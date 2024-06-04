1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
«Там вы сможете покататься на верблюдах, попробовать традиционный чай кочевников и познакомиться с их бытом и культурой»
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, погоняете по барханам, покатаетесь на верблюдах и сделаете фото на фоне скал»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
«Короткое катание на верблюде (5 минут)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €55 за человека
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Катание на верблюдах по заповеднику Абу Галум»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«Вы познакомитесь с коренными жителями пустыни, выпьете с ними чай и прокатитесь на верблюдах»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«Пейзажи Цветного Каньона на верблюдах (1 час на каньон + 10 минут на катание)»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сафари на верблюдах к бедуинам Синая: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу настоящего приключения: верблюды, бедуины и пустынные пейзажи ждут вас
«Отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, непременно стоит отправиться в пустыню и познакомиться поближе с верблюдами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Мы познакомим вас с кораблями пустыни — верблюдами, на которых вы тоже сможете покататься»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«В деревне вы покатаетесь на верблюдах — это неотъемлемая часть жизни в пустыне»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Катание на верблюде (около 15 минут)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
Начало: Шлагбаум отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
$100 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«После этого, вы покатаетесь на верблюдах вдоль моря»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Групповая
5 часов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на верблюде и посетите деревню бедуинов»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Групповая
8 часов
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
«После этого, вы отправитесь кататься на верблюдах вдоль моря»
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«В стороне от банальных маршрутов и туристических мест, мы с вами познакомимся с дикими местами Национального парка Рас-Мохаммед, поплаваем в самом живописном рифе Красного моря, увидим диких верблюдов»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
Начало: Отель размещения
«Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
«Поездка на квадроциклах • Чай • Круг на верблюде»
Расписание: Каждый день: с 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Начало: В отеле
«Завершим наше приключение в деревне бедуинов, где вы сможете покататься на верблюдах, насладиться традиционным чаем и погрузиться в атмосферу бедуинской культуры»
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $100 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
«Затем мы пройдем вдоль берега моря верхом на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
«В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Развлечения в пустыне — 45 минут— катание на верблюде по мангровой роще + поездка на каякеили— катание на квадроцикле по пустыне»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от €198 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
«Также здесь можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€22 за человека
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер туда-обратно и по Дахабу, катание на верблюдах, снорклинг с инструктором, обед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
- ЮЮрий3 июня 2024Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
- ВВиктория28 мая 2024В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
- ККристина27 мая 2024Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
- ААнтон24 мая 2024В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет. Плюсы: - Отличная цена за комплект. - Везде довозят без каких-либо проблем. - При
- SSvetlana19 мая 2024Очень позитивное "путешествие". фото прилагать не стану). У нас был гид Торри, весёлый, но…. Совершенно ничего не рассказывал в пути,
- ВВадим17 мая 2024Все отлично
- ААлексей15 мая 2024Отличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своем темпе, никого не ждали,
- ААнна13 мая 2024Это наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуинов посетили. Все прекрасно, кроме гор мусора вокруг жилья бедуинов.
- ССоня3 мая 2024Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё ли нравится, требуется ли
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На верблюдах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "На верблюдах" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 20 до 390. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Хотите покататься верхом на верблюде 🐪? Бронируйте экскурсии от местных гидов на нашем сайте, у нас низкие цены, ответственные и проверенные организаторы, которые проведут для вас экскурсию на русском языке с прогулками на верблюдах. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024