Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»

Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Любителям активного отдыха и адреналина идеально подойдёт групповая экскурсия Мегасафари 4 в 1 в Шарм-Эль-Шейхе.

Всего 30 минут от города, и вас ждёт насыщенная программа: гонки на квадроциклах по пескам Синая,
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полёт на парашюте с видами на горы и море, катание по волнам Красного моря на банане и ватрушке. В середине маршрута будет остановка для фотосессии и чаепития у бедуинов.

В стоимость включены трансфер из отеля, аренда квадроциклов, водные развлечения, спасательные жилеты и чаепитие. Управлять квадроциклом можно с 12 лет, дети до 12 катаются с родителями. Экскурсия проходит без гида, но с русскоговорящим инструктором и сопровождающим. Дополнительно можно приобрести платок-арафатку, катание на верблюде и фото или видео. Не упустите шанс провести день насыщенно и незабываемо

4.83
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏜️ Экстремальные гонки на квадроциклах по пустыне
  2. 🪂 Захватывающий полёт на парашюте над морем
  3. 🌊 Весёлое катание на банане и ватрушке по волнам
  4. ☕ Чаепитие с бедуинами в пустыне
  5. 🚐 Удобный трансфер из отеля
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Пустыня Синая
  • Красное море
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Катание на квадроциклах в пустыне (1 час). В компании опытного инструктора вы покатаетесь по пескам Синая. В середине маршрута будет сделана остановка для фотосессии и чаепития у бедуинов.
  • Парасейлинг. Вы воспарите на высоту птичьего полёта и насладитесь горными и морскими видами. Возможно катание в паре или в одиночку. Максимальный вес на 1 парашют — 150 кг.
  • Катание на банане. С ветерком в шумной компании вы прокатитесь по волнам Красного моря.
  • Катание на ватрушке. Более захватывающее и экстремальное катание, чем на банане: вас ждут крутые виражи, прыжки и всплески адреналина.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе на микроавтобусе Toyota Hiace или автомобиле Hyundai Elantra, аренда квадроциклов, водные развлечения по программе, спасательные жилеты, чаепитие.
  • Квадроциклом можно управлять самостоятельно с 12 лет. Дети до 12 катаются на одном квадроцикле с родителями.
  • Сафари не предполагает сопровождения гида — с вами будет русскоговорящий инструктор и сопровождающий.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Платок-арафатка — 3$/чел.
  • Катание на верблюде — 5$/чел.
  • Фото и видео — от 15$.

ежедневно в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
4 июня 2024
Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде за организацию!
У нас была индивидуальная экскурсия от и до!
1. На
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квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно.
2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель.
Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

А
24 мая 2024
В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет.
Плюсы:
- Отличная цена за комплект.
- Везде довозят без каких-либо проблем.
- При маршруте на квадроциклах дают пофотаться.
- Полет и ватрушка прошли отлично.
Минусы:
-
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Маршрут на квадро - очень простой. Кроме гор вблизи и пыли я бы не сказал, что что-то особо интересное + много мусора в горах. Деревня бедуинов - ну … не назвать это деревней, домик + площадка с навесами.
- Банан был скучным.
- Не везде говорят по-русски, но это было не критичным для нас, т. к. там достаточно общения на пальцах.

Екатерина
19 апр 2024
Это было шикарно! Мы были вдвоём с мужем в мини-группе, нас сначала покатались на квадриках, потом поехали к морю. А цена какая!!
А
18 мар 2024
Вчера состоялась экскурсия "Мега Сафари". Сказать, что мне понравилось, это просто промолчать!!! Супер!!! Мидо организовал все на высшем уровне.
Интересный маршрут, нигде ничего не ждали. На 100% рекомендую этого гида и его экскурсии! Все просто безупречно!!
Спасибо огромное Мидо и его команде.
Л
17 мар 2024
Все очень организовано хорошо, с большим уважением и пониманием к клиентам, на всех этапах экскурсии. Мидо отдельное спасибо за хорошую компанию и сопровождение, а так же много полезной бытовой информации.
А
23 фев 2024
Большое спасибо за экскурсию.
Всё очень понравилось.
Микроавтобус приехал в отель минута в минуту, все безопасно и комфортно. Забрали из отеля и довезли до пустыни. Там покатались на хороших квадроциклах, затем поехали
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к бедуинам пить чай, потом поехали к морю, где у нас были интересные водные аттракционы: парашют, банан, ватрушка. После катания нас отвезли обратно в отель.
Очень понравилось, организовано все на высшем уровне, и организаторы приветливы и все общительные и веселые! Спасибо вам огромное 🌹

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