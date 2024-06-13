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Национальный заповедник Набк — уединённый уголок к северу от Шарм-эль-Шейха, где собраны уникальные растения и обитают редкие животные и птицы.



Любой, кто побывал в этих местах, обычно с восхищением рассказывает о поездке! Мы устроим для вас запоминающийся тур: с активными развлечениями, дегустацией кофе и морепродуктов, а также погружением в мир бедуинов.