдых незабываемым
Начало: Ваш отель
«Во время нашей дайвинг-экскурсии вы сможете не только поплавать в чистейшем Красном море, но и изучите его морской мир, а также полюбуетесь его коралловыми рифами»
Расписание: Ежедневно c 7:30 до 16:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $25 за человека
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг из Шарм-эль-Шейха
Групповая
9 часов
82 отзыва
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Важная информация: Во время бронирование билетов обратите внимание, что «стандартный билет» не включает дайвинг, эту услугу нужно заказать дополнительно»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Снорклинг близ острова Тиран
Групповая
8 часов
31 отзыв
Снорклинг близ острова Тиран
Начало: Ваш отель
«Перед погружением опытные русскоговорящие инструктора проведут с вами необходимый инструктаж по дайвингу»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $24 за человека
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
🛥 На яхте
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Многие знают, что Египет — идеальное место для дайвинга»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Остановки для снорклинга Во время прогулки мы сделаем две остановки для плавания»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за человека
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Снорклинг Во время снорклинг, мы увидим и понаблюдаем за невероятным подводным миром Египта, увидим редких рыб, черепах, скатов и др»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
All inclusive индивидуальная поездка на яхте с дайвингом и обедом от кока
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Тиран с дайвингом и восхитительным обедом от Кока, Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море большой компанией (до 6 человек) или просто провести этот день на море всей семьей на индивидуальной яхте»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Групповая
9 часов
1 отзыв
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Что вас ожидает: сноркелинг в эпицентре подводного мира Египта Рас-Мохаммед — это необычайное место, которое привлекает туристов со всего мира»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$25 за человека
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Удивительный подводный мир Подводных мир рифов Рас Мохаммеда очень красив и открывает множество красот как любителям снорклинга, так и дайверам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
«Дайвинг-Банан-Парашют в Шарм эль Шейхе Мы заберем вас из отеля в Шарм Эль Шейхе в то время, которое Вы предпочтете с 10:00 утра до 17:00 вечера»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
Начало: Ваш отель
«Капитан посоветует вам лучшие места для снорклинга, но вы можете делать остановки там, где захотите»
Расписание: каждый день с 10-00 до 15-00
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от $120 за всё до 7 чел.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
3 отзыва
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Прогулка на яхте с возможностью снорклинга/дайвинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
5 приключений на Синае
Групповая
8 часов
3 отзыва
5 приключений на Синае
«Наконец, окунемся в теплую воду "голыйбой дыры" во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$46 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • A
    Aleksandr
    30 мая 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Очень понравился Дайвинг.
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
    Хорошая экскурсия. Рекомендую.
  • N
    Nastya
    28 мая 2024
    Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
    Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
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    напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!

  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
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    туристов. Красивые места, особое впечатление произвело солёное озеро и риф "Марса Барека". На экскурсии Махмуд позаботился о комфорте: были напитки и шезлонги, везде где они могли потребоваться. Интересно рассказывал про объекты посещения. Межу делом сделал несколько отличных фото. Отдельным пунктом, который следует отметить, был шикарный морской ресторан в конце. Никогда не ел морскую живность вкуснее чем в нём! Итого: восхитительная экскурсия и очаровательный гид. Рекомендую.

    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
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    забронирована за 50$/2 чел., на сайте оплачивать не стали, т. к. курс был невыгодный. Когда нас привезли в порт, сказали, что мы должны заплатить 100$. Мы начали возмущаться почему цена выросла в 2 раза, они стали куда-то звонить, через какое-то время сказали ну ладно можете заплатить 50$. Я написала в чат, с кем предварительно общалась по экскурсии, описала ситуацию, спросила не будет ли проблем- в ответ полный игнор, хотя сообщение прочитано. Больше на этом сайте бронировать не буду. На других сайтах такой же ценник, даже у зазывал на пляже такой же ценник.

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Подводное плавание»

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