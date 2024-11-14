Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + ужин в ресторане Fares

Зайти в мечеть, погулять по Старому городу, разглядеть трущобы и понять местный менталитет изнутри
Шарм-эль-Шейх — это колоритный город с населением, которое не считается местными. Кто и как тут живёт? Я расскажу вам на экскурсии. Вы увидите самую красивую мечеть, познакомитесь с традициями и бытом египтян. Встретите закат на смотровой площадке и отведаете местную кухню в рыбном ресторане. Мы поговорим на интересующие вас темы и построим маршрут по вашим интересам!
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + ужин в ресторане Fares
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + ужин в ресторане Fares
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + ужин в ресторане Fares
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Мечеть Эль-Сахаба. Одна из красивейших мечетей Египта в османском стиле. Вы рассмотрите мечеть снаружи и изнутри, а также узнаете о традициях мусульман.

Коптский православный храм Небожителей. Построенный по последнему слову техники, он входит в десятку самых красивых храмов в мире. Вы услышите о христианстве в Египте и о том, кто такие копты.

Старый город. Вы окунётесь в восточный мир, прочувствуете его атмосферу и рассмотрите сувениры в местных лавочках.

Смотровая площадка. Мы поднимемся на вершину, с которой Шарм-эль-Шейх открывается как на ладони. Проводим тут закат, наблюдая, как солнце прячется за горами. Вы разглядите трущобы еврейского квартала и увидите обратную сторону туристического города.

Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в Шарме! Вы пройдёте по мраморной аллее со светящимися фигурами и медными статуями. Полюбуетесь поющим фонтаном и сделаете яркие фотографии.

Ресторан Fares. Вы поужинаете в самом популярном рыбном ресторане города. В меню есть сливочный суп из морепродуктов, египетский хлеб только из печи, а также национальные закуски и салаты. Основные блюда — запечённая рыба, креветки, мидии и кальмары.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе Toyota Hiace с профессиональным водителем
  • Маршрут экскурсии гибкий: мы можем заменить локации на другие или добавить остановки на ваш выбор — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсия возможна для компании до 8 человек, доплата за каждого участника — $15
  • Вам понадобится удобная обувь. Плечи и колени для посещения храмов должны быть закрыты — при необходимости одежда предоставляется

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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