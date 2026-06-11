Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности.
Когда всё это возникло? Что за «поющие» памятники здесь находятся? Почему нельзя фотографировать в Долине царей? Впереди много загадок!
Описание экскурсии
Примерный тайминг
04:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00 вылет, в пути 1 час
07:15–07:30 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
08:00–09:30 посещение Карнакского святилища – крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта
11:00–12:00 обед
12:30–13:30 по желанию прогулка по Нилу и посещение Бананового острова
14:00–14:15 колоссы Мемнона (проездом)
14:45–15:15 храм Хатшепсут: вы узнаете, почему его называют «святая святых», или «Джесер-Джесеру»
15:30–16:30 Долина царей
16:30–18:30 свободное время, посещение алебастровой фабрики, шопинг
20:00 обратный рейс
21:00 трансфер в отель
Организационные детали
Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее
- Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём
- Оплатить экскурсию возможно также переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $300 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- авиабилеты
- трансферы
- входные билеты
- сопровождение гида
- обед
Оплачивается дополнительно
- напитки
- прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)
- посещение Луксорского храма (по желанию) — подробности уточняйте в переписке с гидом
Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — $30, оформление после прилета — $37 (с учетом штрафа)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ваши слова о путешествии во времени, от фараонов до наших дней, и о величии древней архитектуры, не утратившей
Спасибо Валиду за организацию!
Амид - великолепный рассказчик, за один короткий день устроил полное погружение в историю древнюю и современную. Было очень познавательно и интересно. Посмотрели основные достопримечательности, покатались по Нилу, увезли с собой отличные и небанальные сувениры.
Валиду отдельное спасибо за поддержку при задержке обратного рейса. В следующий приезд заказываем экскурсии только у него:)