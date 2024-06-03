1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Также не предполагается сопровождение гида: это не экскурсия, а морская прогулка на катере»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
«К месту дайвинга вы поплывете на кораблике»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Огни побережья Шарм-эль-Шейха с палубы роскошной яхты, завораживающее отражение бликов луны на волнах, звёздное небо, ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу — всё это ждёт вас в путешествии»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Эта экскурсия особенно понравится любителям совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300€255 за всё до 3 чел.
Групповая
6.5 часов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
«— 7:30-8:30 сбор группы от отелей— дорога в порт (20 минут)— морская прогулка на катере до островов (1,5 часа)— 3 остановки для купания и снорклинга— обед на катере— возвращение в отель около 16:30»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Куда бы не взяла курс яхта, вас ждут синие-синие морские просторы, ветер в волосах и, конечно, сотни разноцветных рыбок среди причудливых кораллов»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Вы приедете на станцию парасейлинга, откуда отправитесь на моторном катере в Красное море»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от €40 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита
Начало: У вашего отеля
«Начнём наш мини-трип с морской прогулки на лодке с прозрачным дном»
26 июня в 14:30
28 июня в 14:30
€79 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«На морской прогулке вы максимально близко увидите севший на риф корабль Loullia 1981 года»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Круиз
3 часа
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
«Вместительность яхты — до 50 человек, но, как правило, пассажиров не более 35»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Групповая
6 часов
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«На корабле будет инструктор, который объяснит азы подводного плавания»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
«А после совершите 5-минутный полёт на специальном парашюте, прикреплённом тросом к скоростному катеру»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €50 за человека
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом10:00 — отправление в море на круизной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €65 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«На всем протяжении морской прогулки вас будет сопровождать команда профессионалов: капитан яхты и его помощник, повар, который приготовит вкусный обед, и два сертифицированных русскоговорящих инструктора по дайвингу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Это вариант для тех, кто хочет совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Эта незабываемая поездка придётся по вкусу, как влюбленным парам, чтобы насладиться романтической атмосферой от вечерней морской прогулки, так и компании друзей»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
9 часов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Организационные моменты • Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, это морская прогулка, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Групповая
9 часов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
«Во время морской прогулки Вам будет предложен обед (шведский стол) и безалкогольные напитки»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Групповая
6 часов
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг в Красном море с профессиональным инструктором
Готовы погрузиться в мир подводной красоты Красного моря? Наша экскурсия по дайвингу сделает ваш отдых незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно c 7:30 до 16:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $25 за человека
Круиз
3 часа
Круиз на батискафе Sea Scope: погружение в мир Красного моря
Откройте для себя великолепие подводного царства Красного моря в комфортном круизе на батискафе Sea Scope
Начало: Мы забираем всех наших туристов из их отелей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $34 за человека
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Что вас ожидает: Погружение в «космический» подводный мир Приглашаем вас провести день на комфортабельной трехпалубной яхте:»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Индивидуальная
6 часов
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваш отель
«Вы когда-нибудь мечтали о собственной яхте»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$700 за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«На катере до заповедника Рас-Мохаммед — 1 час»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис3 июня 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- AAleksandr30 мая 2024Очень понравился Дайвинг.
- ААлексей29 мая 2024Хорошая экскурсия. Рекомендую.
- NNastya28 мая 2024Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ККристина27 мая 2024Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
- ААнна26 мая 2024К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Водные развлечения»
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