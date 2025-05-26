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другим. Забрали из отеля вовремя, пересели на большой автобус, в котором ехали люди из разных отелей и разных национальностей. Время в пути около 9 часов получилось. Для людей ростом выше 180см., конечно будет тяжело и не удобно. В автобусе места мало. Туалет только на остановках, в автобусе не работал (может оно и к лучшему) В Каирском музее пробыли 1-1:30, пробежались галопом по основным залам… Честно этого и достаточно, долго там бродить можно только с грамотным гидом, и то на любителя. Прокатились на лодке по Нилу (условно добровольно-принудительно). Гиды Карим (отвечал за организацию) и Ибрагим (русскоговорящий, экскурсовод) обозначили, что только таким образом можно попасть на обед. При этом оператор ответил, что нет, можно и без прогулки туда попасть. Нам было в общем-то интересно, прокатились (10$ с человека) Обед… съедобный, не отравились. На пирамидах также 1:30, никто ничего толком не рассказал. Да и не обустроено там ничего, поразительное отношение Египта к своим достопримечательностям. У Сфинкса 30мин. Обратная дорога еще 7 часов. В отель приехали в начале первого ночи. За эти деньги нормально, много и не ожидаешь