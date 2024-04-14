Плюсы: Каир невероятно колоритный город, если Шарм город исключительно для туристов, то здесь можно увидеть, как живут местные. Национальный музей и пирамиды просто нереально крутые, кататься на верблюде тоже крайне необычное занятие, очень советую. Еда на обеде была с привкусом, необычная, но вкусная, никаких отравлений после нее не было. На завтрак и ужин вас кормить не будут, возьмите обязательно кушать, домой мы вернулись в час ночи.

Минусы: Постоянное присутствует ощущение, что все хотят обмануть. Причем и гид, и организаторы экскурсии только усиливают это чувство. Никаких музеев папируса и масел нет. Это туристические магазины, ни один местный никогда туда не зайдет, вы тратите здесь 2-3 часа драгоценного времени, которое можно было бы провести на пирамидах или заехать куда-то еще. Мое мнение такое: добавьте 20$ к экскурсии, но уберите эти манипуляции, сделайте больше пользы и мы заплатим больше денег. Второй момент это гид, который сказал нам, что верблюды будут стоить 10$, потом с нас возьмут еще 15$ в качестве платы за фото и чаевых, НО у него есть знакомый, который сделает все за 10. И важный момент, что на верблюдах нас должны были довести до места, откуда открывается красивая панорама. У нас все равно вымогали деньги, причем ты даешь мелкие, они говорят: нет, в банке не примут, дайте больше, мы дадим сдачу. Даешь больше, и они дают сдачу минимальную, пытаясь тебя обмануть. Ну и до нужного места мы не дошли.

Очень хочется, чтобы ребята провели работу над ошибками.