Цветной каньон, прогулка на верблюдах, драйв на квадроциклах, бедуинская деревня и Дахаб за 1 день
Отправляйтесь в это путешествие, чтобы посетить красивейшие уголки Синайской пустыни без спешки и толп туристов.
Чтобы ощутить себя исследователями! Вы увидите нестандартные места в Цветном каньоне и подводный мир Красного моря. Прокатитесь на верблюдах и квадроциклах. Попьёте чай в гостях у бедуинов и заглянете на базар. А я расскажу о Египте с разных сторон — от географии до кухни.
По отличным дорогам сквозь «марсианские» горы мы отправимся вглубь Синайской пустыни, к ущелью: путь займёт 1,5 часа на минивэне и 10 минут на закрытых джипах. В Цветном каньоне ваша фантазия будет рисовать причудливые образы — здесь тысячелетиями творили ветра и редкие дожди. Исследуя каньон, мы дойдём до его самого узкого места и загадаем желания в «Лоне природы».
Лагерь бедуинов
Выйдя из каньона, вы окажетесь в экзотическом пустынном поселении в тени саксаулов. Вас встретят бедуины и угостят чашечкой чая, а я расскажу об истории, современном быте и нравах коренных жителей Синайской пустыни.
Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах
Вернёмся на минивэне на берег моря. Здесь вы сначала прогуляетесь на верблюдах по тропе меж сверкающей синей кромки моря и золотисто-коричневых скал (15 минут). Затем освоите управление квадроциклами и промчитесь вдоль моря и гранитных гор (45 минут).
Купание, снорклинг и знаменитая Голубая дыра
Время отдохнуть и освежиться. Вы поплаваете в чистой воде с масками и ластами, чтобы полюбоваться подводным миром Красного моря, коралловыми рифами и рыбками. Мы также съездим к Голубой дыре — подводной пещере, которая стала меккой дайверов.
Обед и базар в Дахабе
В программу включён обед: в традиционном кафе на побережье вам предложат курицу, рис, макароны, картошку, хлеб, овощи, кунжутный соус. В завершение этого насыщенного дня я отвезу вас в город виндсерферов Дахаб. На местном базаре вы сможете купить сувениры из красочного и жаркого Египта — масла, духи, магниты, брелки и т. д.
📸 В подарок я с радостью сделаю для вас не менее 100 запоминающихся фото!
Организационные детали
Оставшуюся часть платы за экскурсию нужно внести заранее. Гид приедет в ваш отель в согласованное время и примет оплату.
Экскурсию можно провести для компании до 7 путешественников: доплата за каждого следующего человека — $49
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне. С нами будет опытный водитель, поэтому всё моё внимание будет посвящено только вам.
Чтобы добраться до Цветного каньона, мы пересядем на открытые джипы Land Cruiser (поездка на них займет 10 минут)
Мы заберем вас у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе и после экскурсии привезем обратно
Выезжаем рано, чтобы успеть в каньон до жары и толп туристов
В стоимость включено
Все транспортные расходы
Прогулки на верблюдах и квадроциклах
Обед
Дополнительные расходы
Напитки во время обеда
Маски и ласты (около $6 за комплект, либо вы можете взять с собой свои)
Проход к Голубой дыре ($20 с человека)
Что взять с собой
Загранпаспорт и наличные для покупки напитков и сувениров
Купальные принадлежности
Сухой паёк и бутылку воды
Головной убор/арафатку
Солнцезащитные очки и крем
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1266 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы читать дальшеуменьшить
получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Эта экскурсия превзошла все ожидания! Али - пожалуй, лучший гид, которого нам удалось встретить в Египте. Его интеллигентность сильно выделяет его среди коллег. Он был на связи всё время от момента читать дальшеуменьшить
бронирования до завершения поездки: помогал, подсказывал, отвечал на все вопросы. А какие он делает фото! Выше всяких похвал. Маршрут невероятно красивый и интересный. При этом, несмотря на насыщенность экскурсии, она совершенно не утомляет. Как сказала одна из сестёр:"Это лучшее, что было в нашей жизни!".
Али
Ответ организатора:
Спасибо большое Ирина за столь высокую оценку моей работы и меня как гида, очень рад, что у вас остались такие яркие впечатления от поездки,надеюсь ещё раз свожу вашу компанию по интересному маршруту, до новых встреч
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Yuriy
Отлично организованный трип в сердце Синая. Увидели горы, похожие на торт наполеон, проехали по веткам серпантина. бывшей военной дороги, рано утром попали в невообразимое чудо природы - каньон, видели диких читать дальшеуменьшить
козлов в этих невооброзимых красках горной породы, встретились с бедуинской семьёй и попробовали их чая, прикоснувшись к быту и побывав внутри жилища. Прокатились на квадрациклах по красивейшему берегу Красного моря, нырнули аозле кораллоаого шельфа, рядом с легендой Дахаба, меккой дайверов, Голубой дырой (Blue Hole). Прошлись по колоритным улицам Дахаба и прекусили в отличном ресторане Али-Баба, посетили шикарный магазин украшений. Всё это время с нами был незаменимый гид и помощник Али и его сынок. Больше спасибо за чудесное время!
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Татьяна
взяли эту экскурсию в конце июня, я опасалась, что будет невыносимо жарко, но в каньоне даже песок холодный был, экскурсия прошла с комфортом и весело! Нам все понравилось!
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М
Мария
Красивая экскурсия! Не понравилось, что на квадроциклах мало покатали местные бедуины, но экскурсовод попросил их меня ещё покатать и покатали бесплатно, поэтому я довольна сервисом!
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Ксения
Мандо!!! Спасибо огромное!!! Гид супер!!! Хочется отметить что описание полностью соответствует, эта экскурсия про то что реальность превзошла ожидания!!! Комфортабельный автомобиль, всем удобно, дети спали в дороге. Специально под нас читать дальшеуменьшить
гид подстраивал программу, очень приятно, индивидуальный подход к каждому 👍🏽 Ну и вишенка на торте, гид супер фотограф, и самое крутое, что в каньоне мы были одни!!! Никакой толпы, супер фотки, увидели каньон во всей красе. Прогулка на верблюдах и квадриках прошла супер комфортно, дети в восторге, разрешили самим управлять. Что может быть круче для мальчика? Рулить квадроциклом по пескам Красного моря невероятно 🤩 локации супер, все для вас! Обязательно буду советовать друзьям 👍🏽 Египет открылся с новой стороны для нас и детей, а это самое главное 🙌
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Марина
Это была замечательная индивидуальная поездка. 🔥🔥 Мы посетили самые красивые места, теперь у меня есть куча фантастических фотографий и прекрасные воспоминания об этом путешествии. Мы успели все, и каньон с читать дальшеуменьшить
его причудливыми формами и цветами, и покататься на верблюде и на квадроцикле вдоль лагуны. А затем побывали в blue hall, с нереальным рифом, огромным количеством рыб и возможностью снорклить вдоволь 😍 а в завершении вкусный и насыщенный обед) Спасибо Али за это путешествие! Он очень надежный и заботливый гид! Рассказал про все и ответил на кучу моих вопросов)
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