Кристально чистая вода, коралловые сады и яркие тропические рыбы — приглашаем насладиться главной достопримечательностью Шарм-эль-Шейха — морем.
Вы исследуете лучшие места для снорклинга на частных пляжах и увидите подводных обитателей прибрежных вод.
Описание водной прогулки
Рас-Ум-Эль-Сид — бухта с прозрачной водой и буйными коралловыми садами. Здесь можно увидеть целые джунгли из мягких кораллов и пёстрых рыб — мечта подводных фотографов
Шаркс-Бэй — любимое место дайверов и рай для наблюдения за морскими обитателями
Наама-Бэй — сердце курортного Шарма. Мы прогуляемся вдоль пляжей и поплаваем у коралловых островков
Мы расскажем:
- как формировалась экосистема Красного моря и чем она уникальна
- какие бухты лучше подходят для снорклинга в разное время года
- почему рыбалка здесь запрещена
Организационные детали
- Между пляжами мы будем перемещаться на автомобиле Cherry Tiggo
- Экскурсию можно провести для большего количества участников, доплата за каждого следующего человека — $30
- Вход на частные пляжи, а также безалкогольные напитки включены в стоимость
- При необходимости возможен прокат масок, ласт, жилета — по $3 за шт.
- С вами буду я или другой русскоговорящий гид-сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 284 туристов
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. Экскурсии провожу я и мои коллеги. Главная задача для нас — оставить самые приятные воспоминания о местах, людях и культуре Египта. Благодаря многолетнему опыту работы мы меняем формат авторских экскурсий и находим индивидуальный подход даже к самым требовательным путешественникам!
