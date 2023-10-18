Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день.
Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности.
Когда всё это возникло? Что за «поющие» памятники здесь находятся? Почему нельзя фотографировать в Долине царей? Впереди много загадок!
Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности.
Когда всё это возникло? Что за «поющие» памятники здесь находятся? Почему нельзя фотографировать в Долине царей? Впереди много загадок!
Ближайшие даты:
18
окт
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21
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25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Примерный тайминг
04:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00 вылет, в пути 1 час
07:15–07:30 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
08:00–09:30 посещение Карнакского святилища – крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта
09:45–10:45 посещение Луксорского храма
11:00–12:00 обед
12:30–13:30 по желанию прогулка по Нилу и посещение Бананового острова
14:00–14:15 колоссы Мемнона (прездом)
14:45–15:15 храм Хатшепсут: вы узнаете, почему его называют «святая святых», или «Джесер-Джесеру»
15:30–16:30 Долина царей
16:30–18:30 свободное время, посещение алебастровой фабрики, шопинг
20:00 обратный рейс
21:00 трансфер в отель
Организационные детали
- Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой 240€/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- авиабилеты
- трансферы
- входные билеты
- сопровождение гида
- обед
Оплачивается дополнительно
- напитки
- прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1022 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
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