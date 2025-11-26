Насладитесь динамичной игрой в пейнтбол с профессиональным инструктажем, современным оборудованием и захватывающими боями на открытой площадке в пустыне.
При желании вечер можно продолжить дополнительными развлечениями — катанием на квадроциклах, багги или верблюдах, фотосессией и бедуинской вечеринкой.
Описание экскурсииПейнтбол в пустыне: драйв и незабываемые впечатления Программа начинается со сбора в отеле и комфортной поездки в пустынную зону сафари, где гостей встречает приветственный напиток. После инструктажа и получения снаряжения вы отправитесь на арену, чтобы проверить себя в настоящей пейнтбольной битве: каждому игроку предоставляется 100 шаров, а при желании можно докупить дополнительные. Вас ждут динамичные сражения, адреналин и незабываемые эмоции. Для тех, кто захочет продолжить отдых, за дополнительную плату будут доступны дополнительные активности: катание на квадроциклах, багги и верблюдах, профессиональная фотосессия и вечерняя бедуинская программа с музыкой, танцами и чаем у костра.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Игра в пейнтбол - 30 минут
- Профессиональное снаряжение
Что не входит в цену
- Дополнительные патроны
- Напитки
- Катание на квадроциклах, багги, верблюдах
- Профессиональная фотосессия
- Бедуинская вечеринка
Место начала и завершения?
Шлагбаум Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
