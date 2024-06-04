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полёт на парашюте с видами на горы и море, катание по волнам Красного моря на банане и ватрушке. В середине маршрута будет остановка для фотосессии и чаепития у бедуинов.



В стоимость включены трансфер из отеля, аренда квадроциклов, водные развлечения, спасательные жилеты и чаепитие. Управлять квадроциклом можно с 12 лет, дети до 12 катаются с родителями. Экскурсия проходит без гида, но с русскоговорящим инструктором и сопровождающим. Дополнительно можно приобрести платок-арафатку, катание на верблюде и фото или видео. Не упустите шанс провести день насыщенно и незабываемо