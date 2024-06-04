Прогулки на верблюдах из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 26 экскурсий в категории «На верблюдах» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
«Там вы сможете покататься на верблюдах, попробовать традиционный чай кочевников и познакомиться с их бытом и культурой»
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45 за человека
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, погоняете по барханам, покатаетесь на верблюдах и сделаете фото на фоне скал»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
«Короткое катание на верблюде (5 минут)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 55 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Катание на верблюдах по заповеднику Абу Галум»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
42 за человека
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«Вы познакомитесь с коренными жителями пустыни, выпьете с ними чай и прокатитесь на верблюдах»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
55 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«Пейзажи Цветного Каньона на верблюдах (1 час на каньон + 10 минут на катание)»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Сафари на верблюдах к бедуинам Синая: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу настоящего приключения: верблюды, бедуины и пустынные пейзажи ждут вас
«Отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, непременно стоит отправиться в пустыню и познакомиться поближе с верблюдами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
100 за всё до 4 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Мы познакомим вас с кораблями пустыни — верблюдами, на которых вы тоже сможете покататься»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«В деревне вы покатаетесь на верблюдах — это неотъемлемая часть жизни в пустыне»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Катание на верблюде (около 15 минут)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
Начало: Шлагбаум отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
$100 за всё до 4 чел.
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
115 отзывов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«После этого, вы покатаетесь на верблюдах вдоль моря»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
9 отзывов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на верблюде и посетите деревню бедуинов»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Групповая
8 часов
5 отзывов
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
«После этого, вы отправитесь кататься на верблюдах вдоль моря»
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«В стороне от банальных маршрутов и туристических мест, мы с вами познакомимся с дикими местами Национального парка Рас-Мохаммед, поплаваем в самом живописном рифе Красного моря, увидим диких верблюдов»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
Начало: Отель размещения
«Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
«Поездка на квадроциклах • Чай • Круг на верблюде»
Расписание: Каждый день: с 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$20 за человека
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Начало: В отеле
«Завершим наше приключение в деревне бедуинов, где вы сможете покататься на верблюдах, насладиться традиционным чаем и погрузиться в атмосферу бедуинской культуры»
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $100 за всё до 4 чел.
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
«Затем мы пройдем вдоль берега моря верхом на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
Приключения в заповеднике Набк
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
«В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Развлечения в пустыне — 45 минут— катание на верблюде по мангровой роще + поездка на каякеили— катание на квадроцикле по пустыне»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от 198 за всё до 8 чел.
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
«Также здесь можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
22 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер туда-обратно и по Дахабу, катание на верблюдах, снорклинг с инструктором, обед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
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    за организацию! У нас была индивидуальная экскурсия от и до! 1. На квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно. 2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель. Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
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    заранее просите четко проговорить технику безопасности и правила езды, нам ее дали очень сжато и поверхностно, получилось что в пути мы сталкивались с большим количеством запретов, о которых не знали. Заранее и несколько раз проговорите какой стиль езды вы хотите, как быстро, если хотите ехать не в одну линию, а иногда по всей ширине дороге и т. д. Не стесняйтесь лишний раз напомнить гиду о ваших договоренностях и предпочтениях. Возьмите мелкие деньги на чаевые бедуинам, которые будут катать вас на верблюдах.

    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждитеПоездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
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    экскурсию. И что ужин включен, но напитки будут платно. Только после того, как я написала менеджеру, все поменялось. В лагере бедуинов нас встретил Валид и тогда уже был отличный сервис, любезно, заботливо, классно👍 Ездить по пустыне без толпы народу - это классно, можно погонять, адреналин! Шоу в лагере было интересное, ужин вкусный. Потом мы еще фотографировались со змеей, крокодилом. Наблюдение в телескоп можно и чуть подольше сделать, чем 5-7 минут)) Больше всего понравилась дорога обратно до базы - уже было не жарко, ехать на квадроцикле приятно, на небе много звезд и яркая луна! Обязательно берите с собой очки, так как пыль летит в глаза. И воду, пока будете кататься попить негде, только уже в лагере бедуинов.

  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
  • А
    Антон
    24 мая 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет. Плюсы: - Отличная цена за комплект. - Везде довозят без каких-либо проблем. - При
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    маршруте на квадроциклах дают пофотаться. - Полет и ватрушка прошли отлично. Минусы: - Маршрут на квадро - очень простой. Кроме гор вблизи и пыли я бы не сказал, что что-то особо интересное + много мусора в горах. Деревня бедуинов - ну … не назвать это деревней, домик + площадка с навесами. - Банан был скучным. - Не везде говорят по-русски, но это было не критичным для нас, т. к. там достаточно общения на пальцах.

  • S
    Svetlana
    19 мая 2024
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Очень позитивное "путешествие". фото прилагать не стану). У нас был гид Торри, весёлый, но…. Совершенно ничего не рассказывал в пути,
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    по этому экскурсией это назвать сложно, скорее развлекательная поездка. Лично мне этого не хватило. Заказывали 2 экскурсии. Первую оплачивали на месте, вторую переводом на карту. В целом твёрдая 4, при наличии хоть какого-то исторического рассказа, поставила бы 5ку.

  • В
    Вадим
    17 мая 2024
    VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
    Все отлично
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Отличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своем темпе, никого не ждали,
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    ни за кем не гнались) несколько остановок в живописных местах, на место с которого открывается прекрасный вид на рассвет приехали как раз вовремя. Махмуд, большое спасибо за яркие впечатления, классные фотки и интересный рассказ!

    Отличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своемОтличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своемОтличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своем
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Это наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуинов посетили. Все прекрасно, кроме гор мусора вокруг жилья бедуинов.
    Это наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуинов
  • С
    Соня
    3 мая 2024
    Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
    Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё ли нравится, требуется ли
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    помощь. Интересно рассказывает про современный быт египтян, этим погружая в страну пребывания, что для меня очень ценно. Очень рекомендую эту экскурсию именно с организацией Наташи. Будем и по другим экскурсиям обращаться к ней. Спасибо огромное.

    Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На верблюдах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
  2. Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
  3. VIP-сафари на багги - к Синайским горам
  4. Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
  5. Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "На верблюдах" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 20 до 390. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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