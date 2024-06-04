Джип-туры на квадроциклах

Найдено 28 экскурсий в категории «На квадроциклах» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
«На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 3 чел.
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
«Там вас ждёт обучение по управлению квадроциклом»
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Катание на квадроциклах в пустыне (1 час)»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45 за человека
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
20 отзывов
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
«На самих квадроциклах нет сложного управления, только газ и тормоз, но если вам будет страшно ехать самостоятельно, с вами сядет водитель»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
13 за человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
«Катание на квадроцикле (1 час)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 55 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
«День-приключение: квадроциклы, пустыня и бедуины»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 за человека
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«В стоимость включены: страховка, трансфер, катание на квадроциклах, багги и верблюдах, чай»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
55 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«Чаепитие с местными жителями и квадроциклы (45 минут)»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Сафари на квадроциклах — первая часть нашей программы»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь в сафари на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
Начало: Шлагбаум отеля
«На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
$100 за всё до 4 чел.
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
Начало: Ваш отель
«Программа экскурсии• Трансфер из отеля до станции квадроциклов • После инструктажа мы отправляемся бороздить просторы пустыни»
Расписание: Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$15 за человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Индивидуальное сафари на квадроциклах
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Об экскурсии Катание на квадроциклах — это приключение для любителей активного отдыха, первооткрывателей и покорителей неизведанных просторов»
Расписание: Ежедневно, в 04:00, 8:00, 15:30.
Сегодня в 15:30
Завтра в 04:00
$30 за человека
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
115 отзывов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Мото-сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
55 отзывов
Экскурсия на квадроциклах в пустыне Шарм-Эль-Шейх с посещением бедуинов
Исследуйте величественную Синайскую пустыню на мощных квадроциклах и познакомьтесь с культурой бедуинов
Начало: Ваш отель
«В гости к местным на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $17 за человека
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
9 отзывов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«Насладитесь свободой в синайских горах, отправившись в увлекательное путешествие на квадроциклах по пустыне»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
«Поездка на квадроциклах • Чай • Круг на верблюде»
Расписание: Каждый день: с 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$20 за человека
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Начало: В отеле
«После этого мы направимся в Сафари-центр, где вас ожидает короткое обучение управлению квадроциклом»
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $100 за всё до 4 чел.
Мото-сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
2 отзыва
Мото-сафари на квадроциклах
«Управление квадроциклом возможно с 14 лет»
Расписание: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
$17 за человека
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
«Инструктаж по вождению квадроцикла»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
Приключения в заповеднике Набк
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
«В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Развлечения в пустыне — 45 минут— катание на верблюде по мангровой роще + поездка на каякеили— катание на квадроцикле по пустыне»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от 198 за всё до 8 чел.
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛻 На квадроциклах
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Здесь мы промчимся на квадроциклах вдоль Красного моря»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
60 за человека
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«Мы пообедаем на берегу моря с видом на Саудовскую Аравию, а затем отправимся кататься на квадроциклах, заниматься дайвингом (с инструктором) и снорклить»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
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    за организацию! У нас была индивидуальная экскурсия от и до! 1. На квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно. 2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель. Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
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    заранее просите четко проговорить технику безопасности и правила езды, нам ее дали очень сжато и поверхностно, получилось что в пути мы сталкивались с большим количеством запретов, о которых не знали. Заранее и несколько раз проговорите какой стиль езды вы хотите, как быстро, если хотите ехать не в одну линию, а иногда по всей ширине дороге и т. д. Не стесняйтесь лишний раз напомнить гиду о ваших договоренностях и предпочтениях. Возьмите мелкие деньги на чаевые бедуинам, которые будут катать вас на верблюдах.

    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждитеПоездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
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    экскурсию. И что ужин включен, но напитки будут платно. Только после того, как я написала менеджеру, все поменялось. В лагере бедуинов нас встретил Валид и тогда уже был отличный сервис, любезно, заботливо, классно👍 Ездить по пустыне без толпы народу - это классно, можно погонять, адреналин! Шоу в лагере было интересное, ужин вкусный. Потом мы еще фотографировались со змеей, крокодилом. Наблюдение в телескоп можно и чуть подольше сделать, чем 5-7 минут)) Больше всего понравилась дорога обратно до базы - уже было не жарко, ехать на квадроцикле приятно, на небе много звезд и яркая луна! Обязательно берите с собой очки, так как пыль летит в глаза. И воду, пока будете кататься попить негде, только уже в лагере бедуинов.

  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Экскурсия была 13 мая, всё понравилось! После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и
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    всегда была на связи. Трансфер забрал вовремя, привезли на стоянку квадроциклов, познакомили с гидом, там ещё минут 10 ждали остальную часть группы. В это время нам провели инструктаж и повязали арафатки. Арафатки лучше привезти с собой, на месте слишком завышенная цена. Группа была небольшая, 4 человека, если боитесь ехать самостоятельно, можно ехать с инструктором. Арафатка и очки - обязательные атрибуты поездки, в пути очень пыльно и много песка. Насладились видами пустыни, заехали в бедуинскую деревню, там можно покататься на верблюде за доп. оплату (3-4 минуты) и выпить чай. На протяжении всей поездки вас сопровождает фотограф, по итогу можно приобрести фото и видео (прислали в тот же вечер). Обратно нас отвезли отдельно на машине. Однозначно рекомендую!!! Спасибо Наталье!

    Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!) Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию! Рекомендую!!!
  • А
    Антон
    24 мая 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет. Плюсы: - Отличная цена за комплект. - Везде довозят без каких-либо проблем. - При
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    маршруте на квадроциклах дают пофотаться. - Полет и ватрушка прошли отлично. Минусы: - Маршрут на квадро - очень простой. Кроме гор вблизи и пыли я бы не сказал, что что-то особо интересное + много мусора в горах. Деревня бедуинов - ну … не назвать это деревней, домик + площадка с навесами. - Банан был скучным. - Не везде говорят по-русски, но это было не критичным для нас, т. к. там достаточно общения на пальцах.

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Была сегодня на экскурсии, просто в восторге от впечатлений!! Трансфер забрал минута в минуту, организатор Наталья была всегда на связи, компания в группе подобралась очень веселая! Было очень интересно и весело! Однозначно рекомендую! Буду брать у них еще экскурсии
  • Н
    Николай
    20 мая 2024
    Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
    Супер. Очень понравилось) но берите с собой воду и арафатку иначе будут разводить и продавать в тридорога

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
  2. Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
  3. Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
  4. На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
  5. Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "На квадроциклах" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 13 до 390. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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