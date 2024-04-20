Экскурсия в Каир из Шарм-Эль-Шейха: путешествие во времени и прогулка по Нилу
«Мать мира», многоликий и шумный Каир приветствует вас! Этот уникальный город известен своей богатой историей и неповторимой многогранной культурой.
Только здесь у вас будет уникальная возможность воочию лицезреть единственное Чудо Света, сохранившееся до наших дней — Великие Египетские Пирамиды и Сфинкса.
В ходе нашей насыщенной поездки вы увидите величайшие памятники Древности, Античности и эпохи Арабского Средневековья, погрузитесь в историю страны во время экскурсии в Египетском музее и почувствуете себя настоящими фараонами неспешно сплавляясь по реке Нил.
Только здесь у вас будет уникальная возможность воочию лицезреть единственное Чудо Света, сохранившееся до наших дней — Великие Египетские Пирамиды и Сфинкса.
В ходе нашей насыщенной поездки вы увидите величайшие памятники Древности, Античности и эпохи Арабского Средневековья, погрузитесь в историю страны во время экскурсии в Египетском музее и почувствуете себя настоящими фараонами неспешно сплавляясь по реке Нил.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$60
|Детский от 3 до 12 лет
|$40
|Детский до 2 лет без места
|$0
|Стандартный билет
|от $50
|Взрослый 12+
|от $50
|Детский от 5 до 11 лет
|$39
|Детский до 5 лет без места
|$0
|Детский от 3 до 11 лет
|$42
|Детский до 3-х лет без места
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Ключевые моменты экскурсии:
- Познакомьтесь в Каире с настоящим образом жизни Египтян;
- Посмотрите на один из самых больших густонаселенных городов Африки;
- Побывайте в Египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
- Проплывите по Нилу на теплоходе и увидите Каир совсем другим;
- Пообедайте в хорошем ресторане;
- Осмотрите самые крупные на свете исторические памятники — Пирамиды Гизы;
- Собственными глазами посмотрите на легендарного Сфинкса. Что вас ожидает:Экскурсия начнётся после полночи (в зависимости от расположения вашего отеля). Дорога в одну сторону займет около 6–7 часов от первого блокпоста (в 30 км. от Шарм-эль-Шейха). После проезда блокпоста, автобус будет ехать ещё около трёх часов, с остановкой для отдыха, где можно позавтракать и сходить в туалет. Приезжаем в Каир и осмотрим один из самых больших густонаселенных городов Африки. Далее oтправляемся в Египетский музей, где собрано огромное количество египетских артефактов. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы. Вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и других. Полюбуетесь на золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. В Египетском музее куда не посмотришь — увидишь что-то интересное. После этого, для желающих прогулка по реке Нил (за доп. плату). А после вкусный обед (шведский стол) в ресторане. После обеда вы oтправитесь в точку на карте мира, где замирает время, и увидите символ Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы, одно из чудес света. Гиза — пригород Каира, который пользуется мировой славой. Именно здесь расположена еще одна главная достопримечательность Египта — легендарный Большой Сфинкс, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты. Загадочные пирамиды, до сих пор остаются нераскрытой тайной. Далее вы посетите Музей папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности или Фабрику ароматов и масел. Важная информация• Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплая одежда зимой.
- Для завтрака, пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию/ для посещения туалета нужны мелкие деньги.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида,
- Обед в ресторане Каира.
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане,
- Дополнительные расходы, не входящие в программу,
- Прогулка по реке Нил,
- Билет на фотоаппарат в Египетском музее,
- Билет на видеокамеру в Египетском музее,
- Осмотр внутренних помещений Пирамиды
- Виза-наклейка (можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если по прилете Вы не купили визу, мы можем Вам в этом помочь (за доплату 5 $)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплая одежда зимой
- Для завтрака, пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию
- Для посещения туалета нужны мелкие деньги
- Вам понадобится виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если по прилете Вы не купили визу, мы можем Вам в этом помочь (за доплату 5 $)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 144 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рустам
20 апр 2024
Отличная экскурсия, все понравилось. Прогулка у пирамид на вепблюдах - экзотика, прогулка по Нилу незабываемая. Сама поездка в Каир долгая и достаточно тяжелая, несмотря на комфортабельный автобус мерседес с кондиционером и туалетом, но оно того стоит. Берите в дорогу с собой подушку для шеи и много воды (т. к. за нее нужно будет платить отдельно).
В
Виктор
11 апр 2024
Отличная организация! могу смело рекомендовать. Отельный гид предлагал по 100 долларов данную экскурсию, мне через Спутник и агентство Адель удалось приобрести в два раза дешевле. По итоге те, кто купил за 100 долларов и за 50 долларов ехали все вместе в одной конвойной колонне.
А
Азат
3 апр 2024
Т
Татьяна
2 апр 2024
Все понравилось, все вовремя, хотелось бы чуть больше времени на музей. Взяли прогулку по Нилу, тоже весело. За такую стоимость все отлично.
А
Андрей
1 апр 2024
Впечатления отличные, долговато добираться, но экскурсия того стоит
Э
Эльза
20 мар 2024
Огромное спасибо команде «Адиль тур» за великолепную экскурсию! Просто море положительных впечатлений:) Гиды Али и Ахмед были бесподобны!
Н
Наталья
17 мар 2024
Для однодневного путешествия - все же это тяжело. Ехать, примерно 7-8 часов в одну сторону. Остановки делают в местах, где еду не продают по вменяемым ценам. Экскурсии очень бегло и неинформативно. Вымогательство денег по всяким мелочам. Прогулка по Нилу была совершенно неинтересная.
А
Алёна
16 мар 2024
Очень довольна экскурсией! За поездку в Египет побывала на трёх, и это самая крутая! Не пожалеете, если поедете.
Ехали мы на большом автобусе в сопровождении водителя, гида и охранника. Гид с вами едет из Шарма, но не он ведёт экскурсию. Наш экскурсовод - Али, присоеденился к нам уже в Каире. Дорога достаточно долгая, так что советую взять перекус с собой, на заправках еда оверпрайс.
Сама экскурсия очень насыщенная и интересная, в первую очередь, конечно же, благодаря экскурсоводу Али. Он очень хорошо говорит по русски, рассказывал не только сухую историю, но и занимательные факты, шутки, в общем слушать было настолько интересно, что в Каирском музее никто даже не доставал телефоны для фото, все слушали, открыв рты:)
На прогулке по Нилу всех желающих гиды фотографировали, у нас каталась вся группа.
Про пирамиды тоже узнали много нового, на одну из них, можно забраться, потрогать. Так же тут активно предлагают поехать на верблюдах до "супер супер места с прекрасным видом, который вы сможете сфоткать, только если поедете на верблюдах". Мы с парнем спокойно дошли туда пешком, пофоткались и вернулись обратно:D
Про магазинчики с папирусом и духами многие писали, что это трата времени. По факту да, тут вас будут обрабатывать, чтоб вы что нибудь купили. Хотя, в лавке с папирусом было интересно - нам наглядно показывали, как делаются листы пергамента.
В общем, кто ещё не решился - очень рекомендую! За один день невероятное количество эмоций и классных фоточек:)
Ехали мы на большом автобусе в сопровождении водителя, гида и охранника. Гид с вами едет из Шарма, но не он ведёт экскурсию. Наш экскурсовод - Али, присоеденился к нам уже в Каире. Дорога достаточно долгая, так что советую взять перекус с собой, на заправках еда оверпрайс.
Сама экскурсия очень насыщенная и интересная, в первую очередь, конечно же, благодаря экскурсоводу Али. Он очень хорошо говорит по русски, рассказывал не только сухую историю, но и занимательные факты, шутки, в общем слушать было настолько интересно, что в Каирском музее никто даже не доставал телефоны для фото, все слушали, открыв рты:)
На прогулке по Нилу всех желающих гиды фотографировали, у нас каталась вся группа.
Про пирамиды тоже узнали много нового, на одну из них, можно забраться, потрогать. Так же тут активно предлагают поехать на верблюдах до "супер супер места с прекрасным видом, который вы сможете сфоткать, только если поедете на верблюдах". Мы с парнем спокойно дошли туда пешком, пофоткались и вернулись обратно:D
Про магазинчики с папирусом и духами многие писали, что это трата времени. По факту да, тут вас будут обрабатывать, чтоб вы что нибудь купили. Хотя, в лавке с папирусом было интересно - нам наглядно показывали, как делаются листы пергамента.
В общем, кто ещё не решился - очень рекомендую! За один день невероятное количество эмоций и классных фоточек:)
В
Владислав
12 мар 2024
Е
Евгений
12 мар 2024
Забрали нас в назначенное время, на всем пути с нами был гид, который координировал и сообщал важную информацию. По прибытии в Каир к нам присоединился гид Али. Лучшего гида представить нельзя, он очень позитивный, интересно рассказывает исторические факты, постоянно предупреждает, где и что можно покупать, а к кому лучше не подходить. Организация хорошая, цена лучшая! Есть минусы, конечно же, но это не связано с организацией экскурсии. Например абсолютно везде к вам пристают с просьбами купить что то на улице, прям не отлипают, пока не сделаешь сердитый вид и не скажешь решительно, что НЕТ, мне ничего не надо! Сами пирамиды крутые, но что творится вокруг - Это жесть. Памятник превратили в торговую точку. Но мы ни разу не пожалели, что поехали. Сразу скажу, дорога длинная, долгая, много пунктов пропуска, на которых были постоянные задержки, но это все связано с безопасностью туристов, поэтому все относятся с пониманием. Спасибо Али за отличную экскурсию и классное настроение! Спасибо Аделю за организацию без накладок и неприятных сюрпризов!
А
Анна
11 мар 2024
В
Влада
2 мар 2024
1. Эскурсия в Каир 9 февраля 2024г. Сбор четко вовремя в 00-00. Автобусы комфортабельные, но есть одно серьезное НО! Мы семьей поехали впервые - и в Египет, и на такую дальнюю экскурсию. Никто не предупредил, что ночью будет дико холодно. Печку, естественно, не включают - южная же страна (сарказм). Вышли на стоянке - около 2 градусов тепла. Туалеты - на улице. Кафе - продуваемое, неуютное, двери настежь. Некоторые туристы были в куртках, но большинство - такие же, как мы - новички, все без теплой одежды.
2. Ехать от Шарм-эль-Шейха до Каира 10 часов. Идет колонна автобусов с сопровождением полиции, охраны. Безопасно и спокойно.
3. Гид - приятная, хорошо говорящая по-русски женщина. К сожалению, забыла ее имя. Спасибо ей за подробный рассказ о стране. Коснулась многих сторон - и истории, и экономики в наше время, и молодежи, и особенностей менталитета, и еще многого. Слушать было интересно!
4. Египетский национальный музей огромен! Все осмотреть, наверное, месяца не хватит)) Пробежались галопом за 1,5 часа. Много интересного, но - увы! не разрешили подольше остаться. Все расписано по минутам.
5. Катание на лодке по Нилу. Ничего особенного, даже скучновато. После Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Каир с воды показался безликим. Никого не хочу обидеть. ИМХО.
6. Поездка в Гизу к пирамидам. Все отлично!
7. Самое плохое - организация обеда и сам обед (еда). Даже комментировать не хочу… отвратительно!
8. Вернулись вовремя. В целом эскурсией довольны.
2. Ехать от Шарм-эль-Шейха до Каира 10 часов. Идет колонна автобусов с сопровождением полиции, охраны. Безопасно и спокойно.
3. Гид - приятная, хорошо говорящая по-русски женщина. К сожалению, забыла ее имя. Спасибо ей за подробный рассказ о стране. Коснулась многих сторон - и истории, и экономики в наше время, и молодежи, и особенностей менталитета, и еще многого. Слушать было интересно!
4. Египетский национальный музей огромен! Все осмотреть, наверное, месяца не хватит)) Пробежались галопом за 1,5 часа. Много интересного, но - увы! не разрешили подольше остаться. Все расписано по минутам.
5. Катание на лодке по Нилу. Ничего особенного, даже скучновато. После Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Каир с воды показался безликим. Никого не хочу обидеть. ИМХО.
6. Поездка в Гизу к пирамидам. Все отлично!
7. Самое плохое - организация обеда и сам обед (еда). Даже комментировать не хочу… отвратительно!
8. Вернулись вовремя. В целом эскурсией довольны.
Ю
Юлия
1 мар 2024
Экскурсия очень понравилась мне и мужу. Али очень хороший гид. Лучше взять вещи потеплее, в Каире прохладнее вечерами, чем в Шарме.
Плюсы:
1. Увидите последнее чудо света.
2. За доп. плату 10$ покатаетесь по Нилу, мы не пожалели ни разу. Но нас предупредили, если погода плохая - поездка может отмениться.
3. Музей Каира очень понравился, Али быстро и интересно все рассказал, народу конечно много, но это норма.
4. Заезжали в музей-магазин папируса, никто ничего не навязывал, посмотрели, как он делается, потрогали, получили интересную инф-ию.
5. Заезжали в магазин масел, также никто ничего не навязывал, понюхали, попили кофе и поехали).
6. На пирамидах можно докупить экскурсию, где вид будет на 3 пирамиды сразу, верхом на верблюдах, нам очень понравилось, доплата 10$ за одного чел., мы не пожалели.
Минусы:
1. Дорога очень тяжелая, нам попались неудобные места. Ехали до Каира 7-8ч, с конвоем полиции, в нашем автобусе тоже сидел полицейский. Если бы не было столько блокпостов, мы бы быстро доехали, даже один раз вывели всех людей с автобусов и мы переходили его пешком.
2. В автобусе есть био-туалет, ходить можно только «по-маленькому». Туалеты на остановках (очень не частых) - ужасные.
3. Кормят один раз, набирайте сух паек в отеле, купите еду, которая не портится, воды обязательно, либо в автобусе продавали за 1$, не больше. Напитки в ресторане, где нас кормили - платные, учтите.
3. На пирамидах очень приставучий народ, ну как и везде, не отобьешься) но тут без этого никак.
Плюсы:
1. Увидите последнее чудо света.
2. За доп. плату 10$ покатаетесь по Нилу, мы не пожалели ни разу. Но нас предупредили, если погода плохая - поездка может отмениться.
3. Музей Каира очень понравился, Али быстро и интересно все рассказал, народу конечно много, но это норма.
4. Заезжали в музей-магазин папируса, никто ничего не навязывал, посмотрели, как он делается, потрогали, получили интересную инф-ию.
5. Заезжали в магазин масел, также никто ничего не навязывал, понюхали, попили кофе и поехали).
6. На пирамидах можно докупить экскурсию, где вид будет на 3 пирамиды сразу, верхом на верблюдах, нам очень понравилось, доплата 10$ за одного чел., мы не пожалели.
Минусы:
1. Дорога очень тяжелая, нам попались неудобные места. Ехали до Каира 7-8ч, с конвоем полиции, в нашем автобусе тоже сидел полицейский. Если бы не было столько блокпостов, мы бы быстро доехали, даже один раз вывели всех людей с автобусов и мы переходили его пешком.
2. В автобусе есть био-туалет, ходить можно только «по-маленькому». Туалеты на остановках (очень не частых) - ужасные.
3. Кормят один раз, набирайте сух паек в отеле, купите еду, которая не портится, воды обязательно, либо в автобусе продавали за 1$, не больше. Напитки в ресторане, где нас кормили - платные, учтите.
3. На пирамидах очень приставучий народ, ну как и везде, не отобьешься) но тут без этого никак.
Е
Евгения
1 мар 2024
О
Олеся
13 фев 2024
В целом нам понравилось. Гид Мухамед просто душка, весельчак. Но почему три звезды? Да потому что 20 минут пирамид, но зато два часа ненужных магазинов. Хотелось бы больше истории, интересных фактов. Мне и мужу не хватило этого.
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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