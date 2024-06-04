1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
«На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
«Там вас ждёт обучение по управлению квадроциклом»
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Катание на квадроциклах в пустыне (1 час)»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€45 за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
«На самих квадроциклах нет сложного управления, только газ и тормоз, но если вам будет страшно ехать самостоятельно, с вами сядет водитель»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€13 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
«Катание на квадроцикле (1 час)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €55 за человека
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
«День-приключение: квадроциклы, пустыня и бедуины»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€15 за человека
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«В стоимость включены: страховка, трансфер, катание на квадроциклах, багги и верблюдах, чай»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«Чаепитие с местными жителями и квадроциклы (45 минут)»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Сафари на квадроциклах — первая часть нашей программы»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь в сафари на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
Начало: Шлагбаум отеля
«На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
$100 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
Начало: Ваш отель
«Программа экскурсии• Трансфер из отеля до станции квадроциклов • После инструктажа мы отправляемся бороздить просторы пустыни»
Расписание: Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$15 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное сафари на квадроциклах
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Об экскурсии Катание на квадроциклах — это приключение для любителей активного отдыха, первооткрывателей и покорителей неизведанных просторов»
Расписание: Ежедневно, в 04:00, 8:00, 15:30.
Сегодня в 15:30
Завтра в 04:00
$30 за человека
Групповая
9 часов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на квадроциклах в пустыне Шарм-Эль-Шейх с посещением бедуинов
Исследуйте величественную Синайскую пустыню на мощных квадроциклах и познакомьтесь с культурой бедуинов
Начало: Ваш отель
«В гости к местным на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $17 за человека
Групповая
5 часов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«Насладитесь свободой в синайских горах, отправившись в увлекательное путешествие на квадроциклах по пустыне»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
«Поездка на квадроциклах • Чай • Круг на верблюде»
Расписание: Каждый день: с 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Начало: В отеле
«После этого мы направимся в Сафари-центр, где вас ожидает короткое обучение управлению квадроциклом»
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $100 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Мото-сафари на квадроциклах
«Управление квадроциклом возможно с 14 лет»
Расписание: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
$17 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
«Инструктаж по вождению квадроцикла»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
«В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Развлечения в пустыне — 45 минут— катание на верблюде по мангровой роще + поездка на каякеили— катание на квадроцикле по пустыне»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от €198 за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Здесь мы промчимся на квадроциклах вдоль Красного моря»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«Мы пообедаем на берегу моря с видом на Саудовскую Аравию, а затем отправимся кататься на квадроциклах, заниматься дайвингом (с инструктором) и снорклить»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
- ЮЮрий3 июня 2024Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
- ВВиктория28 мая 2024В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
- ККсения27 мая 2024Экскурсия была 13 мая, всё понравилось! После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и
- ККристина27 мая 2024Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
- ВВиктория25 мая 2024Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!) Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию! Рекомендую!!!
- ААнтон24 мая 2024В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет. Плюсы: - Отличная цена за комплект. - Везде довозят без каких-либо проблем. - При
- ВВиктория23 мая 2024Была сегодня на экскурсии, просто в восторге от впечатлений!! Трансфер забрал минута в минуту, организатор Наталья была всегда на связи, компания в группе подобралась очень веселая! Было очень интересно и весело! Однозначно рекомендую! Буду брать у них еще экскурсии
- ННиколай20 мая 2024Супер. Очень понравилось) но берите с собой воду и арафатку иначе будут разводить и продавать в тридорога
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На квадроциклах»
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- VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
- Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
- Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
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