За два дня мы осмотрим все исторические памятники Каира и Гизы.
Посетим Каирский музей и статуи фараонов: Рамзеса, Аменхотепа, Хатшепсута, Эхнатона, Нефертити и множество саркофагов.
В старом Каире увидим старые христианские церкви: церковь девы Марии, монастырь святого Георгия победоносца, Коптское кладбище, могилы русских эмигрантов.
Описание тура
За два дня вместе мы познакомимся с египетской столицей: Каир и Гиза Каирский музей является одним из самых важных музеев всего мира, нет в другом музее такого большого количества экспонатов. Все экспонаты в музее оригинальные. На первом этаже музея стоят каменные предметы. Принцип их размещения хронологический. Увидите статуи фараонов: рамзеса, аменхотепа, хатшепсута, эхнатона, нефертити и много сарковагов. На втором этаже увидите сокровище, найденные в могиле тут анхамона, золотую маску, увидите настоящие мумии. Русскоязычный гид расскажет об истории и о всех исторических предметах. После посещения музея можно по Нилу покататься на лодке. И поехать в ресторан пообедать. После обеда продолжим программу. Далее посетим старый Каир, который знаменит как Каирский Вавилон. Здесь мы увидим старые христианские церкви: подвешенная церковь, церковь девы Марии, монастырь святого Георгия победоносца, коптское кладбище, могилы русских эмигрантов. Прогуляемся по аллеям коптского квартала, которые похожи на старый Иерусалим. Посетим ещё женский монастырь святого Георгия, посетим самую старую церковь 4 века святого Сергея и Павла, которая была основана на гроте, где по легенде Иисус с девой Марией спрятались, когда в Вавилон бежали. Посетим церковь святой Варвары, а также посетим Еврейский храм-синагогу. Прощаемся с христианской частью, и сразу поедем посмотреть исламскую столицу, старые мусульманские мечети, город тысяч минаретов, панорама на фоне цитадели Саладина, алебастровой мечети Мухамада Али, мечети султана Хасана и Рифаи, мечеть Хамада Ибн Тулуна, затем поедем в средневековую столицу, там незабываемая пешеходная прогулка по исламской столице, сотни минаретов, куполов, восточный рынок, базар ханильхалили, старые кафе, попробуем попить кофе на этих кафе, которым 700 лет. Обратите внимание!:
Возможна оплата тура рублями с переводом на карту.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каирский музей
- Коптский квартал, Вавилон
- Церковь девы марии
- Монастырь святого Георгия победоносца
- Церковь святого Сергея и Павла
- Колодец и грот Иисуса
- Синагога бен изры
- Исламский Каир, старые мечети
- Ахмед ибн тулуна 8 века, прогулка на фоне цитадели, алебастровой мечети Мухамада Али, султана хасана и Рифаи
- Улица алмаз и средневековой Каир
- Рынок хан алхалили
- Пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс
- Сакара и ступенчатая пирамида
- Загадочный Серапем
- Дахшур: красная и белая пирамиды
Что включено
- Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
- Услуги опытного водителя
- Комфортабельный транспорт
- Организация
- Полицейские разрешения
- Вода в автобусе
Что не входит в цену
- Входные билеты в исторические места (Музей - 9$, Гиза - 12$, Сакара - 10$, Серапем - 7$, Дахшур - 8$)
- Обед (10-15$)
- Прогулка по нилу (2-4 человека - 35$, 5-10 человек - 50$)
- Катание на верблюдах
- Ночь в Каире
- Тансфер из аэропорта и назад в конце экскурсии: (легковая машина - 25€, микроавтобус - 40€)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель или аэропорт
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
