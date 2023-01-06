6 чудес Синая - авторский тур

Цветной каньон, прогулка на верблюдах, драйв на квадроциклах, бедуинская деревня и Дахаб за 1 день

Отправляйтесь в этот тур, чтобы посетить красивейшие уголки Синайской пустыни без спешки и толп туристов.

Чтобы ощутить себя исследователями! Вы увидите нестандартные места в Цветном каньоне и подводный мир Красного моря. Прокатитесь на верблюдах и квадроциклах. Попьете чай в гостях у бедуинов и заглянете на базар. А я расскажу о Египте с разных сторон — от географии до кухни.
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
6 чудес Синая - авторский тур
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Описание

Что вас ожидает

Завораживающий Цветной каньон

По отличным дорогам сквозь «марсианские» горы мы отправимся вглубь Синайской пустыни, к ущелью: путь займёт 1,5 часа на минивэне и 10 минут на открытых джипах. В Цветном каньоне ваша фантазия будет рисовать причудливые образы — здесь тысячелетиями творили ветра и редкие дожди. Исследуя каньон, мы дойдем до его самого узкого места и загадаем желания в «Лоне природы».

Лагерь бедуинов

Выйдя из каньона, вы окажетесь в экзотическом пустынном поселении в тени саксаулов. Вас встретят бедуины и угостят чашечкой чая, а я расскажу об истории, современном быте и нравах коренных жителей Синайской пустыни.

Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах

Вернёмся на минивэне на берег моря. Здесь вы сначала прогуляетесь на верблюдах по тропе меж сверкающей синей кромки моря и золотисто-коричневых скал (20-25 минут). Затем освоите управление квадроциклами и промчитесь вдоль моря и гранитных гор (45 минут).

Купание, снорклинг и знаменитая Голубая дыра

Время отдохнуть и освежиться. Вы поплаваете в чистой воде с масками и ластами, чтобы полюбоваться подводным миром Красного моря, коралловыми рифами и рыбками. Мы также съездим к Голубой дыре — подводной пещере, которая стала меккой дайверов.

Обед и базар в Дахабе

В программу включен обед: в традиционном кафе на побережье вам предложат курицу, рис, макароны, картошку, хлеб, овощи, кунжутный соус.
В завершение этого насыщенного дня я отвезу вас в город виндсерферов Дахаб. На местном базаре вы сможете купить сувениры из красочного и жаркого Египта — масла, духи, магниты, брелки и т. д.

📸 В подарок я с радостью сделаю для вас не менее 100 запоминающихся фото!

Организационные детали

Экскурсию можно провести для компании до 7 путешественников: доплата за каждого следующего человека — 45€.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне. С нами будет опытный водитель, поэтому всё моё внимание будет посвящено только вам.
  • Чтобы добраться до Цветного каньона, мы пересядем на открытые джипы Land Cruiser (поездка на них займет 10 минут)
  • Мы заберем вас у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе и после экскурсии привезем обратно
  • Выезжаем рано, чтобы успеть в каньон до жары и толп туристов

В стоимость включено

  • Все транспортные расходы
  • Прогулки на верблюдах и квадроциклах
  • Обед

Дополнительные расходы

  • Напитки во время обеда
  • Маски и ласты (около 6$ за комплект либо вы можете взять с собой свои)
  • Проход к Голубой дыре (10$ с человека)

Что взять с собой

  • Загранпаспорт и наличные для покупки напитков и сувениров
  • Купальные принадлежности
  • Сухой паёк и бутылку воды
  • Головной убор/арафатку
  • Солнцезащитные очки и крем

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ворот отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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