Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)

Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"

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Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день.

Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности.

Когда всё это возникло? Что за «поющие» памятники здесь находятся? Почему нельзя фотографировать в Долине царей? Впереди много загадок!
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Ближайшие даты:
18
окт
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окт
25
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Примерный тайминг

04:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00 вылет, в пути 1 час
07:15–07:30 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
08:00–09:30 посещение Карнакского святилища – крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта
09:45–10:45 посещение Луксорского храма
11:00–12:00 обед
12:30–13:30 по желанию прогулка по Нилу и посещение Бананового острова
14:00–14:15 колоссы Мемнона (прездом)
14:45–15:15 храм Хатшепсут: вы узнаете, почему его называют «святая святых», или «Джесер-Джесеру»
15:30–16:30 Долина царей
16:30–18:30 свободное время, посещение алебастровой фабрики, шопинг
20:00 обратный рейс
21:00 трансфер в отель

Организационные детали

  • Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой 240€/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • авиабилеты
  • трансферы
  • входные билеты
  • сопровождение гида
  • обед

Оплачивается дополнительно

  • напитки
  • прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
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