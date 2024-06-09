Дайвинг в Египте — это всегда незабываемый новый опыт, масса впечатлений и яркие подводные фотографии! Опытный вы дайвер или новичок — неважно.
Профессиональный русскоговорящий инструктор познакомит вас с основными правилами безопасности, объяснит, как правильно дышать, и сопроводит в невероятное путешествие в глубины Красного моря.
Профессиональный русскоговорящий инструктор познакомит вас с основными правилами безопасности, объяснит, как правильно дышать, и сопроводит в невероятное путешествие в глубины Красного моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе — это лёгкий и приятный способ насладиться красотой подводного мира в сопровождении опытного инструктора. Перед стартом (на берегу) он расскажет вам об основных жестах, используемых под водой, объяснит, как правильно дышать и использовать оборудование.
Затем вас ждёт погружение с аквалангом на глубину 7-9 метров длительностью от 12 до 15 минут. За это время вы увидите живописные коралловые сады, встретите семейства рыб-клоунов (как из мультфильма «В поисках Немо»), рыб-хирургов, рыб-бабочек, рыб-попугаев, ската, и если повезёт, то и черепаху.
Организационные детали
- Дайвинг разрешён участникам с 12 лет
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля и обратно на легковом автомобиле Hyundai Elantra или микроавтобусе Toyota Hiace, если путешественников больше четырёх человек, услуги инструктора, всё необходимое оборудование
- По желанию вы можете заказать подводную фото и видеосъёмку — $20
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mido — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мидо. Я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 15 лет, являюсь гидом и директором экскурсионной компании. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации экскурсий по всему Египту. Со своей командой профессиональных гидов сделаю ваш отдых интересным, познавательным и незабываемым!Задать вопрос
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