Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху — это возможность познакомиться с культурой и историей Египта и увидеть главные достопримечательности курорта.
Вы посетите знаковые места города, отличающиеся выразительной архитектурой и особой атмосферой, и откроете для себя Шарм не только как пляжный, но и как колоритный восточный город.
Описание экскурсииШарм-эль-Шейх — один из самых известных курортов Египта на берегу Красного моря. Город сочетает современные туристические районы, восточный колорит Старого рынка и красивые панорамные виды на море и пустынные горы. Город известен своими достопримечательностями: Мечеть Аль-Мустафа — одна из самых красивых и узнаваемых мечетей курорта, выполненная в традиционном исламском стиле с величественными минаретами. Мечеть Аль-Сахаба — главная мечеть Старого города, современный архитектурный символ района Old Market. Коптская церковь Девы Марии — крупный православный храм с впечатляющими фресками и богатым внутренним убранством. SOHO Square — популярная прогулочная зона с ресторанами, магазинами и поющими фонтанами, особенно атмосферная в вечернее время. Мы предлагаем на выбор два формата экскурсии — утренний и вечерний. Утренняя программа подойдёт тем, кто хочет увидеть город при дневном свете и сделать яркие фотографии. Вечерний формат позволяет насладиться подсветкой мечетей и атмосферой вечернего курорта. Важно! Точный маршрут, дополнительные остановки и продолжительность экскурсии могут отличаться в зависимости от организатора! Важная информация: С собой возьмите воду и деньги на сувениры
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- С собой возьмите воду и деньги на сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Основано на последних 30 из 1010 отзывов
Алексей
25 мар 2026
Все понравилось
Юлия
25 мар 2026
Остались в полном восторге от обзорной экскурсии в формате мини-группы! Это именно тот случай, когда реальность полностью соответствует описанию и даже превосходит ожидания. Никаких неприятных сюрпризов или скрытых моментов —
Валентина
24 мар 2026
Очень насыщенная экскурсия. Гид подкованный. Было интересно и познавательно
Liliya
23 мар 2026
Все понравилось, мини группа. Гид очень интересно рассказывает, видно, что человек заинтересован в том, что делает. Много информации о жизни повседневной египтян. Никаких заездов в магазины и фабрики масел. Рекомендую!
Татьяна
23 мар 2026
Все прошло прекрасно! Гид Богдади просто супер! Рекомендую!
Александр
20 мар 2026
Обстоятельно и информативно. Гид - профи!
Мария
20 мар 2026
Благодарю гида Наталью за интереснейшую утреннюю экскурсию. Нас было всего 4 человека, она провела на собственном авто, что помогло нам быть супер мобильными, никого не ждать, сдружиться и даже сэкономить
Диана
19 мар 2026
Это было очень интересно! Спасибо большое Богдади, настоящий профессионал своего дело. 10 из 10!
Василий
19 мар 2026
Экскурсия очень понравилась. В мини группе удобно. Богдади классный гид, даёт много интересной информации. Видно, что человек знает своё дело. На локациях для свободного времени даёт выбор, ограничений нет.
Nikola
16 мар 2026
Всё понравилось. Рекомендую поехать в начале отдыха т. к. помогает составить впечатление и определиться куда потом сходить. Экскурсия проходит быстро и интересно. Всё рассмотреть и расслабиться время не хватает т. к. много локаций. Гид всё интересно рассказывает и показывает. В общем рекомендую))
Петр
16 мар 2026
Экскурсия интересна тем, что все ты видишь впервые. Гид мало чего рассказывал, ехал или молча, или болтал по телефону. Приходилось его просить рассказать чего, куда едем. На вопросы отвечать не хотел. Экскурсия везде бегом. Как выяснилось гида ждал другой автобус, с другими туристами.
Ольга
14 мар 2026
Экскурсия проходила 04.03.26. Нам очень понравилась экскурсия. Всё чётко, во время. Экскурсовод Богдади предварительно написал. Всё согласовали. Забрали от отеля. Транспор комфортный. Богдади впечатлил своим юмором, интересным рассказом, выбором локаций.
Наталья
13 мар 2026
Были на вечерней обзорной экскурсии по Шарм-эль -Шейху. Экскурсия понравилась. Предоставленная информация о Египте, Шарм-эль Шейхе не утомительна, интересна. За 4,5 часа посетили православную церковь, прогулялись по вечернему Старому городу,
Алла
13 мар 2026
12 марта были на обзорной экскурсии по городу Шарм эль шейх. Экскурсия была вечерняя, посмотрели мечети, коптский храм, заходили внутрь храма, затем осматривали Еврейский квартал, потом ближе к вечеру были
Ольга
11 мар 2026
Нашли в интернете обзорную экскурсию и нам посчастливилось попасть на нее с гидом по имени Багдади. Чудесный опытный, интересный собеседник. Отвечает на все вопросы, рассказывает ярко, легко, информативно! С удовольствием послушали также про жизнь обычных египтян и быт
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху с выбором программы»
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
9 апр в 16:30
$19 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи и море. Узнайте его с разных сторон: коптская церковь, мечети, площадь Сохо и традиционное кафе ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 апр в 16:00
23 апр в 16:00
$75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Зайти в мечеть, погулять по Старому городу, разглядеть трущобы и понять местный менталитет изнутри
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$99 за всё до 3 чел.