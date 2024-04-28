Активное семейное приключение в Шарм-Эль-Шейхе, которое доставит массу удовольствия.
Всего за 3 часа вы испытаете невероятный спектр эмоций: погружение на глубину до 9 метров с инструктором, катание на лодке-банане и полёт
Всего за 3 часа вы испытаете невероятный спектр эмоций: погружение на глубину до 9 метров с инструктором, катание на лодке-банане и полёт
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Дайвинг с инструктором
- 🚤 Катание на банане
- 🪂 Полёт на парашюте
- 🏝️ Красивые виды Красного моря
- 🚗 Удобный трансфер
- 📸 Возможность фотосессии
Что можно увидеть
- Красное море
- Синайские горы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из отеля в Шарм-Эль-Шейхе и доставим на пляж в центре города.
- По дороге гид расскажет о Красном море, рифах, кораллах и рыбах, которые там водятся.
- На месте вы пройдёте инструктаж на русском языке. В сопровождении инструктора погрузитесь на глубину от 7 до 9 метров на 10 минут.
- Затем отправитесь покорять волны на лодке-банане в течение 5–7 минут.
- А после совершите 5-минутный полёт на специальном парашюте, прикреплённом тросом к скоростному катеру. Сверху вам откроются захватывающие виды Красного моря и Синайских гор.
- По окончании программы мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость программы включены трансфер на Toyota Hiace или аналогичном автомобиле, услуги гида-сопровождающего и инструктора, снаряжение для дайвинга, дайвинг, полёт на парашюте вдвоём, катание на банане.
- Дополнительно оплачивается одиночное катание на парашюте — €10, фотосессии на парашюте и под водой — цена договорная, в зависимости от количества фото.
- На дайвинг не допускаются дети до 10 лет. Ограничения по весу для полёта на парашюте — до 160 кг/общий вес участников.
- Сопровождать вас буду я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 372 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейхе. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николь
28 апр 2024
Мне очень жаль что так поздно познакомились с Махмудом!
Это неиссякаемый источник информации, высокой квалификации специалист туристического дела.
Кроме этого, отлично владеет русским языком.
Все его экскурсии насыщенные, но краткие и не
Это неиссякаемый источник информации, высокой квалификации специалист туристического дела.
Кроме этого, отлично владеет русским языком.
Все его экскурсии насыщенные, но краткие и не
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
Завтра в 12:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Круиз
3 часа
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека