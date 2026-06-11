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Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)

Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день.

Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности.

Когда всё это возникло? Что за «поющие» памятники здесь находятся? Почему нельзя фотографировать в Долине царей? Впереди много загадок!
5
17 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)

Описание экскурсии

Примерный тайминг

04:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00 вылет, в пути 1 час
07:15–07:30 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
08:00–09:30 посещение Карнакского святилища – крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта
11:00–12:00 обед
12:30–13:30 по желанию прогулка по Нилу и посещение Бананового острова
14:00–14:15 колоссы Мемнона (проездом)
14:45–15:15 храм Хатшепсут: вы узнаете, почему его называют «святая святых», или «Джесер-Джесеру»
15:30–16:30 Долина царей
16:30–18:30 свободное время, посещение алебастровой фабрики, шопинг
20:00 обратный рейс
21:00 трансфер в отель

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

  • Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём
  • Оплатить экскурсию возможно также переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $300 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • авиабилеты
  • трансферы
  • входные билеты
  • сопровождение гида
  • обед

Оплачивается дополнительно

  • напитки
  • прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)
  • посещение Луксорского храма (по желанию) — подробности уточняйте в переписке с гидом

Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — $30, оформление после прилета — $37 (с учетом штрафа)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Павел
Поездка удалась от начала и до конца, без нареканий. Пунктуальный и комфортный переезд, минивэны, кондиционирование, вода. Приветливый и грамотный гид, готовый рассказать и показать всё, ответить на любой вопрос. Потрясающая
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история Древнего Египта, перетекающая в современную. Величие древней архитектуры, искусство художников и скульпторов, не утратившее силы поныне. Прошли тысячелетия, но вот тут фараон общался с подданными, тут стоял лингвист Шампольон, срисовывая и разбирая иероглифы, тут теперь гуляем мы, и пусть эти камни и краски передадут наш привет нашим правнукам. Полный восторг.

Валид
Валид
Ответ организатора:
Павел, ОГРОМНОЕ спасибо!
Ваши слова о путешествии во времени, от фараонов до наших дней, и о величии древней архитектуры, не утратившей
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силы, звучат как настоящая поэзия. Особенно ценно, что вы обратили внимание на историческую преемственность и упомянули фигуру Шампольона — Вы необыкновенно эрудированны!
Ваша способность так красиво и образно передать атмосферу путешествия — это высшая похвала для всей нашей команды. Спасибо за доверие и за то, что поделились этими эмоциями! рад видеть вас снова! Приезжайте в Египет 🇪🇬! С уважением, всегда на связи, Валид

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А
Были на экскурсии в Луксоре 2 взрослых и 1 ребенок 9 лет (самолетом из Шарм-эль-Шейха) с гидом Мустафой. Экскурсия потрясающая! Самолет летит 35 минут, вылет без задержек, обратно тоже, совершенно
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не устали. Мустафа - очень веселый, начитанный, позитивный, очень знающий гид-археолог, влюбленный в свою профессию; показал нам все, и даже больше; узнали очень интересные факты о жизни, быте, верованиях древних египтян, о чем в школе не учили. Программа была очень насыщенная и очень интересная. Не хотелось покидать Луксор. Памятники этой земли надо изучать минимум неделю. И отдельные слова благодарности Валиду за организацию путешествия - все было очень четко, понятно и клиентоориентировано! Валид - замечательный организатор экскурсий!

Валид
Валид
Ответ организатора:
Анна, спасибо спасибо спасибо 🙏 Ваши добрые слова для нас это самое главное! Как приятно, что Вы остались довольны, ждем Вас снова, с огромным уважением, Валид
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К
Не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С аэропорта и далее по всему маршруту передвигались с комфортом. Гид - профессионал! Очень интересно рассказывал о городе и всех достопримечательностях. Максимальное погружение в историю Древнего Египта.
Спасибо Валиду за организацию!
Не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С аэропорта и далее по всему маршруту передвигались с комфортом.
Не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С аэропорта и далее по всему маршруту передвигались с комфортом.
Не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С аэропорта и далее по всему маршруту передвигались с комфортом.
Не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С аэропорта и далее по всему маршруту передвигались с комфортом.
Не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С аэропорта и далее по всему маршруту передвигались с комфортом.
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Л
25 марта 2025 года мы ездили на экскурсию "Из Шарм-эль-Шейха в Луксор — на самолёте (всё включено)". Было немного тревожно договариваться с иностранным гидом напрямую, но мы решили рискнуть -
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и не прогадали. Организовано всё отлично: Валид был всегда на связи, на все вопросы отвечал подробно и сразу же. Мы летали вчетвером, двое взрослых и дети 10 и 7 лет, поэтому для нас было важно, чтобы гид хорошо говорил по-русски, была возможность остановиться и отдохнуть, и вообще двигаться в своем режиме. Все наши ожидания оправдались: Валид купил билеты, сам приехал забрать доплату за экскурсию к нам в отель, так как у нас были наличные деньги, рассказал, что необходимо взять с собой. В день вылета приехал микроавтобус, отвез нас в аэропорт, там нас встретил Валид и передал билеты, регистрацию он прошёл для нас сам. По прилету в Луксор нас встретил гид Амид, согласовал с нами программу, и мы поехали осматривать храм Хатшепсут и гробницы. Амид очень многое знает, с любовью и уважением рассказывает о древнем Египте, настоящий профессионал. После мы попросили организовать нам проездку по Нилу, в течение часа она была готова. Мы успели пообедать в кафе у причала с видом на Нил. Автобус всё время ждал нас на всех остановках, это было очень удобно. Карнакский комплекс и Луксорский храм произвели огромное впечатление, Амид подробно рассказал историю постройки каждого здания, археологических изысканий, обратил внимание на каждую мелочь, было интересно не только нам, но и детям) Никто никуда не торопился, гид и водитель провели с нами столько времени, сколько необходимо, все запросы сразу удовлетворялись, вода, еда - всё по первой просьбе. День прошёл быстро, увлекательно, мы получили много внимания и заботы, не навязчивой, а теплой и радушной. Придраться не к чему. Спасибо за замечательную экскурсию, очень рекомендую брать именно индивидуальный формат, так как объем информации и масштаб посещаемых мест большой, и двигаться в собственном режиме, без оглядки на группу очень удобно и приятно.

25 марта 2025 года мы ездили на экскурсию "Из Шарм-эль-Шейха в Луксор — на самолёте (всё
25 марта 2025 года мы ездили на экскурсию "Из Шарм-эль-Шейха в Луксор — на самолёте (всё
25 марта 2025 года мы ездили на экскурсию "Из Шарм-эль-Шейха в Луксор — на самолёте (всё
25 марта 2025 года мы ездили на экскурсию "Из Шарм-эль-Шейха в Луксор — на самолёте (всё
25 марта 2025 года мы ездили на экскурсию "Из Шарм-эль-Шейха в Луксор — на самолёте (всё
25 марта 2025 года мы ездили на экскурсию "Из Шарм-эль-Шейха в Луксор — на самолёте (всё
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Nikolay
Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля, обеспечили прямой перелёт в обе стороны (AirCairo на хорошем самолете), отличные автомобили. Сам Луксор
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однозначно стоит посетить - на уровне с Каиром и его пирамидами. Т. к. экскурсия индивидуальная, мы подстроили маршрут под себя с ребенком (3,5 года), так чтобы успеть все посмотреть и покушать.
Впечатления на долгие годы - спасибо!

Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля,
Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля,
Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля,
Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля,
Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля,
Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля,
Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля,
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О
Волшебное путешествие, полный восторг!
Амид - великолепный рассказчик, за один короткий день устроил полное погружение в историю древнюю и современную. Было очень познавательно и интересно. Посмотрели основные достопримечательности, покатались по Нилу, увезли с собой отличные и небанальные сувениры.
Валиду отдельное спасибо за поддержку при задержке обратного рейса. В следующий приезд заказываем экскурсии только у него:)
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!+2
Волшебное путешествие, полный восторг!
Волшебное путешествие, полный восторг!
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