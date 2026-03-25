Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху — это возможность познакомиться с культурой и историей Египта и увидеть главные достопримечательности курорта.



Вы посетите знаковые места города, отличающиеся выразительной архитектурой и особой атмосферой, и откроете для себя Шарм не только как пляжный, но и как колоритный восточный город. 5 1010 отзывов

Egypt Tours Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-10 человек На чём проводится На автобусе

Описание экскурсии Шарм-эль-Шейх — один из самых известных курортов Египта на берегу Красного моря. Город сочетает современные туристические районы, восточный колорит Старого рынка и красивые панорамные виды на море и пустынные горы. Город известен своими достопримечательностями: Мечеть Аль-Мустафа — одна из самых красивых и узнаваемых мечетей курорта, выполненная в традиционном исламском стиле с величественными минаретами. Мечеть Аль-Сахаба — главная мечеть Старого города, современный архитектурный символ района Old Market. Коптская церковь Девы Марии — крупный православный храм с впечатляющими фресками и богатым внутренним убранством. SOHO Square — популярная прогулочная зона с ресторанами, магазинами и поющими фонтанами, особенно атмосферная в вечернее время. Мы предлагаем на выбор два формата экскурсии — утренний и вечерний. Утренняя программа подойдёт тем, кто хочет увидеть город при дневном свете и сделать яркие фотографии. Вечерний формат позволяет насладиться подсветкой мечетей и атмосферой вечернего курорта. Важно! Точный маршрут, дополнительные остановки и продолжительность экскурсии могут отличаться в зависимости от организатора! Важная информация: С собой возьмите воду и деньги на сувениры

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Место начала и завершения? От отеля Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация С собой возьмите воду и деньги на сувениры Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.