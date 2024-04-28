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утомительные, что не маловажно. Махмуд приехал в точно назначенное время, нам были предложены напитки. За три часа мы успели полетать под облаками на парашюте, опуститься на глубины и полюбоваться подводным миром, покататься на катере и за катером 😂 на 🍌.

Риф Шаркс бай потрясающей красоты! Инструктор по дайвингу-отличный парень, показал самые редкие виды рыб и кораллов. На суше рассказал нам об увиденном. На все вопросы об истории истории города, полуострова, Египта отвечал очень полно и красочно, показаны красивые локации для фото. Мы остались крайне довольны нашей поездкой🫶