Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху + ужин в ресторане Fares
Зайти в мечеть, погулять по Старому городу, разглядеть трущобы и понять местный менталитет изнутри
Шарм-эль-Шейх — это колоритный город с населением, которое не считается местными. Кто и как тут живёт? Я расскажу вам на экскурсии. Вы увидите самую красивую мечеть, познакомитесь с традициями и бытом египтян. Встретите закат на смотровой площадке и отведаете местную кухню в рыбном ресторане. Мы поговорим на интересующие вас темы и построим маршрут по вашим интересам!
Мечеть Эль-Сахаба. Одна из красивейших мечетей Египта в османском стиле. Вы рассмотрите мечеть снаружи и изнутри, а также узнаете о традициях мусульман.
Коптский православный храм Небожителей. Построенный по последнему слову техники, он входит в десятку самых красивых храмов в мире. Вы услышите о христианстве в Египте и о том, кто такие копты.
Старый город. Вы окунётесь в восточный мир, прочувствуете его атмосферу и рассмотрите сувениры в местных лавочках.
Смотровая площадка. Мы поднимемся на вершину, с которой Шарм-эль-Шейх открывается как на ладони. Проводим тут закат, наблюдая, как солнце прячется за горами. Вы разглядите трущобы еврейского квартала и увидите обратную сторону туристического города.
Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в Шарме! Вы пройдёте по мраморной аллее со светящимися фигурами и медными статуями. Полюбуетесь поющим фонтаном и сделаете яркие фотографии.
Ресторан Fares. Вы поужинаете в самом популярном рыбном ресторане города. В меню есть сливочный суп из морепродуктов, египетский хлеб только из печи, а также национальные закуски и салаты. Основные блюда — запечённая рыба, креветки, мидии и кальмары.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе Toyota Hiace с профессиональным водителем
Маршрут экскурсии гибкий: мы можем заменить локации на другие или добавить остановки на ваш выбор — подробности уточняйте в переписке
Экскурсия возможна для компании до 8 человек, доплата за каждого участника — $15
Вам понадобится удобная обувь. Плечи и колени для посещения храмов должны быть закрыты — при необходимости одежда предоставляется
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте, уважаемые путешественники!
Меня зовут Алина, уже почти 8 лет я живу в Египте, 5 из которых работаю гидом. Я провожу экскурсии по городу, за это время уже точно знаю, что читать дальше
именно будет интересно посмотреть и узнать. Гарантирую вам новые, неожиданные и незабываемые впечатления от нашей экскурсии. Отвечу на любые интересующие вас вопросы, покажу вам настоящую египетскую жизнь, скрытую от глаз путешественников.