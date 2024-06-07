Купание с маской в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 41 экскурсия в категории «Сноркелинг» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Обед на яхте после активного плавания и снорклинга позволит отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«В поездке вас сопровождает лицензированный снорклинг-инструктор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«В зависимости от погоды инструктор выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга: у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки исследовать коралловые джунгли пролива Тиран с маской и ластами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Купание, снорклинг и знаменитая Голубая дыра»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 3 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Самое время заняться снорклингом»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«Остановки для купания и снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
«На пляже у вас будет два снорклинга с дайвинг-инструктором по 40 минут»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
«С вами будет инструктор — он поможет сделать ваш снорклинг комфортным и безопасным»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Мы сделаем несколько остановок у живописных островов, где вы по желанию займётесь снорклингом»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«3 остановки для купания, снорклинга, дайвинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«заняться дайвингом или снорклингом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«Путешествие к острову и снорклинг»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Групповая
10 часов
121 отзыв
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Заповедная зона Рас-Мохаммед — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга, а также для тех, кто впервые отдыхает на Красном море»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Вас интересует настоящий снорклинг в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$75 за всё до 3 чел.
Снорклинг близ острова Тиран
Групповая
8 часов
31 отзыв
Снорклинг близ острова Тиран
Начало: Ваш отель
«Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга»
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $24 за человека
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
3 отзыва
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Во время морской прогулки мы сделаем 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором и увидим 3 разных рифа с фантастически красивыми подводными пещерами, коралловыми садами, экзотическими рыбками и морскими черепахами»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
5 приключений на Синае
Групповая
8 часов
3 отзыва
5 приключений на Синае
«Наконец, окунемся в теплую воду "голыйбой дыры" во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$46 за человека
К острову Тиран на белоснежной яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
2 отзыва
К острову Тиран на белоснежной яхте
«Во время прогулки вас ждет снорклинг в сопровождении профессионального инструктора, обед и безалкогольные напитки»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$35 за человека
Цвета Синая (джип сафари)
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Цвета Синая (джип сафари)
«В один день вы посетите восхитительный цветной каньон и займетесь снорклингом (плавание с масками) в "Голубой дыре" - огромная коралловая дыра, где обитают сотни разноцветных рыбок»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$56 за человека
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
«В ходе автобусной экскурсии мы сделаем две остановки для снорклинга, а также посетим сухопутные достопримечательности заповедника - мангровые рощи, живописные бухты, Львиный разлом и магическое озеро Желаний»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
«Наконец, у нас будет плаванье (снорклинг) в Трёх бассейнах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Экстрим Шарм 6 в 1
Групповая
5.5 часов
Экстрим Шарм 6 в 1
Расписание: Ежедневно в 08:00
$77 за человека
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
«Вы можете заняться дайвингом или снорклингом на рифе или просто полежать в шезлонге, наслаждаясь солнцем и освежающим морским бризом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«— Трансфер на седане Hyundai Elantra HD— Билеты в заповедник— Билеты в бич-клаб— Услуги гида и инструктора— Снорклинг (плаванье с маской и ластами, без погружения)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛻 На квадроциклах
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Затем отправимся на морскую прогулку на VIP-яхте и сделаем остановки для снорклинга»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
60 за человека
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, аренда яхты + сопровождение команды, аренда оборудования для снорклинга, обед»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
520 за всё до 4 чел.
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автомобиль с кондиционером + джип в пустыне), услуги русскоговорящего гида, бедуинский завтрак и чай, обед (без напитков, их можно приобрести за отдельную плату), снаряжение для снорклинга и дайвинга»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
390 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер туда-обратно и по Дахабу, катание на верблюдах, снорклинг с инструктором, обед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Круиз
8 часов
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Начало: В вашем отеле
«На остановках для снорклинга с вами будут наши опытные инструкторы по подводному плаванию — они обеспечат вашу безопасность и комфорт»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
75 за человека
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Поплавать с рыбками у кораллового рифа и проводить закат в красивом месте
Начало: У вашего отеля
«На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
9077 за всё до 3 чел.
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Начало: Ваш отель
«На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90$77 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Снорклинг на рифе на территории заповедника Рас-Мохаммед»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.
День в Красном море на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
День в Красном море на индивидуальной яхте
Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне, обед, напитки, снорклинг, услуги гида-инструктора»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
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    понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • А
    Анвар
    30 мая 2024
    Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
    Спасибо большое за экскурсию, именно такую и искали, чтобы только снорклинг, и не утомительную, на весь день. Получили массу впечатлений,
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    и очень довольны. Особенно с учетом местоположения нашего отеля на Набке, и невозможностью в любое время просто поплавать и заняться снорклингом. Красивый риф, теплая безветреная бухта, Лоай показал нам риф, сами и бы так далеко побоялись бы заплывать. Очень впечатлило, думаю если бы не данная экскурсия, такой полноты впечатлений от отдыха не получили бы. Ответили на все наши вопросы, вовремя забрали из отеля. Спасибо Анастасия и Лоай.

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
    Хорошая экскурсия. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
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    напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!

  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
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    туристов. Красивые места, особое впечатление произвело солёное озеро и риф "Марса Барека". На экскурсии Махмуд позаботился о комфорте: были напитки и шезлонги, везде где они могли потребоваться. Интересно рассказывал про объекты посещения. Межу делом сделал несколько отличных фото. Отдельным пунктом, который следует отметить, был шикарный морской ресторан в конце. Никогда не ел морскую живность вкуснее чем в нём! Итого: восхитительная экскурсия и очаровательный гид. Рекомендую.

    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед!
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось
  • K
    Kseniia
    16 мая 2024
    Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя в природу и в
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    самого себя! Потрясающий опыт! Нам очень повезло, мы были одни в лагере! Очень гостеприимный и заботливый персонал! Остались очень яркие впечатления! Отдельно спасибо, Валиду, очень внимательный, заботливый, ничего лишнего не предлагал, очень это порадовало после групповых экскурсий! В следующий раз обязательно поедем на пирамиды индивидуально🙃 Очень рекомендую эту экскурсию!

    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
    Отличная экскурсия! Поплавала с маской, сразу после было погружение с аквалангом. Организация на уровне, из отеля забрали, туда же вернули, во время плавания контролировали. Советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Сноркелинг»

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  5. Гора Моисея
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  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
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