Дайвинг в Египте — это всегда незабываемый новый опыт, масса впечатлений и яркие подводные фотографии! Опытный вы дайвер или новичок — неважно. Профессиональный русскоговорящий инструктор познакомит вас с основными правилами безопасности, объяснит, как правильно дышать, и сопроводит в невероятное путешествие в глубины Красного моря.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе — это лёгкий и приятный способ насладиться красотой подводного мира в сопровождении опытного инструктора. Перед стартом (на берегу) он расскажет вам об основных жестах, используемых под водой, объяснит, как правильно дышать и использовать оборудование.

Затем вас ждёт погружение с аквалангом на глубину 7-9 метров длительностью от 12 до 15 минут. За это время вы увидите живописные коралловые сады, встретите семейства рыб-клоунов (как из мультфильма «В поисках Немо»), рыб-хирургов, рыб-бабочек, рыб-попугаев, ската, и если повезёт, то и черепаху.

Организационные детали