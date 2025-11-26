Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь динамичной игрой в пейнтбол с профессиональным инструктажем, современным оборудованием и захватывающими боями на открытой площадке в пустыне.



При желании вечер можно продолжить дополнительными развлечениями — катанием на квадроциклах, багги или верблюдах, фотосессией и бедуинской вечеринкой.

Адель Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-14 человек $31 за человека

Описание экскурсии Пейнтбол в пустыне: драйв и незабываемые впечатления Программа начинается со сбора в отеле и комфортной поездки в пустынную зону сафари, где гостей встречает приветственный напиток. После инструктажа и получения снаряжения вы отправитесь на арену, чтобы проверить себя в настоящей пейнтбольной битве: каждому игроку предоставляется 100 шаров, а при желании можно докупить дополнительные. Вас ждут динамичные сражения, адреналин и незабываемые эмоции. Для тех, кто захочет продолжить отдых, за дополнительную плату будут доступны дополнительные активности: катание на квадроциклах, багги и верблюдах, профессиональная фотосессия и вечерняя бедуинская программа с музыкой, танцами и чаем у костра.

