Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«В Каире мы посетим Национальный музей, где собраны множество экспонатов, обнаруженных во время раскопок на территории страны»
Расписание: Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)
Завтра в 00:30
16 июн в 00:30
$55 за человека
Лучшее в Каире: пирамиды Гизы, музей, старый город
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«В начале экскурсии гид проведет вас по залам Национального Каирского музея с коллекцией в более сотни тысяч артефактов, расскажет об истории фараонов, процессе мумификации, быте древних египтян»
Расписание: По вторникам в 23:30
17 июн в 23:30
24 июн в 23:30
$150 за человека
Автобусная экскурсия в Каир
«По приезду в Каир мы сразу направимся в Каирский египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов»
Расписание: Ежедневно в 00:01
$59 за человека
Последние отзывы на туры
- ААльфия26 мая 2025Экскурсия прошла благополучно, соответствует описанию. Автобус норм, гид норм. По деньгам: +10$, прогулка по Нилу, +10$ на верблюде, +10$ на ужин.
- ЕЕкатерина23 мая 2025Это незабываемое, классно организованное путешествие в сердце Египта Хочу отдельно отметить - гид превосходный Говорит на нескольких языках, никого не оставляет без
- ССтепан29 ноября 2024Начну с того, что стоимость в целом соответствует соотношению "цена-качество". Если бы это стоило 100 и выше долларов отзыв был
- ООльга25 января 2022Впечатления от экскурсии положительные. Нужно понимать, что время в пути из Шарма, с учетом блок-постов, составит почти 8,5 часов. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музеи»
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