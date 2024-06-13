Национальный заповедник Набк — уединённый уголок к северу от Шарм-эль-Шейха, где собраны уникальные растения и обитают редкие животные и птицы.
Любой, кто побывал в этих местах, обычно с восхищением рассказывает о поездке! Мы устроим для вас запоминающийся тур: с активными развлечениями, дегустацией кофе и морепродуктов, а также погружением в мир бедуинов.
Любой, кто побывал в этих местах, обычно с восхищением рассказывает о поездке! Мы устроим для вас запоминающийся тур: с активными развлечениями, дегустацией кофе и морепродуктов, а также погружением в мир бедуинов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Программа и тайминг
- Трансфер из отеля — 30 минут.
- Прибытие на территорию заповедника.
- Лёгкий треккинг по Цветному каньону в сопровождении гида — 60 минут.
- Сбор в лагере бедуинов.
- Рассказ о местных хлебопекарных традициях + демонстрация процесса выпечки хлеба — 15 минут.
- Дегустация чая с хабаком — зелёным арабским кофе — хлебом, сыром, оливковым маслом и финиками — 15 минут.
- Развлечения в пустыне — 45 минут
— катание на верблюде по мангровой роще + поездка на каяке
или
— катание на квадроцикле по пустыне.
- Обед — 30 минут (шведский стол: морепродукты, курица, люля-кебаб, коричневый рис, 2 вида салатов, 3 виды газированных напитков, вода и свежие сезонные фрукты).
- Музыкальное шоу от профессионального фольклорного коллектива (певец и барабанщик) — 30 минут.
- Обратный трансфер в отель — 30 минут.
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды, свободно владеющий русским языком.
- После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника.
- Это индивидуальная экскурсия для вашей семьи/компании, но в заповеднике и деревне бедуинов вместе с вами будут и другие путешественники.
- Трансфер осуществляется на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В вашем распоряжении — питьевая вода, безалкогольные напитки и дезинфицирующие средства (в любой момент). В лагере бедуинов есть чистые туалеты и душевые.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 372 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейхе. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.Задать вопрос
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