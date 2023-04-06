В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)

В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха

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Луксор — жемчужина в истории Древнего Египта и уникальный объект архитектуры.

Вы посетите Карнакский храм, Храм царицы Хатшепсут, Долину Царей или Долину Цариц (на выбор) и громадные Колоссы Мемнона. Экскурсию дополнит прогулка по Нилу на лодке. Авиаперелет включен.
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Долина Царей или Долина Цариц (на выбор)
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Карнакский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Древня столица египетских фараонов.
  • Всего 40 минут в полете, и вы уже в столице древнего Египта – Фивах (старое название Луксора). Луксор разделен на две части: правый берег Нила называют «Городом живых» — здесь проживало рядовое население, левый берег носит название «Город мертвых», здесь находились царская резиденция и огромный некрополь — погребальные храмы и гробницы.
  • В «Городе мертвых» располагается знаменитая Долина Царей, место погребения фараонов, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Рядом расположен погребальный Храм царицы Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Также вы увидите величественные статуи – Колоссы Мемнона и узнаете их легенду.
  • После посещения левого берега Нила вас ожидает отдых и обед в местном ресторане (шведский стол, напитки за отдельную плату). Далее по желанию вы можете отправиться на речную прогулку по Нилу (за дополнительную плату). В «Городе живых» вы посетите величественный Карнакский храм и его главную часть — храм Амона. Последняя остановка — магазин изделий из алебастра.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Для этой поездки необходима Египетская виза. Мы помогаем с ее оформлением.
  • Необходимо внести предоплату напрямую организатору за 5 дней до проведения экскурсии. Бронирование авиабилетов осуществляется после полной оплаты экскурсии.
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту.

По вторникам или средам в 04:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в/из аэропорт(а) Шарма
  • Авиабилеты в Луксор (бронируются после полной оплаты)
  • Транспортное обслуживание в Луксоре
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
  • Обед (напитки за доп. плату)
Что не входит
  • Напитки во время обеда
  • Прогулка по Нилу
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Египетская виза
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам или средам в 04:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Для этой поездки необходима Египетская виза. Мы помогаем с ее оформлением.
  • Необходимо внести предоплату напрямую организатору за 5 дней до проведения экскурсии. Бронирование авиабилетов осуществляется после полной оплаты экскурсии.
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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