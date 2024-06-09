Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе

С берега погрузиться на глубину до 9 метров и открыть для себя богатый подводный мир Красного моря
Дайвинг в Египте — это всегда незабываемый новый опыт, масса впечатлений и яркие подводные фотографии! Опытный вы дайвер или новичок — неважно.

Профессиональный русскоговорящий инструктор познакомит вас с основными правилами безопасности, объяснит, как правильно дышать, и сопроводит в невероятное путешествие в глубины Красного моря.
Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе — это лёгкий и приятный способ насладиться красотой подводного мира в сопровождении опытного инструктора. Перед стартом (на берегу) он расскажет вам об основных жестах, используемых под водой, объяснит, как правильно дышать и использовать оборудование.

Затем вас ждёт погружение с аквалангом на глубину 7-9 метров длительностью от 12 до 15 минут. За это время вы увидите живописные коралловые сады, встретите семейства рыб-клоунов (как из мультфильма «В поисках Немо»), рыб-хирургов, рыб-бабочек, рыб-попугаев, ската, и если повезёт, то и черепаху.

Организационные детали

  • Дайвинг разрешён участникам с 12 лет
  • В стоимость включён трансфер от вашего отеля и обратно на легковом автомобиле Hyundai Elantra или микроавтобусе Toyota Hiace, если путешественников больше четырёх человек, услуги инструктора, всё необходимое оборудование
  • По желанию вы можете заказать подводную фото и видеосъёмку — $20
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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