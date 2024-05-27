1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Цветной каньон — одна из самых ярких достопримечательностей страны»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«В Цветном каньоне ваша фантазия будет рисовать причудливые образы — здесь тысячелетиями творили ветра и редкие дожди»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Прогулка по каньону (1 час), во время которой вы откроете самые фотогеничные уголки Малого цветного каньона, поразитесь его ландшафтам и сделаете сказочные фотографии»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
9 часов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Затем вы посетите национальный парк Цветной каньон в городе Дахаб, а затем и на квадроциклах по городу»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
«После мы совершим треккинг по каньону Towailat с впечатляющими ландшафтами»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Каньон-лабиринт, чьи узкие стены возвышаются на 10 метров над головой, а само ущелье петляет вправо-влево и вверх-вниз»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€325 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
«Каньон Салама был сформирован в результате миллионов лет эрозии, вызванной водой и ветром»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина27 мая 2024Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
- SSvetlana19 мая 2024Очень позитивное "путешествие". фото прилагать не стану). У нас был гид Торри, весёлый, но…. Совершенно ничего не рассказывал в пути,
- ДДмитрий24 марта 2024Спасибо Али за экскурсию. Программа очень разнообразная и насыщенная. Получили массу впечатлений. Остались довольны.
- ЛЛариса26 февраля 2024Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось увидеть, узнать, успеть и
- РРуслан25 февраля 2024Все прошло хорошо, каньон великолепен! Сначала мы ехали на обычном автомобиле, потом нас пересадили в полноприводный для того, чтобы пробираться
- ЕЕлена22 февраля 2024Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Али подстраивает экскурсию под запросы, у нас были 2 каньона и монастырь святой
- ИИнесса17 февраля 2024Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу! Нам очень повезло с сопровождавшим - Тория, безумно общительный, много
- ММихаил1 февраля 2024Развлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристов, такие как катание на
- ААрина27 ноября 2023Цветной каньон Салама и ДахабВнимание: гид НЕ русскоговорящий! Группа иностранцы. Из всей группы только мы были двое русских, остальные турки. Гид разговаривал на английском.
- ЕЕлена17 ноября 2023Цветной каньон Салама и ДахабЭкскурсия понравилась,гид Ислам молодец. Единственное было заявлено,что катание на верблюдах по барханам,а по итогу на пляже кружок,5 мин
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Каньоны»
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