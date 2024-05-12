Экскурсии в Луксор из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 6 экскурсий в категории «Луксор» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
710 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
250 за человека
Самолетом в древний Луксор
Групповая
16 часов
16 отзывов
Самолетом в древний Луксор
Начало: Шлагбаум вашего отеля
Расписание: По понедельникам и средам в 4-30
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
от $250 за человека
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
16 часов
1 отзыв
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: По вторникам или средам в 04:00
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
$420 за человека
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
4 отзыва
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
В Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
12 часов
В Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-Шейх
Расписание: Каждый день из Шарм-эль-Шейха. В 4:30 переезд из отеля в аэропорт.
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$275 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Самолетом в древний Луксор
    Добрый день. Экскурсия из Шарма на самолете. Место исключительное и заслуживает обязательного посещения. В целом экскурсия прошла хорошо, гид был
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    не навязчивый. Можно было дать больше деталей, благо исторического материала очень много. Не сопровождал внутри гробниц, в отличие от других гидов. Для кого- то это плюс. . Прогулка пр Нилу с заездом на псевдо «пальмовый остров» норм- дала возможность отдыха и съела время в ожидании трансфера. Трансфер обратно в 22.00- очень поздно. Запланированные экскурсии закончились уже в 17.00 (с учётом поездки по Нилу и Карнакского храма) Трансфер лучше делать не позднее 20.00, а лучше 19.30 или добавить экскурсию в храм Люксор. Сам трансфер (все этапы, включая самолёт) организованы хорошо. Перелёт прошёл хорошо.

  • A
    ANATOLY
    8 мая 2024
    Самолетом в древний Луксор
    В полном восторге от экскурсии. На комфортабельном автобусе посетили за 1 день Храм царицы Хатшепсут, Карнакский храм, Долину Царей, колоссы
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    Мемнона и два ресторана с отличной кухней и обслуживанием. За дополнительную плату прокатились по Нилу до Бананового острова: солнце, ветер, музыка, фрукты - жизнь удалась! Посетили Город мастеров и магазин масел, где желающие могли купить себе сувениры. Наш гид Мохаммед так спланировал маршрут, что везде удавалось избежать толчеи, он заботливо делал для нас остановки на отдых в уютных прохладных местах. У гида отличный русский. Мы узнали много интересного об истории страны, культуре, традициях. Везде нас встречали приветливые и радушные люди. Удалось сделать много видео и фото. Если бы знали, что будет так интересно, то конспектировали бы всё, что нам рассказывал гид Мохаммед. Вот бы он книгу написал! Отличная экскурсия и море впечатлений! Спасибо.

  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия для тех, кому интересна история древнего Египта! Очень хорошая организация, всё чётко, без задержек.
  • А
    Анара
    21 марта 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
    Спасибо Валиду и Али за организацию экскурсии, всё прошло хорошо, будьте готовы к экскурсии на солнце 🌞
  • В
    Валерия
    23 февраля 2024
    Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
    Лучше бы вместо катания на банановый остров дольше походили в Карнакском храме. Он большой и 1.5 часа на него мало Сводили
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    в три не очень интересные гробницы, хотя гробница Нефертари была открыта и пусть за 5долларов, но я бы туда спустилась если бы дали время. Все остальное было хорошо

  • А
    Анатолий
    9 января 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
    Экскурсия была организована замечательным человеком Валидом. Все прошло великолепно. Все трансферы четко по договоренности. Местный гид в Луксор – ходячая Википедия. Ответил на все наши вопросы, решил все наши пожелания. Спасибо!
  • N
    Nikolay
    23 ноября 2023
    Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
    Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля, обеспечили прямой перелёт в
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    обе стороны (AirCairo на хорошем самолете), отличные автомобили. Сам Луксор однозначно стоит посетить - на уровне с Каиром и его пирамидами. Т. к. экскурсия индивидуальная, мы подстроили маршрут под себя с ребенком (3,5 года), так чтобы успеть все посмотреть и покушать. Впечатления на долгие годы - спасибо!

    Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеляПоездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеляПоездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеляПоездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеляПоездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеляПоездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеляПоездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля
  • А
    Александр
    31 октября 2023
    Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия в Люксор на самолете, это то, что обязательно стоит посетить прилетая в Египет. Самое важное в экскурсии это наверное
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    гид. Гид был хороший, он египтянин, по русски говорит сносно, когда ехали в автобусе он сидел впереди и его было слышно очень плохо, особенно с учетом того, что часто приходится догадываться из за акцента. Из соседнего отеля ехала семья по 200$ с человека, наша стоила почему то 225$. Катание на колеснице деньги на ветер. Час катания стоит 100 фунтов, а взяли 10$

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
    Оценка складывается из следующих показателей: организация и обратная связь от менеджера; трансфер; работа гида и экскурсия. Менеджер попросила перенести поездку, билетов
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    на самолет не осталось, в итоге назначили другую дату. Трансфер из аэропорта до отеля опоздал на час. Водители не говорили по-русски, плохо изъяснялись по-английски, возникло недопонимание. Гид Акрам и трансфер в Луксоре на высоте (10/10). Лучшая часть поездки. Гид знает много нюансов, ему можно доверять, круто фотографирует!

  • N
    NATALIA
    20 июня 2023
    Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
    Организация экскурсии была в целом хорошая. Но есть несколько моментов, о которых нам не сообщили вовремя: 1. В описании экскурсии указано,
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    что предоставляется сопровождение русскоговорящего гида, но не указано, что этот же гид будет еще и на английском языке дублировать свой рассказ для англоговорящей группы, находящейся с нами в одном автобусе по прилету в Луксор. Кроме того, с нами же в автобусе были и итальянцы, гида которых мы ждали на улице в жару 45 градусов достаточно продолжительное время. 2. В аэропорту Шарма при вылете в Луксор сопровождающий нас гид не предупредил о том, что нужно сохранить посадочные талоны, т. к. по ним будет регистрация из Луксора - мы их благополучно выкинули. Хорошо, что мы сфотографировали сами авиабилеты вместе с посадочными талонами. Гид Акрам в Луксоре был приветлив, доброжелателен, с хорошей внятной русской речью. Что было особенно приятно - он позаботился о солнцезащитных зонтах для каждого из нас, это было настоящим спасением и в городе мертвых, и в храме Хатшепсут под палящим солнцем в удушающей жаре. Обед был очень вкусный. Фрукты на Банановом острове были сладкие, свежие и в огромном количестве. Тростниковый сироп с лаймом там же - выше всяких похвал. Сами объекты - гробницы, храм, город произвели неизгладимое впечатление.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Луксор»

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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Луксор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 710. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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