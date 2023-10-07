В самом Израиле все понравилось, как проходило, гид был Дмитрий, все очень организованно и быстро с ним было, от границы в Израиле и до нее, доехали быстро и на комфортном автобусе, а вот с Египетской стороны автобусы маленькие и не удобные, плюс надо ждать всех людей, чтобы собрались (несколько автобусов), потом ждали конвой, и постоянные остановки. Останавливали у заправки в Египте и там брали деньги за туалет, я в шоке была!!! Вообщем не организованно очень со стороны Египта.