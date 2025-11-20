Описание экскурсииЯ приглашаю вас отправиться в называемое путешествие к Великим пирамидам и сокровищам страны фараонов. С самого берега Красного моря, из Шарм эль Шейха, на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе вы отправитесь в столицу Египта - Каир. Там вас встретит один из наших профессиональных гидов и проведет индивидуальную экскурсию на русском языке.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый Большой Египетский музей
- Комплекс Гиза - пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
- Статуя сфинкса
Что включено
- Трансфер из отеля до места экскурсии и обратно + экскурсия с русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Входные билеты/nОбед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
