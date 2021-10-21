в среду и воскресенье в 07:30

Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!

Полюбоваться розовыми скалами, покататься на верблюде и поплавать в Голубой дыре

4
1 отзыв
В группе до 12 человек вы проведете насыщенный и полный приключений день на юго-востоке Синайского полуострова! Проедете с ветерком на джипах, заплутаете в извилистых лабиринтах Цветного каньона, оседлаете гордых и неспешных верблюдов, окунетесь в Голубую дыру и заглянете на восточный рынок в Дахабе.

Пообедаете на берегу моря и насладитесь волшебными пейзажами.
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!

Что вас ожидает

  • Джип-сафари. Мы заберем вас из отеля на джипах — и отправимся в путешествие! Первый час проедем по асфальтированной дороге и еще 30 минут по бездорожью. В пути вам не придется скучать: мы расскажем много интересного об истории и традициях Египта.
  • Цветной каньон — одна из самых ярких достопримечательностей страны. Вы погуляете среди причудливых скал разных цветов: красных, желтых, оранжевых и розовых. А мы раскроем, как, когда и при каких обстоятельствах образовался каньон.
  • Катание на верблюдах по заповеднику Абу Галум. Вы пройдете на верблюде вдоль морского побережья, любуясь окружающими горами, скалами и ярко-синей водой.
  • Голубая дыра. Это отвесная пещера, окруженная коралловыми рифами. Искупавшись в ней, вы сможете оценить богатство египетского подводного мира.
  • Восточный рынок в Дахабе. Вы погрузитесь в колорит настоящего восточного базара и по желанию купите себе сувениры.

Организационные детали

  • Все входные билеты, катание на джипах и на верблюдах, обед в ресторане на берегу моря включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются: напитки в ресторане, прокат оборудования для снорклинга (если у вас нет своего): маска — 2$, ласты — 3$, жилет — 4$, термокостюм — 5$

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в среду и воскресенье в 07:30

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
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1 реальный отзыв

Д
21 окт 2021
Перед началом экскурсии всех загоняют в маленькую комнатку, где гид настойчиво уговаривает взять в аренду ласты, маски, костюмы и жилеты. Ласты лучше не брать, потому что в кусе людей вы обязательно кого-то заденете, ну и соответственно, заденут вас.
Экскурсия началась с катания на верблюдах, где маленькие дети, по-другому их не назовёшь, били несчастных животных, чтобы те шли по заданному маршруту, потом эти же дети выпрашивали чаевые, отбиться от них получилось только с помощью гида, который также неохотно пошёл с ними говорить. Далее была голубая дыра. Самое большое разочарование этой экскурсии, толпы людей, дайверы с огромным оборудованием. Нас завели в местный ресторан, где мы оставляли вещи «по охраной», переоделись и пошли к спуску в воду. Путь был через песок и камни под палящим солнцем, шли мы так минут 7, ногам настала смерть через пару шагов, но так как вход в одном месте, а выход совсем в другом, то гид настоял, чтобы мы шли без обуви. На спуск в воду была огромная очередь, все в ластах как пингвины толкаются и толпятся. С одной стороны в эту и так узкую полоску воды спускались дайверы, с другой те, кто с маской. После этого все друг за другом по постоянный ор гида подплыли вдоль рифа. Сказать, что мы увидели там что-то невероятное, нельзя, потому что все тоже самое, что и на более-менее приливном рифе Дахаба или Шарма, только тебя не везут в тесном автобусе и ты не стоишь в очередях. Так как вы все плывете группой, выйти раньше сложно, обогнать всех плывущих тяжело. Было интересно наблюдать за драйверами, который погружались прямо по нами. Рыбы мелкие и их много, но опять же, ничего нового.
После плавания вам предлагают душ в полуразрушенном бараке за 1 доллар, в ту же стоимость туалет, в котором будет кран с солёной морской водой, душ был с пресной. И потом был обед, еда вкусная: мясо, гарнир, салат. Давали лепёшку с каким-то соусом. Напитки платные, но газировку открывают при тебе, что радует.
Следом за обедом нас отвезли в Дахаб, в район рынка, где нам пытались втюхать масла, украшения и всякое такое в несколько раз дороже, чем в любом другом магазине.
До каньонов ехать около часа, так что рекомендую взять с собой что-то в дрогу перекусить, либо сделать это пока все гуляют по магазинам. Главная рекомендация для прогулки по каньонами, о которой нигде не было написано: надевайте спортивную и закрытую обувь! После спуска по песку будут камни, по которым придётся скакать, сползать, прыгать и все такое. Каньоны поражают, именно благодаря им экскурсию нельзя называть провальной, но гид торопил из всех сил, чтобы мы шли быстрее. Насладиться в полной мере, к сожалению, не удалось. На привезли около 16:00, было около часа-полтора до захода солнца. Но даже за это время проучили невероятные эмоции и впечатления, удалось сделать красивые фотографии, что нельзя сказать о голубой дыре.
Мы пришли к выводу, что лучше взять просто экскурсию на эти каньоны с гидом и ходить там, наслаждаться.
До самих каньонов и обратно нас везли на джипах, советую залезть на крышу и посмотреть на панорамные виды пустыни, дух захватывает.

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👥Групповые🧒Для детей🏆Активный отдых🏡Выездные🐫Сафари🐫На верблюдах#Цветной каньон🗽Достопримечательности

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