1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Обед на яхте после активного плавания и снорклинга позволит отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«В поездке вас сопровождает лицензированный снорклинг-инструктор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«В зависимости от погоды инструктор выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга: у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки исследовать коралловые джунгли пролива Тиран с маской и ластами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Купание, снорклинг и знаменитая Голубая дыра»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Самое время заняться снорклингом»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«Остановки для купания и снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
«На пляже у вас будет два снорклинга с дайвинг-инструктором по 40 минут»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«С вами будет инструктор — он поможет сделать ваш снорклинг комфортным и безопасным»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Мы сделаем несколько остановок у живописных островов, где вы по желанию займётесь снорклингом»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«3 остановки для купания, снорклинга, дайвинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«заняться дайвингом или снорклингом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Путешествие к острову и снорклинг»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Заповедная зона Рас-Мохаммед — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга, а также для тех, кто впервые отдыхает на Красном море»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Вас интересует настоящий снорклинг в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Снорклинг близ острова Тиран
Начало: Ваш отель
«Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $24 за человека
Групповая
9 часов
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Во время морской прогулки мы сделаем 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором и увидим 3 разных рифа с фантастически красивыми подводными пещерами, коралловыми садами, экзотическими рыбками и морскими черепахами»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
Групповая
8 часов
5 приключений на Синае
«Наконец, окунемся в теплую воду "голыйбой дыры" во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$46 за человека
Групповая
9 часов
К острову Тиран на белоснежной яхте
«Во время прогулки вас ждет снорклинг в сопровождении профессионального инструктора, обед и безалкогольные напитки»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$35 за человека
Групповая
8.5 часов
Цвета Синая (джип сафари)
«В один день вы посетите восхитительный цветной каньон и займетесь снорклингом (плавание с масками) в "Голубой дыре" - огромная коралловая дыра, где обитают сотни разноцветных рыбок»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$56 за человека
Групповая
5 часов
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
«В ходе автобусной экскурсии мы сделаем две остановки для снорклинга, а также посетим сухопутные достопримечательности заповедника - мангровые рощи, живописные бухты, Львиный разлом и магическое озеро Желаний»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
«Наконец, у нас будет плаванье (снорклинг) в Трёх бассейнах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
$77 за человека
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
«Вы можете заняться дайвингом или снорклингом на рифе или просто полежать в шезлонге, наслаждаясь солнцем и освежающим морским бризом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«— Трансфер на седане Hyundai Elantra HD— Билеты в заповедник— Билеты в бич-клаб— Услуги гида и инструктора— Снорклинг (плаванье с маской и ластами, без погружения)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Затем отправимся на морскую прогулку на VIP-яхте и сделаем остановки для снорклинга»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, аренда яхты + сопровождение команды, аренда оборудования для снорклинга, обед»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автомобиль с кондиционером + джип в пустыне), услуги русскоговорящего гида, бедуинский завтрак и чай, обед (без напитков, их можно приобрести за отдельную плату), снаряжение для снорклинга и дайвинга»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
€390 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер туда-обратно и по Дахабу, катание на верблюдах, снорклинг с инструктором, обед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Круиз
8 часов
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Начало: В вашем отеле
«На остановках для снорклинга с вами будут наши опытные инструкторы по подводному плаванию — они обеспечат вашу безопасность и комфорт»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
€75 за человека
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Поплавать с рыбками у кораллового рифа и проводить закат в красивом месте
Начало: У вашего отеля
«На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90€77 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Начало: Ваш отель
«На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90$77 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Снорклинг на рифе на территории заповедника Рас-Мохаммед»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650€553 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
День в Красном море на индивидуальной яхте
Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне, обед, напитки, снорклинг, услуги гида-инструктора»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- ААнвар30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, именно такую и искали, чтобы только снорклинг, и не утомительную, на весь день. Получили массу впечатлений,
- ААлексей29 мая 2024Хорошая экскурсия. Рекомендую.
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- РРената21 мая 2024Все понравилось
- KKseniia16 мая 2024Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя в природу и в
- ААнастасия16 мая 2024Отличная экскурсия! Поплавала с маской, сразу после было погружение с аквалангом. Организация на уровне, из отеля забрали, туда же вернули, во время плавания контролировали. Советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Сноркелинг»
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