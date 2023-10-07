Путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль на автобусе: экскурсия по Святой земле
Приглашаю вас в путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль на комфортном автобусе.
Вы побываете в Иерусалиме и Вифлееме, осмотрите главные достопримечательности и познакомитесь с историей Святой земли. В конце дня мы доберемся до Мертвого моря — у вас будет свободное время для купания.
Вы побываете в Иерусалиме и Вифлееме, осмотрите главные достопримечательности и познакомитесь с историей Святой земли. В конце дня мы доберемся до Мертвого моря — у вас будет свободное время для купания.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
6
июн
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8
июн
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$155
|Ребенок (3-11)
|$155
|Ребенок (0-2)
|$100
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Река Иордан
- Храм Рождества Христова
- Храм Гроба Господня
- Стена плача
- Мертвое море
- Программа экскурсии одинаковая у всех организаторов, представленных на Спутнике
Описание
Об экскурсии: Экскурсия в Израиль из Шарм-эль-Шейха — уникальная возможность посетить Святую землю, находясь на отдыхе в Египте. Однодневная программа охватывает все главные достопримечательности Иерусалима и Вифлеема. Также вы побываете на Мертвом море, предусмотрена специальная остановка для купания. В программе омовение в реке Иордан, осмотр Храма Рождества Христова, Храма Гроба Господня, Стена плача, купание в Мертвом море.
По понедельникам, четвергам, субботам в 20:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Иордан
- Храм Рождества Христова
- Храм Гроба Господня
- Стена плача
- Мертвое море
- Программа экскурсии одинаковая у всех организаторов, представленных на Спутнике
Что включено
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
- Услуги русскоговорящего гида и сопровождающих
- Пограничные сборы
- Обед
- Входные билеты
- Групповая виза в Израиль (для граждан РФ, Белоруссии, Грузии)
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда
- Рубашка для омовения в реке Иордан
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно в отель и удерживаем 80$, остаток подлежит возврату.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У шлагбаума вашего отеля около 20:30
Завершение: У шлагбаума вашего отеля около 4:00
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, четвергам, субботам в 20:30
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно в отель и возвращаем стоимость экскурсии частично (удерживается 80$)
- После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 56 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
7 окт 2023
прекрасная организация экскурсии. Все очень понравилось. Было тяжело но это того стоило.
К
Кирилл
28 сен 2023
Н
Наталья
28 сен 2023
Поездка была очень удачной: все что заявлено нами было увидено, а также удивительно, что не пришлось стоять долго в очереди к святыням Иерусалима и Вифлиема. Гид Александр был внимательный, отзывчивый с чувством юмора и такта, старался как мог, нас не торопил.
X
Xsvx005
21 сен 2023
В самом Израиле все понравилось, как проходило, гид был Дмитрий, все очень организованно и быстро с ним было, от границы в Израиле и до нее, доехали быстро и на комфортном автобусе, а вот с Египетской стороны автобусы маленькие и не удобные, плюс надо ждать всех людей, чтобы собрались (несколько автобусов), потом ждали конвой, и постоянные остановки. Останавливали у заправки в Египте и там брали деньги за туалет, я в шоке была!!! Вообщем не организованно очень со стороны Египта.
Ю
Юлия
17 сен 2023
Голопам по Европам. Народу очень много,Особено в Иерусалиме. Трудно подойти к святыням. Мало время на все.. Долго проходили границу. 2 раза паспорта на проверку забирали. Был допрос со стороны Израиля зачем и почему поехали на эту экскурсию.. показали все вещи что везяли с собой. Деньги… Из 150 чел не пропустили может 5- 7 чел.
Также заметила что мы заплатили самую дорогую стоимость за нее. 150 $ за чел. Все остальные в автобусе по 100-120
Плюс. Была супер гид Елена. Она умница
Также заметила что мы заплатили самую дорогую стоимость за нее. 150 $ за чел. Все остальные в автобусе по 100-120
Плюс. Была супер гид Елена. Она умница
И
Ирик
13 сен 2023
Отличная экскурсия, супер гиды, но есть одно но. Ужасные автобусы, неудобные кресла, места для ног нет совсем. Только поэтому 4 звезды.
Ю
Юлия
6 сен 2023
А
Алиса
4 авг 2023
Благодарю Александра за превосходную экскурсию. Экскурсия, увлекательный обзор, юмор гида оставил прекрасные впечатления. Мечтаю попасть ещё на одну экскурсию с гидом Александром, в Иерусалиме по подземному городу.
А
Александр
2 авг 2023
Экскурсия отличная, перед экскурсией очень детальная инструкция была направлена. Гид Александр просто молодец, рассказыаает очень увлеченно. На границе с Израилем несколько человек (где-то 4 из 50) затормозили, остальных пропустили. Дорога достаточно утомительна, около 560 км в одну сторону, но оно того с тоит. В общем, экскурсия не для маленьких детей, а вот взрослым путешественникам однозначно стоит съездить, очень интересно.
А
Андрей
27 июля 2023
A
Anastasi
26 июля 2023
A
Anastasiia
16 июля 2023
Л
Лера
9 июля 2023
Экскурсия хорошая. Единственное перед самым выездом сообщили, что нас могут даже не пропустить на границе. И действительно из группы человек 8 не пропустили. Как происходит этот отбор не понятно. Деньги возражают не полностью и возвращают обратно в отель. Все очень быстро; нету времени походить по рынку или купить что нибудь на память. Но очень красиво.
П
Петр
6 июля 2023
Организация отличная, по сравнению с такой же экскурсией в 2015 году. Наталья отправила полную инструкцию. Добавилось посещение реки Иордан. Гид Александр выше всех похвал, знаток, патриот, юморист. Такое количество достопримечательностей увидели! Прохождение границы длилось 2.5 часа. Кого-то не пропустили. Очень рад, что поехал от Спутника, а не от отельного гида за 200$. Спасибо.
Г
Глеб
27 июня 2023
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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