Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день.



Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности.



Когда всё это возникло? Что за «поющие» памятники здесь находятся? Почему нельзя фотографировать в Долине царей? Впереди много загадок!