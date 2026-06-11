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и не прогадали. Организовано всё отлично: Валид был всегда на связи, на все вопросы отвечал подробно и сразу же. Мы летали вчетвером, двое взрослых и дети 10 и 7 лет, поэтому для нас было важно, чтобы гид хорошо говорил по-русски, была возможность остановиться и отдохнуть, и вообще двигаться в своем режиме. Все наши ожидания оправдались: Валид купил билеты, сам приехал забрать доплату за экскурсию к нам в отель, так как у нас были наличные деньги, рассказал, что необходимо взять с собой. В день вылета приехал микроавтобус, отвез нас в аэропорт, там нас встретил Валид и передал билеты, регистрацию он прошёл для нас сам. По прилету в Луксор нас встретил гид Амид, согласовал с нами программу, и мы поехали осматривать храм Хатшепсут и гробницы. Амид очень многое знает, с любовью и уважением рассказывает о древнем Египте, настоящий профессионал. После мы попросили организовать нам проездку по Нилу, в течение часа она была готова. Мы успели пообедать в кафе у причала с видом на Нил. Автобус всё время ждал нас на всех остановках, это было очень удобно. Карнакский комплекс и Луксорский храм произвели огромное впечатление, Амид подробно рассказал историю постройки каждого здания, археологических изысканий, обратил внимание на каждую мелочь, было интересно не только нам, но и детям) Никто никуда не торопился, гид и водитель провели с нами столько времени, сколько необходимо, все запросы сразу удовлетворялись, вода, еда - всё по первой просьбе. День прошёл быстро, увлекательно, мы получили много внимания и заботы, не навязчивой, а теплой и радушной. Придраться не к чему. Спасибо за замечательную экскурсию, очень рекомендую брать именно индивидуальный формат, так как объем информации и масштаб посещаемых мест большой, и двигаться в собственном режиме, без оглядки на группу очень удобно и приятно.