Очень довольна экскурсией! За поездку в Египет побывала на трёх, и это самая крутая! Не пожалеете, если поедете.



Ехали мы на большом автобусе в сопровождении водителя, гида и охранника. Гид с вами едет из Шарма, но не он ведёт экскурсию. Наш экскурсовод - Али, присоеденился к нам уже в Каире. Дорога достаточно долгая, так что советую взять перекус с собой, на заправках еда оверпрайс.



Сама экскурсия очень насыщенная и интересная, в первую очередь, конечно же, благодаря экскурсоводу Али. Он очень хорошо говорит по русски, рассказывал не только сухую историю, но и занимательные факты, шутки, в общем слушать было настолько интересно, что в Каирском музее никто даже не доставал телефоны для фото, все слушали, открыв рты:)



На прогулке по Нилу всех желающих гиды фотографировали, у нас каталась вся группа.



Про пирамиды тоже узнали много нового, на одну из них, можно забраться, потрогать. Так же тут активно предлагают поехать на верблюдах до "супер супер места с прекрасным видом, который вы сможете сфоткать, только если поедете на верблюдах". Мы с парнем спокойно дошли туда пешком, пофоткались и вернулись обратно:D



Про магазинчики с папирусом и духами многие писали, что это трата времени. По факту да, тут вас будут обрабатывать, чтоб вы что нибудь купили. Хотя, в лавке с папирусом было интересно - нам наглядно показывали, как делаются листы пергамента.



В общем, кто ещё не решился - очень рекомендую! За один день невероятное количество эмоций и классных фоточек:)