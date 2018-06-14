Ощутите атмосферу старинной Эстонии в музее Рокка аль Маре. Погрузитесь в прошлое и узнайте о традициях и быте страны
Музей под открытым небом в Таллине предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью Эстонии 100 лет назад. Здесь воссозданы исторические здания, такие как рыбацкие домики, хутора и церкви.
Гости могут увидеть представителей традиционных профессий, посетить мастер-классы и насладиться развлечениями. Пешеходная прогулка позволяет ощутить дух прошлого и узнать об эстонских традициях. После экскурсии можно остаться и продолжить знакомство с музеем самостоятельно
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальная историческая атмосфера
🎭 Мастер-классы и развлечения
🏡 Воссозданные исторические здания
📸 Возможность сделать уникальные фото
🍽️ Национальная кухня в таверне
Что можно увидеть
Музей под открытым небом Рокка аль Маре
Часовня староверов
Эстонские хутора
Церковь
Школа
Описание экскурсии
Пешеходная прогулка по музею под открытым небом
Рокка аль Маре, или «Утес у моря», — это удивительное место, где можно узнать о жизни в Эстонии столетней давности. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, как жили люди в те времена.
Что вас ожидает?
На территории музея представлено множество интересных объектов:
торговые лавки
ветряные мельницы
часовня староверов
аптека
хутора и рыбацкие домики
летние кухни
церковь
школа
Вы можете войти в любое здание и пообщаться с «хозяевами» домов, которые являются типичными представителями Эстонии своего времени. Погружение в историю станет еще более ярким благодаря участию в театрализованных представлениях на свежем воздухе.
Национальная кухня и фотосессии
Посетив таверну с блюдами национальной кухни, вы сможете попробовать традиционные эстонские угощения. Не упустите возможность сделать множество увлекательных фотографий, запечатлев незабываемые моменты.
Уникальное разнообразие
Эстонские хутора со всех уголков страны собраны здесь, создавая «маленькую» Эстонию. Музей работает круглый год, знакомя гостей с оригинальными эстонскими традициями.
Ваше путешествие
Во время трехчасовой прогулки с гидом у вас будет возможность обсудить жизнь эстонцев, историю региона и множество других интересных тем. По окончании экскурсии вы можете остаться в Рокка аль Маре и самостоятельно продолжить знакомство с особенностями эстонского быта.
Ждём вас в увлекательное путешествие в Эстонию столетней давности!
Экскурсия проводится ежедневно по предварительному бронированию и договоренности.
Ответы на вопросы
Что включено
Хорошее настроение, приятная компания, интересная информация и услуги профессионального гида
Что не входит в цену
Общественный транспорт €3, 2 (туда-обратно)
Билет в музей €8 или €6 (в зависимости от сезона)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности. Возможно, что это будет холл вашего отеля
Завершение: Таллин
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно по предварительному бронированию и договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! К сожалению, не все экспонаты были открыты и доступны к посещению, но даже внешний осмотр очень понравился! Константин - отличный гид, спасибо огромное! Открыли для себя Эстонию с другой стороны.
S
Svorsano
2 апр 2017
Совершенно замечательные экскурсия и экскурсовод - Константин!
i
illlario
28 мар 2017
Все просто супер!!! Экскурсия интересная! Нам очень понравилось. Спасибо!!!
Е
Елена
2 фев 2017
Я приехала в Таллин всего на 3 дня, и очень удачно подобрала экскурсии, которые позволили за короткое время познакомиться с городом и историей страны. Экскурсия не только очень познавательная, но читать дальше
и проходит на природе в приятном месте: сосны, море, старые домики, мельницы. Очень понравился магазинчик с колониальными товарами, где гостеприимная хозяйка рассказала про все предметы, выставленные в магазине, и даже угостила рюмочкой ликёра. Спасибо Константину за очередную интересную экскурсию!