1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
€250 за человека
Групповая
16 часов
Самолетом в древний Луксор
Начало: Шлагбаум вашего отеля
Расписание: По понедельникам и средам в 4-30
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
от $250 за человека
Индивидуальная
16 часов
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: По вторникам или средам в 04:00
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
$420 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
Индивидуальная
12 часов
В Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-Шейх
Расписание: Каждый день из Шарм-эль-Шейха. В 4:30 переезд из отеля в аэропорт.
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$275 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей12 мая 2024Добрый день. Экскурсия из Шарма на самолете. Место исключительное и заслуживает обязательного посещения. В целом экскурсия прошла хорошо, гид был
- AANATOLY8 мая 2024В полном восторге от экскурсии. На комфортабельном автобусе посетили за 1 день Храм царицы Хатшепсут, Карнакский храм, Долину Царей, колоссы
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отличная экскурсия для тех, кому интересна история древнего Египта! Очень хорошая организация, всё чётко, без задержек.
- ААнара21 марта 2024Спасибо Валиду и Али за организацию экскурсии, всё прошло хорошо, будьте готовы к экскурсии на солнце 🌞
- ВВалерия23 февраля 2024Луксор на самолёте из Шарм-эль-ШейхаЛучше бы вместо катания на банановый остров дольше походили в Карнакском храме. Он большой и 1.5 часа на него мало Сводили
- ААнатолий9 января 2024Экскурсия была организована замечательным человеком Валидом. Все прошло великолепно. Все трансферы четко по договоренности. Местный гид в Луксор – ходячая Википедия. Ответил на все наши вопросы, решил все наши пожелания. Спасибо!
- NNikolay23 ноября 2023Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля, обеспечили прямой перелёт в
- ААлександр31 октября 2023Луксор на самолёте из Шарм-эль-ШейхаЭкскурсия в Люксор на самолете, это то, что обязательно стоит посетить прилетая в Египет. Самое важное в экскурсии это наверное
- ЕЕкатерина2 сентября 2023Оценка складывается из следующих показателей: организация и обратная связь от менеджера; трансфер; работа гида и экскурсия. Менеджер попросила перенести поездку, билетов
- NNATALIA20 июня 2023Организация экскурсии была в целом хорошая. Но есть несколько моментов, о которых нам не сообщили вовремя: 1. В описании экскурсии указано,
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Луксор»
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