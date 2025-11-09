За два дня вместе мы познакомимся с египетской столицей: Каир и Гиза Каирский музей является одним из самых важных музеев всего мира, нет в другом музее такого большого количества экспонатов. Все экспонаты в музее оригинальные. На первом этаже музея стоят каменные предметы. Принцип их размещения хронологический. Увидите статуи фараонов: рамзеса, аменхотепа, хатшепсута, эхнатона, нефертити и много сарковагов. На втором этаже увидите сокровище, найденные в могиле тут анхамона, золотую маску, увидите настоящие мумии. Русскоязычный гид расскажет об истории и о всех исторических предметах. После посещения музея можно по Нилу покататься на лодке. И поехать в ресторан пообедать. После обеда продолжим программу. Далее посетим старый Каир, который знаменит как Каирский Вавилон. Здесь мы увидим старые христианские церкви: подвешенная церковь, церковь девы Марии, монастырь святого Георгия победоносца, коптское кладбище, могилы русских эмигрантов. Прогуляемся по аллеям коптского квартала, которые похожи на старый Иерусалим. Посетим ещё женский монастырь святого Георгия, посетим самую старую церковь 4 века святого Сергея и Павла, которая была основана на гроте, где по легенде Иисус с девой Марией спрятались, когда в Вавилон бежали. Посетим церковь святой Варвары, а также посетим Еврейский храм-синагогу. Прощаемся с христианской частью, и сразу поедем посмотреть исламскую столицу, старые мусульманские мечети, город тысяч минаретов, панорама на фоне цитадели Саладина, алебастровой мечети Мухамада Али, мечети султана Хасана и Рифаи, мечеть Хамада Ибн Тулуна, затем поедем в средневековую столицу, там незабываемая пешеходная прогулка по исламской столице, сотни минаретов, куполов, восточный рынок, базар ханильхалили, старые кафе, попробуем попить кофе на этих кафе, которым 700 лет. Обратите внимание!:

Возможна оплата тура рублями с переводом на карту.