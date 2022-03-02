Где находится страна Эритрея, расположение государства на карте и материке Африки, история 📖 образования, независимость, местные жители и некоторые факты для туристов и отдыха

На берегах Красного моря, в Африке расположена страна Эритрея, который тоже становится со временем популярным местом отдыха у туристов, желающих посетить этот жаркий континент.

Паровоз в Эритрее

Сюда путешественники приезжают почувствовать местный колорит, увидеть своими глазами диких животных и нетронутую природу, окунуться в экзотическую для европейского обывателя жизнь Африки.

Само название этой страны напоминает мифическое королевство, затерянное где-то во времени и пространстве. Частично это так и есть. Свой суверенитет Эритрея получила только в 1993 году после долгих десятилетий войны.

Где находится Эритрея

Страна находится на материке Африка и омывается Красным морем.

Где находится страна Эритрея на карте

Эритрея на карте Мира

Соседние страны

Столица Эритреи

Столица страны и крупный ее город – Асмэра.

Асмэра Асмэра Асмэра Асмэра

Как добраться

Недалеко от столицы находится аэропорт, поэтому добраться сюда, в принципе, не так сложно. Единственным неудобством будет то, что не все авиакомпании работают в данном аэропорту. Международные рейсы совершаются в такие города, как Милан, Дубай и Судан, да еще в Саудовскую Аравию.

Советы для туристов

Эритрейка

Путешественникам следует учитывать и то, что в стране сложно найти банкомат, поэтому купюры необходимо брать наличные и лучше в долларах. Обменять их следует сразу в аэропорту, обязательно сохранив квитанцию.

Приезжим из других стран не рекомендуется передвигаться по стране на общественном транспорте по причине неблагополучной обстановки, уровню преступности. Поэтому изначально любой турист прикреплен к туристическим автобусам и по возможности не должен передвигаться самостоятельно. Чтобы посетить интересные места страны не в составе экскурсионных групп, нужно будет оформить специальные документы-разрешения, которые впоследствии тщательно проверяются.

Все ограничения в столице вводятся для того, чтобы Асмэра была самым благополучным и спокойным африканским городом. Здесь можно найти уютные кафе, где подают вкусный итальянский кофе и пирожные, многие улицы оборудованы пешеходными зонами, а местное население достаточно доброжелательно относится к путешественникам.

Колониальный дом в Асмэре Люксовый отель в Асмэре

Пусть здесь есть еще трущобы и неблагополучные кварталы, плохо развита инфраструктура и бизнес, но есть надежда, что страна будет развиваться и все наладится.

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