В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Луксор — жемчужина в истории Древнего Египта и уникальный объект архитектуры.
Вы посетите Карнакский храм, Храм царицы Хатшепсут, Долину Царей или Долину Цариц (на выбор) и громадные Колоссы Мемнона. Экскурсию дополнит прогулка по Нилу на лодке. Авиаперелет включен.
Вы посетите Карнакский храм, Храм царицы Хатшепсут, Долину Царей или Долину Цариц (на выбор) и громадные Колоссы Мемнона. Экскурсию дополнит прогулка по Нилу на лодке. Авиаперелет включен.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Долина Царей или Долина Цариц (на выбор)
- Храм царицы Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Карнакский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Древня столица египетских фараонов.
- Всего 40 минут в полете, и вы уже в столице древнего Египта – Фивах (старое название Луксора). Луксор разделен на две части: правый берег Нила называют «Городом живых» — здесь проживало рядовое население, левый берег носит название «Город мертвых», здесь находились царская резиденция и огромный некрополь — погребальные храмы и гробницы.
- В «Городе мертвых» располагается знаменитая Долина Царей, место погребения фараонов, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Рядом расположен погребальный Храм царицы Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Также вы увидите величественные статуи – Колоссы Мемнона и узнаете их легенду.
- После посещения левого берега Нила вас ожидает отдых и обед в местном ресторане (шведский стол, напитки за отдельную плату). Далее по желанию вы можете отправиться на речную прогулку по Нилу (за дополнительную плату). В «Городе живых» вы посетите величественный Карнакский храм и его главную часть — храм Амона. Последняя остановка — магазин изделий из алебастра.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Для этой поездки необходима Египетская виза. Мы помогаем с ее оформлением.
- Необходимо внести предоплату напрямую организатору за 5 дней до проведения экскурсии. Бронирование авиабилетов осуществляется после полной оплаты экскурсии.
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту.
По вторникам или средам в 04:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в/из аэропорт(а) Шарма
- Авиабилеты в Луксор (бронируются после полной оплаты)
- Транспортное обслуживание в Луксоре
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты
- Обед (напитки за доп. плату)
- Что не входит
- Напитки во время обеда
- Прогулка по Нилу
- Вход в гробницу Тутанхамона
- Египетская виза
- Место начала и завершения?
- У шлагбаума вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам или средам в 04:00Экскурсия длится около 16 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Для этой поездки необходима Египетская виза. Мы помогаем с ее оформлением.
- Необходимо внести предоплату напрямую организатору за 5 дней до проведения экскурсии. Бронирование авиабилетов осуществляется после полной оплаты экскурсии.
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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