3 в 1: дайвинг - банан - парашют

Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
Активное семейное приключение в Шарм-Эль-Шейхе, которое доставит массу удовольствия.

Всего за 3 часа вы испытаете невероятный спектр эмоций: погружение на глубину до 9 метров с инструктором, катание на лодке-банане и полёт
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на парашюте над Красным морем. Гид расскажет о местных рифах и морских обитателях. В стоимость включены трансфер, услуги гида и инструктора, снаряжение для дайвинга. Дополнительно можно заказать фотосессии.

Ограничения: дети до 10 лет не допускаются на дайвинг, общий вес участников для полёта на парашюте - до 160 кг

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Дайвинг с инструктором
  2. 🚤 Катание на банане
  3. 🪂 Полёт на парашюте
  4. 🏝️ Красивые виды Красного моря
  5. 🚗 Удобный трансфер
  6. 📸 Возможность фотосессии

Что можно увидеть

  • Красное море
  • Синайские горы
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы заберём вас из отеля в Шарм-Эль-Шейхе и доставим на пляж в центре города.
  • По дороге гид расскажет о Красном море, рифах, кораллах и рыбах, которые там водятся.
  • На месте вы пройдёте инструктаж на русском языке. В сопровождении инструктора погрузитесь на глубину от 7 до 9 метров на 10 минут.
  • Затем отправитесь покорять волны на лодке-банане в течение 5–7 минут.
  • А после совершите 5-минутный полёт на специальном парашюте, прикреплённом тросом к скоростному катеру. Сверху вам откроются захватывающие виды Красного моря и Синайских гор.
  • По окончании программы мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены трансфер на Toyota Hiace или аналогичном автомобиле, услуги гида-сопровождающего и инструктора, снаряжение для дайвинга, дайвинг, полёт на парашюте вдвоём, катание на банане.
  • Дополнительно оплачивается одиночное катание на парашюте — €10, фотосессии на парашюте и под водой — цена договорная, в зависимости от количества фото.
  • На дайвинг не допускаются дети до 10 лет. Ограничения по весу для полёта на парашюте — до 160 кг/общий вес участников.
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
28 апр 2024
Мне очень жаль что так поздно познакомились с Махмудом!
Это неиссякаемый источник информации, высокой квалификации специалист туристического дела.
Кроме этого, отлично владеет русским языком.
Все его экскурсии насыщенные, но краткие и не
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утомительные, что не маловажно. Махмуд приехал в точно назначенное время, нам были предложены напитки. За три часа мы успели полетать под облаками на парашюте, опуститься на глубины и полюбоваться подводным миром, покататься на катере и за катером 😂 на 🍌.
Риф Шаркс бай потрясающей красоты! Инструктор по дайвингу-отличный парень, показал самые редкие виды рыб и кораллов. На суше рассказал нам об увиденном. На все вопросы об истории истории города, полуострова, Египта отвечал очень полно и красочно, показаны красивые локации для фото. Мы остались крайне довольны нашей поездкой🫶

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