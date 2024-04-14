Путешествие во времени: экскурсия на Плато Пирамид и Сфинкса из Шарм-Эль-Шейха
Приглашаю вас отправиться в Древний Египет! В Каире мы посетим Национальный музей, где собраны множество экспонатов, обнаруженных во время раскопок на территории страны. В Гизе увидим знаменитые достопримечательности — пирамиду Хеопса и величественного Сфинкса. Желающие острых впечатлений смогут проплыть на лодке по Нилу и прокатиться на верблюде.
И, конечно, мы заглянем в местный магазин сувениров, чтобы вы смогли увезти домой частички древней страны.
И, конечно, мы заглянем в местный магазин сувениров, чтобы вы смогли увезти домой частички древней страны.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$50
|Детский (до 11 лет) с местом
|$45
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Египетский музей
- Великие Пирамиды
- Сфинкс
- Музей папируса
Описание
Катание на лодке по Нилу Все желающие отправятся на набережную, чтобы покататься по Нилу на лодке-фелюкке (за доплату). После чего группа отправляется в Гизу — район Каира. Осмотр Плато Пирамид и Сфинкса После обеда в местном ресторане группа начнет осмотр Плато Пирамид и Сфинкса. Гид предоставит вам свободное время для фото и катания на верблюдах. Также вы можете зайти вовнутрь пирамид (за доплату). Важно знать:
- Порядок посещения объектов может меняться.
- Ночной переезд займет 8-10 часов (в зависимости от количества блокпостов и проверок).
- Золотую маску Тутанхамона фотографировать не разрешается (вплоть до штрафа).
Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей
- Великие Пирамиды
- Сфинкс
- Музей папируса
Что включено
- Переезд на комфортабельном туристическом автобусе по новой трассе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты в Музей и на Плато Пирамид
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда
- Прогулка по Нилу на лодке от 15$
- Фото/видеосъемка в Музее
- Билеты вовнутрь Пирамид
- Виза 25$ при самостоятельном оформлении в аэропорту. 30$ при оформлении через нас.
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 1 дня 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сухой паёк, удобную обувь, тёплую одежду (в автобусе работает кондиционер)
- Если у вас нет визы, сообщите, пожалуйста, мы оформим ее перед выездом в Каир
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 59 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
14 апр 2024
Сама организация экскурсии четкая, вопросов нет. Да, в торопях все расписано по минутам, но гиды постоянно рядом, все под контролем. Про пирамиды: сооружения великие, нужно обязательно увидеть своими глазами. Но: грязь, мусор, суета, куча народу, шум. Ну от этого никуда. Отдельное спасибо гиду Абдулле, все четко, весело с юмором. Чувствуешь себя в безопасности.
N
Nikita
19 мар 2024
Плюсы: Каир невероятно колоритный город, если Шарм город исключительно для туристов, то здесь можно увидеть, как живут местные. Национальный музей и пирамиды просто нереально крутые, кататься на верблюде тоже крайне необычное занятие, очень советую. Еда на обеде была с привкусом, необычная, но вкусная, никаких отравлений после нее не было. На завтрак и ужин вас кормить не будут, возьмите обязательно кушать, домой мы вернулись в час ночи.
Минусы: Постоянное присутствует ощущение, что все хотят обмануть. Причем и гид, и организаторы экскурсии только усиливают это чувство. Никаких музеев папируса и масел нет. Это туристические магазины, ни один местный никогда туда не зайдет, вы тратите здесь 2-3 часа драгоценного времени, которое можно было бы провести на пирамидах или заехать куда-то еще. Мое мнение такое: добавьте 20$ к экскурсии, но уберите эти манипуляции, сделайте больше пользы и мы заплатим больше денег. Второй момент это гид, который сказал нам, что верблюды будут стоить 10$, потом с нас возьмут еще 15$ в качестве платы за фото и чаевых, НО у него есть знакомый, который сделает все за 10. И важный момент, что на верблюдах нас должны были довести до места, откуда открывается красивая панорама. У нас все равно вымогали деньги, причем ты даешь мелкие, они говорят: нет, в банке не примут, дайте больше, мы дадим сдачу. Даешь больше, и они дают сдачу минимальную, пытаясь тебя обмануть. Ну и до нужного места мы не дошли.
Очень хочется, чтобы ребята провели работу над ошибками.
Минусы: Постоянное присутствует ощущение, что все хотят обмануть. Причем и гид, и организаторы экскурсии только усиливают это чувство. Никаких музеев папируса и масел нет. Это туристические магазины, ни один местный никогда туда не зайдет, вы тратите здесь 2-3 часа драгоценного времени, которое можно было бы провести на пирамидах или заехать куда-то еще. Мое мнение такое: добавьте 20$ к экскурсии, но уберите эти манипуляции, сделайте больше пользы и мы заплатим больше денег. Второй момент это гид, который сказал нам, что верблюды будут стоить 10$, потом с нас возьмут еще 15$ в качестве платы за фото и чаевых, НО у него есть знакомый, который сделает все за 10. И важный момент, что на верблюдах нас должны были довести до места, откуда открывается красивая панорама. У нас все равно вымогали деньги, причем ты даешь мелкие, они говорят: нет, в банке не примут, дайте больше, мы дадим сдачу. Даешь больше, и они дают сдачу минимальную, пытаясь тебя обмануть. Ну и до нужного места мы не дошли.
Очень хочется, чтобы ребята провели работу над ошибками.
О
Олеся
5 мар 2024
В целом экскурсия понравилась, но дорога очень тяжёлая и из-за посещения большого количества мест все было быстро, на бегу, но очень рада была все равно увидеть в живую Пирамиды!
Л
Лейла
24 фев 2024
Поездка очень тяжелая, но если бы полетела на самолете, то тогда бы очень пожалела.
Автобусы достаточно комфортные, в нашем даже туалет работающий был.
Что разочаровало, так это очень маленькое экскурсионное сопровождение. Про сам Египет почти не рассказали. В музее все сжато. Под конец вообще запутались кто чей родственник. Я помню в школе нам все четко и последовательно рассказывали.
По Нилу мы поплавали на лодке, нам повезло с погодой и не жарко и не холодно, но опять же никакого экскурсионного сопровождения. Много заездов в магазины, на что и потратили очень много времени. Обед был замечательный, только нужно объяснять людям, как проходит обед. Оказалось, что салаты и гарнир шведский стол, а мясо разносят по столам. Мясо было фантастически вкусное.
Ну и сами Пирамиды. На них выделяется 2 часа. Причем сначала 1 час у пирамид, а потом еще один час у Сфинкса и видиму сувениров, так как не очень понятно, что делать целый час у сфинкса.
Считаю, что на пирамиды нужно выделить 3 часа, а уж в какой локации нужно проводить это время, люди должны сами выбирать.
В целом я рада, что попала наконец то на пирамиды.
Автобусы достаточно комфортные, в нашем даже туалет работающий был.
Что разочаровало, так это очень маленькое экскурсионное сопровождение. Про сам Египет почти не рассказали. В музее все сжато. Под конец вообще запутались кто чей родственник. Я помню в школе нам все четко и последовательно рассказывали.
По Нилу мы поплавали на лодке, нам повезло с погодой и не жарко и не холодно, но опять же никакого экскурсионного сопровождения. Много заездов в магазины, на что и потратили очень много времени. Обед был замечательный, только нужно объяснять людям, как проходит обед. Оказалось, что салаты и гарнир шведский стол, а мясо разносят по столам. Мясо было фантастически вкусное.
Ну и сами Пирамиды. На них выделяется 2 часа. Причем сначала 1 час у пирамид, а потом еще один час у Сфинкса и видиму сувениров, так как не очень понятно, что делать целый час у сфинкса.
Считаю, что на пирамиды нужно выделить 3 часа, а уж в какой локации нужно проводить это время, люди должны сами выбирать.
В целом я рада, что попала наконец то на пирамиды.
О
Ольга
7 фев 2024
Все прошло замечательно, все ожидания оправдались. Я была готова к длинной дороге, автобус подали комфортный. Гид в Каире просто замечательный. Хороший русский язык, позитивный, пунктуальный и в меру строгий)). Программа была выполнена на 100%. Безопасность на экскурсии на высшем уровне - ехали в конвое с полицией. Спасибо! Я буду рекомендовать экскурсию знакомым.
G
Gamov.zhenya
27 янв 2024
Все понравилось, рекомендую!
М
Мария
25 дек 2023
Организовано все хорошо: автобус в прекрасном состоянии, 2 водителя, внимательный сопровождающий. Программа тоже хорошо составлена. Но египетский гид (как было заявлено - историк) - это бизнесмен, а не гид. То, что он должен давать туристам по программе, ему совершенно не интересно, информации от гида в 10 раз меньше, чем в любой краткой справке на просторах интернета. Гиду интересно навязать катание на верблюдах (которого, кстати, нет в программе), покупки в дружественных магазинах, фото и т. д.
П
Петр
7 дек 2023
Посетили все, как заявлено в программе. Спасибо нашему гиду Ахмеду. Пирамиды, конечно, стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Остались только приятные впечатления и красивые фотографии на память. Дорога тяжелая, но большую часть времени в автобусе спишь.
Д
Дмитрий
14 ноя 2023
Все понравилось. Гид Раша хорошо разговаривает по русски, а не набором определённых слов. Можно много оплачивать переводом рублями, раздают интернет для этого.
А
Александра
29 окт 2023
Гид Ахмед - молодец, а организация так себе. В автобусе неудобные сидения, и он почти не едет - больше стоит и ждет другие автобусы из конвоя. Получается, что ночь почти не спишь. При этом на пирамиды попадаешь почти в конце, в 2 часа дня, в самую жару, уже измученный шумом, толпами. Из Хургады, например, везли сразу утром на пирамиды, и это лучшее - тишь, прохлада и благодать. Днем же здесь просто пресс туристов и арабов, орущих тебе в ухо из всех щелей. 4 звезды только за гида!
Л
Лэйла
25 окт 2023
Виды отличные, Каир впечатлил, но организация низкого качества. Я понимаю, что заплатили в 2 раза меньше, чем у других операторов, поэтому без претензий. Цена-качество.
Про поездку: отдельно деньги за лодку, отдельно деньги за ужин, отдельно деньги за верблюдов. Будте готовы к дополнительным тратам. Была уверена, что когда прибудем на пирамиды, будут про них что-то рассказывать, а на самом деле: «Вот пирамиды- смотрите». Больше ничего.
Про поездку: отдельно деньги за лодку, отдельно деньги за ужин, отдельно деньги за верблюдов. Будте готовы к дополнительным тратам. Была уверена, что когда прибудем на пирамиды, будут про них что-то рассказывать, а на самом деле: «Вот пирамиды- смотрите». Больше ничего.
А
Анастасия
4 окт 2023
Дорога конечно тяжеловата, потом что автобус не удобный. Плюс собирают кортеж из 5-6 автобусов и под конвоем из полицейских везут, останавливаются на каждом посту и кого то ждут. Но мы не пожалели что съездили, потому что все остальное было интересно. Веселый гид, музей, даже фабрика папируса и то понравилась, даже картину захотелось купить. Пирамиды прекрасные, берите если предложат катание на верблюдах, потому что увезут подальше куда пешком не дойти. Нам в целом понравилось, это надо видеть
Н
Нормурадова
1 окт 2023
Классная экскурсия!! Исполнение моей мечты- увидела пирамиды вживую)))
Спасибо большое организаторам, все очень подробно обьяснили и были компетентны)) ехать было страшновато, нас 2 девушки было)
Спасибо большое организаторам, все очень подробно обьяснили и были компетентны)) ехать было страшновато, нас 2 девушки было)
А
Андрей
30 сен 2023
Экскурсия интересная. Всё, что обещано в описании, всё выполнено.
Думаю, что последовательность стоило бы поменять. Сначала пирамиды, потом катание по Нилу, а затем музей. Легче бы переносилась жара.
Напрягает немного некачественный русский в исполнении гидов, приходится иногда догадываться о сказанном. А если учесть, что вместе едут англоговорящие и русские, то напряжение на мозг возрастает.
На пирамидах стоило бы лучше объяснить туристам куда и как лучше пойти, а не бросать на произвол судьбы.
Думаю, что последовательность стоило бы поменять. Сначала пирамиды, потом катание по Нилу, а затем музей. Легче бы переносилась жара.
Напрягает немного некачественный русский в исполнении гидов, приходится иногда догадываться о сказанном. А если учесть, что вместе едут англоговорящие и русские, то напряжение на мозг возрастает.
На пирамидах стоило бы лучше объяснить туристам куда и как лучше пойти, а не бросать на произвол судьбы.
Ш
Шваякова
27 сен 2023
Организация экскурсии хорошая. Единственное, на пирамидах выделяется не так много времени, т. к. идет обязательное посещение фабрики масел Нефертити и фабрики папируса. Были в музее в Каире, но про сам Каир узнали только то, что при короле были лучшие времена. Предлагают экскурсию по Нилу за 10 долларов - не рекомендую, т. к. ро обоим сторонам не на что смотреть, одни страшные строения. Лучше взять за эту цену обзорку на пирамидах.
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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