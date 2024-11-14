Шарм-эль-Шейх — это колоритный город с населением, которое не считается местными. Кто и как тут живёт? Я расскажу вам на экскурсии. Вы увидите самую красивую мечеть, познакомитесь с традициями и бытом египтян. Встретите закат на смотровой площадке и отведаете местную кухню в рыбном ресторане. Мы поговорим на интересующие вас темы и построим маршрут по вашим интересам!

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мечеть Эль-Сахаба. Одна из красивейших мечетей Египта в османском стиле. Вы рассмотрите мечеть снаружи и изнутри, а также узнаете о традициях мусульман.

Коптский православный храм Небожителей. Построенный по последнему слову техники, он входит в десятку самых красивых храмов в мире. Вы услышите о христианстве в Египте и о том, кто такие копты.

Старый город. Вы окунётесь в восточный мир, прочувствуете его атмосферу и рассмотрите сувениры в местных лавочках.

Смотровая площадка. Мы поднимемся на вершину, с которой Шарм-эль-Шейх открывается как на ладони. Проводим тут закат, наблюдая, как солнце прячется за горами. Вы разглядите трущобы еврейского квартала и увидите обратную сторону туристического города.

Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в Шарме! Вы пройдёте по мраморной аллее со светящимися фигурами и медными статуями. Полюбуетесь поющим фонтаном и сделаете яркие фотографии.

Ресторан Fares. Вы поужинаете в самом популярном рыбном ресторане города. В меню есть сливочный суп из морепродуктов, египетский хлеб только из печи, а также национальные закуски и салаты. Основные блюда — запечённая рыба, креветки, мидии и кальмары.

Организационные детали