Музеи и искусство Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
1 день 3 часа
66 отзывов
Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«В Каире мы посетим Национальный музей, где собраны множество экспонатов, обнаруженных во время раскопок на территории страны»
Расписание: Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)
Завтра в 00:30
16 июн в 00:30
$55 за человека
Лучшее в Каире: пирамиды Гизы, музей, старый город
На автобусе
1 день 4 часа
Лучшее в Каире: пирамиды Гизы, музей, старый город
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«В начале экскурсии гид проведет вас по залам Национального Каирского музея с коллекцией в более сотни тысяч артефактов, расскажет об истории фараонов, процессе мумификации, быте древних египтян»
Расписание: По вторникам в 23:30
17 июн в 23:30
24 июн в 23:30
$150 за человека
Автобусная экскурсия в Каир
На автобусе
1 день
6 отзывов
Автобусная экскурсия в Каир
«По приезду в Каир мы сразу направимся в Каирский египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов»
Расписание: Ежедневно в 00:01
$59 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Альфия
    26 мая 2025
    Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия прошла благополучно, соответствует описанию. Автобус норм, гид норм. По деньгам: +10$, прогулка по Нилу, +10$ на верблюде, +10$ на ужин.
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2025
    Автобусная экскурсия в Каир
    Это незабываемое, классно организованное путешествие в сердце Египта Хочу отдельно отметить - гид превосходный Говорит на нескольких языках, никого не оставляет без
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    внимания, рассказы информативные и интересные Каир впечатляет своими размерами и шокирует своим видом одновременно Водная прогулка по Нилу - это как прикоснуться к вечному и почувствовать себя её частью До мурашек! Пирамиды без комментариев. Смотришь на них и поверить не можешь, что ты стоишь рядом Древний Египет с картинок учебника оживает Мы в полном восторге! Ну, а Сфинс Прекрасен как я и представляла Только ещё лучше! Даже дорога, продолжительностью 8 часов в автобусе, никак не омрачает это путешествие Конечно, рекомендую 100% Забронировали на сайте, оплатили, с нами связались за сутки до начала, всё четко Ещё раз большое спасибо

  • С
    Степан
    29 ноября 2024
    Автобусная экскурсия в Каир
    Начну с того, что стоимость в целом соответствует соотношению "цена-качество". Если бы это стоило 100 и выше долларов отзыв был
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    другим. Забрали из отеля вовремя, пересели на большой автобус, в котором ехали люди из разных отелей и разных национальностей. Время в пути около 9 часов получилось. Для людей ростом выше 180см., конечно будет тяжело и не удобно. В автобусе места мало. Туалет только на остановках, в автобусе не работал (может оно и к лучшему) В Каирском музее пробыли 1-1:30, пробежались галопом по основным залам… Честно этого и достаточно, долго там бродить можно только с грамотным гидом, и то на любителя. Прокатились на лодке по Нилу (условно добровольно-принудительно). Гиды Карим (отвечал за организацию) и Ибрагим (русскоговорящий, экскурсовод) обозначили, что только таким образом можно попасть на обед. При этом оператор ответил, что нет, можно и без прогулки туда попасть. Нам было в общем-то интересно, прокатились (10$ с человека) Обед… съедобный, не отравились. На пирамидах также 1:30, никто ничего толком не рассказал. Да и не обустроено там ничего, поразительное отношение Египта к своим достопримечательностям. У Сфинкса 30мин. Обратная дорога еще 7 часов. В отель приехали в начале первого ночи. За эти деньги нормально, много и не ожидаешь

  • О
    Ольга
    25 января 2022
    Автобусная экскурсия в Каир
    Впечатления от экскурсии положительные. Нужно понимать, что время в пути из Шарма, с учетом блок-постов, составит почти 8,5 часов. Мы
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    брали с собой подушку, это скрасило переезд. Гид Ахмед - супер! Манера вести экскурсию просто умора, насмеялись. Очень понравился Каирский музей, но людей конечно много. Пирамиды - грандиозные! Очень впечатляют! 30 минут свободного времени на фото в принципе хватило. В магазинах папируса и масел поглазели, но, как-то и не купили ничего. Спасибо за организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музеи»

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Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в июне 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 55 до 150. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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