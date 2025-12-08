Кристально чистая вода, коралловые сады и яркие тропические рыбы — приглашаем насладиться главной достопримечательностью Шарм-эль-Шейха — морем. Вы исследуете лучшие места для снорклинга на частных пляжах и увидите подводных обитателей прибрежных вод.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Рас-Ум-Эль-Сид — бухта с прозрачной водой и буйными коралловыми садами. Здесь можно увидеть целые джунгли из мягких кораллов и пёстрых рыб — мечта подводных фотографов

Шаркс-Бэй — любимое место дайверов и рай для наблюдения за морскими обитателями

Наама-Бэй — сердце курортного Шарма. Мы прогуляемся вдоль пляжей и поплаваем у коралловых островков

Мы расскажем:

как формировалась экосистема Красного моря и чем она уникальна

какие бухты лучше подходят для снорклинга в разное время года

почему рыбалка здесь запрещена

Организационные детали