Экскурсия «Таллин - первое свидание» предлагает уникальное путешествие по историческому центру Таллина.Вместе с опытным гидом вы посетите Домский собор, пройдете по улицам Длинная и Короткая нога, узнаете тайны церквей Олевисте

и Нигулисте. Вас ожидает рассказ о том, как строился город, какие события и личности оставили свой след в истории, и почему Таллин так хорошо сохранился до наших дней. Вы также увидите здания Парламента и Большой гильдии, а смотровая площадка откроет великолепный вид на город. Гид поделится рекомендациями о лучших музеях, местных блюдах и уютных улочках для прогулок, чтобы ваше знакомство с Таллином было незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Таллине - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и длинными днями, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, хотя и менее загружены туристами. В остальные месяцы погода может быть более суровой, но город остаётся привлекательным благодаря уютной атмосфере и богатой истории.

Сейчас август — это идеальное время.