Отправляйтесь в это путешествие, чтобы посетить красивейшие уголки Синайской пустыни без спешки и толп туристов. Чтобы ощутить себя исследователями! Вы увидите нестандартные места в Цветном каньоне и подводный мир Красного моря. Прокатитесь на верблюдах и квадроциклах. Попьёте чай в гостях у бедуинов и заглянете на базар. А я расскажу о Египте с разных сторон — от географии до кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завораживающий Цветной каньон

По отличным дорогам сквозь «марсианские» горы мы отправимся вглубь Синайской пустыни, к ущелью: путь займёт 1,5 часа на минивэне и 10 минут на закрытых джипах. В Цветном каньоне ваша фантазия будет рисовать причудливые образы — здесь тысячелетиями творили ветра и редкие дожди. Исследуя каньон, мы дойдём до его самого узкого места и загадаем желания в «Лоне природы».

Лагерь бедуинов

Выйдя из каньона, вы окажетесь в экзотическом пустынном поселении в тени саксаулов. Вас встретят бедуины и угостят чашечкой чая, а я расскажу об истории, современном быте и нравах коренных жителей Синайской пустыни.

Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах

Вернёмся на минивэне на берег моря. Здесь вы сначала прогуляетесь на верблюдах по тропе меж сверкающей синей кромки моря и золотисто-коричневых скал (15 минут). Затем освоите управление квадроциклами и промчитесь вдоль моря и гранитных гор (45 минут).

Купание, снорклинг и знаменитая Голубая дыра

Время отдохнуть и освежиться. Вы поплаваете в чистой воде с масками и ластами, чтобы полюбоваться подводным миром Красного моря, коралловыми рифами и рыбками. Мы также съездим к Голубой дыре — подводной пещере, которая стала меккой дайверов.

Обед и базар в Дахабе

В программу включён обед: в традиционном кафе на побережье вам предложат курицу, рис, макароны, картошку, хлеб, овощи, кунжутный соус.

В завершение этого насыщенного дня я отвезу вас в город виндсерферов Дахаб. На местном базаре вы сможете купить сувениры из красочного и жаркого Египта — масла, духи, магниты, брелки и т. д.

📸 В подарок я с радостью сделаю для вас не менее 100 запоминающихся фото!

Организационные детали

Оставшуюся часть платы за экскурсию нужно внести заранее. Гид приедет в ваш отель в согласованное время и примет оплату.

Экскурсию можно провести для компании до 7 путешественников: доплата за каждого следующего человека — $49

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне. С нами будет опытный водитель, поэтому всё моё внимание будет посвящено только вам.

Чтобы добраться до Цветного каньона, мы пересядем на открытые джипы Land Cruiser (поездка на них займет 10 минут)

Мы заберем вас у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе и после экскурсии привезем обратно

Выезжаем рано, чтобы успеть в каньон до жары и толп туристов

В стоимость включено

Все транспортные расходы

Прогулки на верблюдах и квадроциклах

Обед

Дополнительные расходы

Напитки во время обеда

Маски и ласты (около $6 за комплект, либо вы можете взять с собой свои)

Проход к Голубой дыре ($20 с человека)

Что взять с собой