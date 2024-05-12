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что предоставляется сопровождение русскоговорящего гида, но не указано, что этот же гид будет еще и на английском языке дублировать свой рассказ для англоговорящей группы, находящейся с нами в одном автобусе по прилету в Луксор. Кроме того, с нами же в автобусе были и итальянцы, гида которых мы ждали на улице в жару 45 градусов достаточно продолжительное время. 2. В аэропорту Шарма при вылете в Луксор сопровождающий нас гид не предупредил о том, что нужно сохранить посадочные талоны, т. к. по ним будет регистрация из Луксора - мы их благополучно выкинули. Хорошо, что мы сфотографировали сами авиабилеты вместе с посадочными талонами. Гид Акрам в Луксоре был приветлив, доброжелателен, с хорошей внятной русской речью. Что было особенно приятно - он позаботился о солнцезащитных зонтах для каждого из нас, это было настоящим спасением и в городе мертвых, и в храме Хатшепсут под палящим солнцем в удушающей жаре. Обед был очень вкусный. Фрукты на Банановом острове были сладкие, свежие и в огромном количестве. Тростниковый сироп с лаймом там же - выше всяких похвал. Сами объекты - гробницы, храм, город произвели неизгладимое впечатление.