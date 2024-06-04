Любителям активного отдыха и адреналина идеально подойдёт групповая экскурсия Мегасафари 4 в 1 в Шарм-Эль-Шейхе.
Всего 30 минут от города, и вас ждёт насыщенная программа: гонки на квадроциклах по пескам Синая,
Всего 30 минут от города, и вас ждёт насыщенная программа: гонки на квадроциклах по пескам Синая,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Экстремальные гонки на квадроциклах по пустыне
- 🪂 Захватывающий полёт на парашюте над морем
- 🌊 Весёлое катание на банане и ватрушке по волнам
- ☕ Чаепитие с бедуинами в пустыне
- 🚐 Удобный трансфер из отеля
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Пустыня Синая
- Красное море
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Катание на квадроциклах в пустыне (1 час). В компании опытного инструктора вы покатаетесь по пескам Синая. В середине маршрута будет сделана остановка для фотосессии и чаепития у бедуинов.
- Парасейлинг. Вы воспарите на высоту птичьего полёта и насладитесь горными и морскими видами. Возможно катание в паре или в одиночку. Максимальный вес на 1 парашют — 150 кг.
- Катание на банане. С ветерком в шумной компании вы прокатитесь по волнам Красного моря.
- Катание на ватрушке. Более захватывающее и экстремальное катание, чем на банане: вас ждут крутые виражи, прыжки и всплески адреналина.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе на микроавтобусе Toyota Hiace или автомобиле Hyundai Elantra, аренда квадроциклов, водные развлечения по программе, спасательные жилеты, чаепитие.
- Квадроциклом можно управлять самостоятельно с 12 лет. Дети до 12 катаются на одном квадроцикле с родителями.
- Сафари не предполагает сопровождения гида — с вами будет русскоговорящий инструктор и сопровождающий.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Платок-арафатка — 3$/чел.
- Катание на верблюде — 5$/чел.
- Фото и видео — от 15$.
ежедневно в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mido — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мидо. Я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 15 лет, являюсь гидом и директором экскурсионной компании. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации экскурсий по всему Египту. Со своей командой профессиональных гидов сделаю ваш отдых интересным, познавательным и незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
4 июня 2024
Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде за организацию!
У нас была индивидуальная экскурсия от и до!
1. На
У нас была индивидуальная экскурсия от и до!
1. На
А
Антон
24 мая 2024
В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет.
Плюсы:
- Отличная цена за комплект.
- Везде довозят без каких-либо проблем.
- При маршруте на квадроциклах дают пофотаться.
- Полет и ватрушка прошли отлично.
Минусы:
-
Плюсы:
- Отличная цена за комплект.
- Везде довозят без каких-либо проблем.
- При маршруте на квадроциклах дают пофотаться.
- Полет и ватрушка прошли отлично.
Минусы:
-
Екатерина
19 апр 2024
Это было шикарно! Мы были вдвоём с мужем в мини-группе, нас сначала покатались на квадриках, потом поехали к морю. А цена какая!!
А
Анастасия
18 мар 2024
Вчера состоялась экскурсия "Мега Сафари". Сказать, что мне понравилось, это просто промолчать!!! Супер!!! Мидо организовал все на высшем уровне.
Интересный маршрут, нигде ничего не ждали. На 100% рекомендую этого гида и его экскурсии! Все просто безупречно!!
Спасибо огромное Мидо и его команде.
Интересный маршрут, нигде ничего не ждали. На 100% рекомендую этого гида и его экскурсии! Все просто безупречно!!
Спасибо огромное Мидо и его команде.
Л
Лариса
17 мар 2024
Все очень организовано хорошо, с большим уважением и пониманием к клиентам, на всех этапах экскурсии. Мидо отдельное спасибо за хорошую компанию и сопровождение, а так же много полезной бытовой информации.
А
Антон
23 фев 2024
Большое спасибо за экскурсию.
Всё очень понравилось.
Микроавтобус приехал в отель минута в минуту, все безопасно и комфортно. Забрали из отеля и довезли до пустыни. Там покатались на хороших квадроциклах, затем поехали
Всё очень понравилось.
Микроавтобус приехал в отель минута в минуту, все безопасно и комфортно. Забрали из отеля и довезли до пустыни. Там покатались на хороших квадроциклах, затем поехали
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