в среду и воскресенье в 07:30

Перед началом экскурсии всех загоняют в маленькую комнатку, где гид настойчиво уговаривает взять в аренду ласты, маски, костюмы и жилеты. Ласты лучше не брать, потому что в кусе людей вы обязательно кого-то заденете, ну и соответственно, заденут вас.

Экскурсия началась с катания на верблюдах, где маленькие дети, по-другому их не назовёшь, били несчастных животных, чтобы те шли по заданному маршруту, потом эти же дети выпрашивали чаевые, отбиться от них получилось только с помощью гида, который также неохотно пошёл с ними говорить. Далее была голубая дыра. Самое большое разочарование этой экскурсии, толпы людей, дайверы с огромным оборудованием. Нас завели в местный ресторан, где мы оставляли вещи «по охраной», переоделись и пошли к спуску в воду. Путь был через песок и камни под палящим солнцем, шли мы так минут 7, ногам настала смерть через пару шагов, но так как вход в одном месте, а выход совсем в другом, то гид настоял, чтобы мы шли без обуви. На спуск в воду была огромная очередь, все в ластах как пингвины толкаются и толпятся. С одной стороны в эту и так узкую полоску воды спускались дайверы, с другой те, кто с маской. После этого все друг за другом по постоянный ор гида подплыли вдоль рифа. Сказать, что мы увидели там что-то невероятное, нельзя, потому что все тоже самое, что и на более-менее приливном рифе Дахаба или Шарма, только тебя не везут в тесном автобусе и ты не стоишь в очередях. Так как вы все плывете группой, выйти раньше сложно, обогнать всех плывущих тяжело. Было интересно наблюдать за драйверами, который погружались прямо по нами. Рыбы мелкие и их много, но опять же, ничего нового.

После плавания вам предлагают душ в полуразрушенном бараке за 1 доллар, в ту же стоимость туалет, в котором будет кран с солёной морской водой, душ был с пресной. И потом был обед, еда вкусная: мясо, гарнир, салат. Давали лепёшку с каким-то соусом. Напитки платные, но газировку открывают при тебе, что радует.

Следом за обедом нас отвезли в Дахаб, в район рынка, где нам пытались втюхать масла, украшения и всякое такое в несколько раз дороже, чем в любом другом магазине.

До каньонов ехать около часа, так что рекомендую взять с собой что-то в дрогу перекусить, либо сделать это пока все гуляют по магазинам. Главная рекомендация для прогулки по каньонами, о которой нигде не было написано: надевайте спортивную и закрытую обувь! После спуска по песку будут камни, по которым придётся скакать, сползать, прыгать и все такое. Каньоны поражают, именно благодаря им экскурсию нельзя называть провальной, но гид торопил из всех сил, чтобы мы шли быстрее. Насладиться в полной мере, к сожалению, не удалось. На привезли около 16:00, было около часа-полтора до захода солнца. Но даже за это время проучили невероятные эмоции и впечатления, удалось сделать красивые фотографии, что нельзя сказать о голубой дыре.

Мы пришли к выводу, что лучше взять просто экскурсию на эти каньоны с гидом и ходить там, наслаждаться.

До самих каньонов и обратно нас везли на джипах, советую залезть на крышу и посмотреть на панорамные виды пустыни, дух захватывает.