1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
€15 за человека
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
13 часов
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Круиз
3 часа
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
За покупками на Old market (старый город)
Начало: Отель размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
Начало: Отель размещения
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
Начало: Шлагбаум отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 3 чел.
Билеты
5 часов
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Пустынное приключение на горных мотоциклах
Начало: Место встречи - ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
13 часов
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Начало: у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в коптскую церковь Ас-Самаиюн
Погрузитесь в атмосферу древнего христианства, посетив церковь Ас-Самаиюн в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: в любой день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$75 за человека
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
60€51 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Fast Track: индивидуальный VIP-сервис в аэропорту
Начало: Шарм-эль-Шейх международный аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 65$55 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85$72 за человека
Индивидуальная
12 часов
К звездам Египта - ночевка в пустыне у самого Красного моря
Начало: Шлагбаум отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$295 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Начало: Ваш отель
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90$77 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 июня 2024Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
- ААнтонина2 июня 2024Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- ААнвар30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, именно такую и искали, чтобы только снорклинг, и не утомительную, на весь день. Получили массу впечатлений,
- ННаталия29 мая 2024Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
- NNastya28 мая 2024Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ЕЕлизавета27 мая 2024Спасибо, все прошло хорошо)
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Необычные»
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