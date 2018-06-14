Музей под открытым небом в Таллине предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью Эстонии 100 лет назад. Здесь воссозданы исторические здания, такие как рыбацкие домики, хутора и церкви. Гости могут увидеть представителей традиционных профессий, посетить мастер-классы и насладиться развлечениями. Пешеходная прогулка позволяет ощутить дух прошлого и узнать об эстонских традициях. После экскурсии можно остаться и продолжить знакомство с музеем самостоятельно

Описание экскурсии

Пешеходная прогулка по музею под открытым небом

Рокка аль Маре, или «Утес у моря», — это удивительное место, где можно узнать о жизни в Эстонии столетней давности. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, как жили люди в те времена.

Что вас ожидает?

На территории музея представлено множество интересных объектов:

торговые лавки

ветряные мельницы

часовня староверов

аптека

хутора и рыбацкие домики

летние кухни

церковь

школа

Вы можете войти в любое здание и пообщаться с «хозяевами» домов, которые являются типичными представителями Эстонии своего времени. Погружение в историю станет еще более ярким благодаря участию в театрализованных представлениях на свежем воздухе.

Национальная кухня и фотосессии

Посетив таверну с блюдами национальной кухни, вы сможете попробовать традиционные эстонские угощения. Не упустите возможность сделать множество увлекательных фотографий, запечатлев незабываемые моменты.

Уникальное разнообразие

Эстонские хутора со всех уголков страны собраны здесь, создавая «маленькую» Эстонию. Музей работает круглый год, знакомя гостей с оригинальными эстонскими традициями.

Ваше путешествие

Во время трехчасовой прогулки с гидом у вас будет возможность обсудить жизнь эстонцев, историю региона и множество других интересных тем. По окончании экскурсии вы можете остаться в Рокка аль Маре и самостоятельно продолжить знакомство с особенностями эстонского быта.

Ждём вас в увлекательное путешествие в Эстонию столетней давности!