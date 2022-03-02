На берегах Красного моря, в Африке расположена страна Эритрея, который тоже становится со временем популярным местом отдыха у туристов, желающих посетить этот жаркий континент.
Сюда путешественники приезжают почувствовать местный колорит, увидеть своими глазами диких животных и нетронутую природу, окунуться в экзотическую для европейского обывателя жизнь Африки.
Само название этой страны напоминает мифическое королевство, затерянное где-то во времени и пространстве. Частично это так и есть. Свой суверенитет Эритрея получила только в 1993 году после долгих десятилетий войны.
Где находится Эритрея
Страна находится на материке Африка и омывается Красным морем.
Соседние страны
Столица Эритреи
Столица страны и крупный ее город – Асмэра.
Как добраться
Недалеко от столицы находится аэропорт, поэтому добраться сюда, в принципе, не так сложно. Единственным неудобством будет то, что не все авиакомпании работают в данном аэропорту. Международные рейсы совершаются в такие города, как Милан, Дубай и Судан, да еще в Саудовскую Аравию.
Советы для туристов
Путешественникам следует учитывать и то, что в стране сложно найти банкомат, поэтому купюры необходимо брать наличные и лучше в долларах. Обменять их следует сразу в аэропорту, обязательно сохранив квитанцию.
Приезжим из других стран не рекомендуется передвигаться по стране на общественном транспорте по причине неблагополучной обстановки, уровню преступности. Поэтому изначально любой турист прикреплен к туристическим автобусам и по возможности не должен передвигаться самостоятельно. Чтобы посетить интересные места страны не в составе экскурсионных групп, нужно будет оформить специальные документы-разрешения, которые впоследствии тщательно проверяются.
Все ограничения в столице вводятся для того, чтобы Асмэра была самым благополучным и спокойным африканским городом. Здесь можно найти уютные кафе, где подают вкусный итальянский кофе и пирожные, многие улицы оборудованы пешеходными зонами, а местное население достаточно доброжелательно относится к путешественникам.
Пусть здесь есть еще трущобы и неблагополучные кварталы, плохо развита инфраструктура и бизнес, но есть надежда, что страна будет развиваться и все наладится.
О соседе – Эфиопии
Размолвка с соседней Эфиопией уже не напоминает о себе и поэтому могут быть организованы экскурсионные поездки по двум странам. Соседство Эфиопии также влияет на культуру Эритреи, ее кухню, национальные особенности. Многое напоминает и о колониальном прошлом страны. Это архитектура в итальянском стиле, неотъемлемый кофе, торговлю которым пытается наладить это африканское государство.