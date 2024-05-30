1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Рас-Мохаммед неслучайно привлекает любителей дайвинга со всего мира: здесь можно в полной мере оценить подводные красоты Красного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«В поездке вас сопровождает лицензированный снорклинг-инструктор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Обратите внимание, что дайвинг с катера не предусмотрен»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Инструктор поможет надеть оборудование, объяснит азы дайвинга и научит простому подводному языку жестов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Подводный мир здесь словно создан для дайвинга, он красочен и разнообразен»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Если захотите, мы организуем для вас дайвинг»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Купание, снорклинг и знаменитая Голубая дыра»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Самое время заняться снорклингом»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«Остановки для купания и снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
«На пляже у вас будет два снорклинга с дайвинг-инструктором по 40 минут»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, морская прогулка на современном катере, услуги дайвинг-инструктора, аренда масок и ластов, бутилированная вода»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Мы сделаем несколько остановок у живописных островов, где вы по желанию займётесь снорклингом»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
«В стоимость программы включены трансфер на Toyota Hiace или аналогичном автомобиле, услуги гида-сопровождающего и инструктора, снаряжение для дайвинга, дайвинг, полёт на парашюте вдвоём, катание на банане»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €50 за человека
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«3 остановки для купания, снорклинга, дайвинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Как новичкам, так и любителям, имеющим сертификат об окончании обучения дайвингу»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €65 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«В бухты и заливы национального парка не впадает ни одна река, что делает прибрежные воды идеальным местом для дайвинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Путешествие к острову и снорклинг»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«(Если у вас есть свое снаряжение для снорклинга, советуем взять его с собой»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Заповедная зона Рас-Мохаммед — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга, а также для тех, кто впервые отдыхает на Красном море»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Групповая
9 часов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Последний является одним из самых привлекательных мест для дайвинга в Египте»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Групповая
6 часов
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Четвёртая остановка — в бухте, где вы сможете насладиться подводным миром Рас Мохаммеда во время снорклинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Вас интересует настоящий снорклинг в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг в Красном море с профессиональным инструктором
Готовы погрузиться в мир подводной красоты Красного моря? Наша экскурсия по дайвингу сделает ваш отдых незабываемым
Начало: Ваш отель
«Во время нашей дайвинг-экскурсии вы сможете не только поплавать в чистейшем Красном море, но и изучите его морской мир, а также полюбуетесь его коралловыми рифами»
Расписание: Ежедневно c 7:30 до 16:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $25 за человека
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Важная информация: Во время бронирование билетов обратите внимание, что «стандартный билет» не включает дайвинг, эту услугу нужно заказать дополнительно»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
8 часов
Снорклинг близ острова Тиран
Начало: Ваш отель
«Перед погружением опытные русскоговорящие инструктора проведут с вами необходимый инструктаж по дайвингу»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $24 за человека
Групповая
8.5 часов
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Многие знают, что Египет — идеальное место для дайвинга»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Групповая
8.5 часов
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Остановки для снорклинга Во время прогулки мы сделаем две остановки для плавания»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Снорклинг Во время снорклинг, мы увидим и понаблюдаем за невероятным подводным миром Египта, увидим редких рыб, черепах, скатов и др»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Тиран с дайвингом и восхитительным обедом от Кока, Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море большой компанией (до 6 человек) или просто провести этот день на море всей семьей на индивидуальной яхте»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Что вас ожидает: сноркелинг в эпицентре подводного мира Египта Рас-Мохаммед — это необычайное место, которое привлекает туристов со всего мира»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$25 за человека
Индивидуальная
6 часов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Удивительный подводный мир Подводных мир рифов Рас Мохаммеда очень красив и открывает множество красот как любителям снорклинга, так и дайверам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
«Дайвинг-Банан-Парашют в Шарм эль Шейхе Мы заберем вас из отеля в Шарм Эль Шейхе в то время, которое Вы предпочтете с 10:00 утра до 17:00 вечера»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
Начало: Ваш отель
«Капитан посоветует вам лучшие места для снорклинга, но вы можете делать остановки там, где захотите»
Расписание: каждый день с 10-00 до 15-00
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от $120 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Прогулка на яхте с возможностью снорклинга/дайвинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
Групповая
8 часов
5 приключений на Синае
«Наконец, окунемся в теплую воду "голыйбой дыры" во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$46 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- AAleksandr30 мая 2024Очень понравился Дайвинг.
- ААлексей29 мая 2024Хорошая экскурсия. Рекомендую.
- NNastya28 мая 2024Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ККристина27 мая 2024Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
- ААнна26 мая 2024К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- РРената21 мая 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Подводное плавание»
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