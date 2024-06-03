Экскурсии по воде в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 104 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €16, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Также не предполагается сопровождение гида: это не экскурсия, а морская прогулка на катере»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
«К месту дайвинга вы поплывете на кораблике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Огни побережья Шарм-эль-Шейха с палубы роскошной яхты, завораживающее отражение бликов луны на волнах, звёздное небо, ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу — всё это ждёт вас в путешествии»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Эта экскурсия особенно понравится любителям совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300255 за всё до 3 чел.
Морская прогулка к Коралловым островам
Групповая
6.5 часов
7 отзывов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
«— 7:30-8:30 сбор группы от отелей— дорога в порт (20 минут)— морская прогулка на катере до островов (1,5 часа)— 3 остановки для купания и снорклинга— обед на катере— возвращение в отель около 16:30»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
Морское путешествие на батискафе
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
35 за человека
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Вы приедете на станцию парасейлинга, откуда отправитесь на моторном катере в Красное море»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 40 за всё до 8 чел.
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита
Начало: У вашего отеля
«Начнём наш мини-трип с морской прогулки на лодке с прозрачным дном»
26 июня в 14:30
28 июня в 14:30
79 за всё до 3 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«На морской прогулке вы максимально близко увидите севший на риф корабль Loullia 1981 года»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
9 отзывов
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
«Вместительность яхты — до 50 человек, но, как правило, пассажиров не более 35»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«На корабле будет инструктор, который объяснит азы подводного плавания»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
«А после совершите 5-минутный полёт на специальном парашюте, прикреплённом тросом к скоростному катеру»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за человека
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом10:00 — отправление в море на круизной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 65 за всё до 4 чел.
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«На всем протяжении морской прогулки вас будет сопровождать команда профессионалов: капитан яхты и его помощник, повар, который приготовит вкусный обед, и два сертифицированных русскоговорящих инструктора по дайвингу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Это вариант для тех, кто хочет совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Эта незабываемая поездка придётся по вкусу, как влюбленным парам, чтобы насладиться романтической атмосферой от вечерней морской прогулки, так и компании друзей»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
115 отзывов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Групповая
10 часов
121 отзыв
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Организационные моменты • Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, это морская прогулка, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
На яхте к острову Тиран с дайвингом
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
13 отзывов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Во время морской прогулки Вам будет предложен обед (шведский стол) и безалкогольные напитки»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
73 отзыва
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Дайвинг в Красном море
Групповая
8 часов
28 отзывов
Незабываемый дайвинг в Красном море с профессиональным инструктором
Готовы погрузиться в мир подводной красоты Красного моря? Наша экскурсия по дайвингу сделает ваш отдых незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно c 7:30 до 16:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $25 за человека
Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
29 отзывов
Круиз на батискафе Sea Scope: погружение в мир Красного моря
Откройте для себя великолепие подводного царства Красного моря в комфортном круизе на батискафе Sea Scope
Начало: Мы забираем всех наших туристов из их отелей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $34 за человека
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг из Шарм-эль-Шейха
Групповая
9 часов
82 отзыва
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Что вас ожидает: Погружение в «космический» подводный мир Приглашаем вас провести день на комфортабельной трехпалубной яхте
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваш отель
«Вы когда-нибудь мечтали о собственной яхте»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$700 за всё до 10 чел.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«На катере до заповедника Рас-Мохаммед — 1 час»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
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    минута в минуту и по расписанию. Валид очень ответственный гид, заранее подбирал день с хорошей погодой. Говорит по-русски. К рыбалке относится серьезно, сам тоже рыбачит, кстати. Много рассказывает интересного, поэтому дорога до Дахаба и обратно проходит не заметно. Рыбу поймали, погода была изумительная, на воде весь день был абсолютный штиль. Затем в Дахабе в ресторане на берегу моря наш улов приготовили, все было очень вкусно, выше всяких похвал. От прогулки по городу мы отказались, т. к. сил уже не осталось и поехали в отель. Гида однозначно рекомендуем.

    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • A
    Aleksandr
    30 мая 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Очень понравился Дайвинг.
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
    Хорошая экскурсия. Рекомендую.
  • N
    Nastya
    28 мая 2024
    Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
    Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
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    напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!

  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
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    отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила не утомительную поездку в пустыню и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
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    туристов. Красивые места, особое впечатление произвело солёное озеро и риф "Марса Барека". На экскурсии Махмуд позаботился о комфорте: были напитки и шезлонги, везде где они могли потребоваться. Интересно рассказывал про объекты посещения. Межу делом сделал несколько отличных фото. Отдельным пунктом, который следует отметить, был шикарный морской ресторан в конце. Никогда не ел морскую живность вкуснее чем в нём! Итого: восхитительная экскурсия и очаровательный гид. Рекомендую.

    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
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    забронирована за 50$/2 чел., на сайте оплачивать не стали, т. к. курс был невыгодный. Когда нас привезли в порт, сказали, что мы должны заплатить 100$. Мы начали возмущаться почему цена выросла в 2 раза, они стали куда-то звонить, через какое-то время сказали ну ладно можете заплатить 50$. Я написала в чат, с кем предварительно общалась по экскурсии, описала ситуацию, спросила не будет ли проблем- в ответ полный игнор, хотя сообщение прочитано. Больше на этом сайте бронировать не буду. На других сайтах такой же ценник, даже у зазывал на пляже такой же ценник.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Водные развлечения»

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