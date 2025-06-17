Проведите незабываемый день в Каире! Наш опытный русскоговорящий гид-египтолог раскроет перед вами все тайны и красоты этого многоликого города. Вместе с ним вы посетите плато Пирамид Гизы и Сфинкса, Каирский национальный музей, прогуляетесь по старому Каиру. Вы полюбите этот город!

Описание экскурсии

Программа тура

Важно! Для участия в этой экскурсии вам потребуется египетская виза-наклейка с въездным штампом. Вы можете приобрести визу по прибытии в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Если у вас нет визы, мы с радостью поможем вам с этим вопросом за дополнительную плату в размере 5$.

Начало экскурсии

В начале экскурсии наш гид проведет вас по залам Национального Каирского музея, где хранится более ста тысяч артефактов. Вы узнаете об истории фараонов, процессе мумификации и быте древних египтян.

Прогулка по Нилу

После посещения музея, по вашему желанию, вы сможете насладиться прогулкой на лодке по Нилу (за дополнительную плату).

Старый Каир

Далее вас ждет пешая прогулка по старому Каиру. Вы посетите восточный базар, заглянете в старейшую мечеть и пройдете по узким улочкам в сердце города. Если группа пожелает, мы можем изменить часть программы и отправиться в Коптский квартал, где вы увидите древнейшие церкви и соборы, пройдя по следам Святого семейства.

Обед и посещение пирамид

После вкусного обеда в ресторане с традиционной кухней, вы отправитесь к самой популярной локации — пирамидам Гизы и Сфинксу. Здесь вы узнаете о том, как строились эти Чудеса света, увидите пирамиды-проводники и узнаете, кому они принадлежали. Не забудьте сделать замечательные фотографии на фоне Сфинкса, пока вам расскажут его историю.

Дополнительные возможности

По желанию, вы сможете спуститься внутрь пирамид, приобретя дополнительный билет.

Возвращение в Шарм-эль-Шейх

После насыщенного дня мы отправимся обратно в Шарм-эль-Шейх на рейсовом автобусе. Чтобы вы могли отдохнуть в пути, я забронирую для каждого двойное место в автобусе.