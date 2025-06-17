Вместе с ним вы посетите плато Пирамид Гизы и Сфинкса, Каирский национальный музей, прогуляетесь по старому Каиру. Вы полюбите этот город!
Описание экскурсии
Программа тура
Важно! Для участия в этой экскурсии вам потребуется египетская виза-наклейка с въездным штампом. Вы можете приобрести визу по прибытии в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Если у вас нет визы, мы с радостью поможем вам с этим вопросом за дополнительную плату в размере 5$.
Начало экскурсии
В начале экскурсии наш гид проведет вас по залам Национального Каирского музея, где хранится более ста тысяч артефактов. Вы узнаете об истории фараонов, процессе мумификации и быте древних египтян.
Прогулка по Нилу
После посещения музея, по вашему желанию, вы сможете насладиться прогулкой на лодке по Нилу (за дополнительную плату).
Старый Каир
Далее вас ждет пешая прогулка по старому Каиру. Вы посетите восточный базар, заглянете в старейшую мечеть и пройдете по узким улочкам в сердце города. Если группа пожелает, мы можем изменить часть программы и отправиться в Коптский квартал, где вы увидите древнейшие церкви и соборы, пройдя по следам Святого семейства.
Обед и посещение пирамид
После вкусного обеда в ресторане с традиционной кухней, вы отправитесь к самой популярной локации — пирамидам Гизы и Сфинксу. Здесь вы узнаете о том, как строились эти Чудеса света, увидите пирамиды-проводники и узнаете, кому они принадлежали. Не забудьте сделать замечательные фотографии на фоне Сфинкса, пока вам расскажут его историю.
Дополнительные возможности
По желанию, вы сможете спуститься внутрь пирамид, приобретя дополнительный билет.
Возвращение в Шарм-эль-Шейх
После насыщенного дня мы отправимся обратно в Шарм-эль-Шейх на рейсовом автобусе. Чтобы вы могли отдохнуть в пути, я забронирую для каждого двойное место в автобусе.
По вторникам в 23:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей
- Великие Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Старый Каир
Что включено
- Трансфер из отеля до автобусной станции
- Билеты на рейсовый автобус ШЭШ-Каир-ШЭШ (места комфорт-класса)
- Услуги русскоговорящего гида и сопровождающего
- Комфортабельный микроавтобус в Каире
- Входные билеты в музеи и на плато Пирамид
- Обед
Что не входит в цену
- Виза
- Лодка по Нилу
- Напитки во время обеда
- Вход внутрь пирамид
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка с въездным штампом на ней, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилету. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата составит 5$
- Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сух. паёк