По отличным дорогам сквозь «марсианские» горы мы отправимся вглубь Синайской пустыни, к ущелью: путь займёт 1,5 часа на минивэне и 10 минут на открытых джипах. В Цветном каньоне ваша фантазия будет рисовать причудливые образы — здесь тысячелетиями творили ветра и редкие дожди. Исследуя каньон, мы дойдем до его самого узкого места и загадаем желания в «Лоне природы».
Выйдя из каньона, вы окажетесь в экзотическом пустынном поселении в тени саксаулов. Вас встретят бедуины и угостят чашечкой чая, а я расскажу об истории, современном быте и нравах коренных жителей Синайской пустыни.
Вернёмся на минивэне на берег моря. Здесь вы сначала прогуляетесь на верблюдах по тропе меж сверкающей синей кромки моря и золотисто-коричневых скал (20-25 минут). Затем освоите управление квадроциклами и промчитесь вдоль моря и гранитных гор (45 минут).
Время отдохнуть и освежиться. Вы поплаваете в чистой воде с масками и ластами, чтобы полюбоваться подводным миром Красного моря, коралловыми рифами и рыбками. Мы также съездим к Голубой дыре — подводной пещере, которая стала меккой дайверов.
В программу включен обед: в традиционном кафе на побережье вам предложат курицу, рис, макароны, картошку, хлеб, овощи, кунжутный соус.
В завершение этого насыщенного дня я отвезу вас в город виндсерферов Дахаб. На местном базаре вы сможете купить сувениры из красочного и жаркого Египта — масла, духи, магниты, брелки и т. д.
📸 В подарок я с радостью сделаю для вас не менее 100 запоминающихся фото!
Экскурсию можно провести для компании до 7 путешественников: доплата за каждого следующего человека — 45€.