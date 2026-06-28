Экскурсия «Таллин - первое свидание» предлагает уникальное путешествие по историческому центру Таллина.
Вместе с опытным гидом вы посетите Домский собор, пройдете по улицам Длинная и Короткая нога, узнаете тайны церквей Олевисте
Вместе с опытным гидом вы посетите Домский собор, пройдете по улицам Длинная и Короткая нога, узнаете тайны церквей Олевисте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера средневекового города
- 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
- 📜 Узнаете интересные легенды и факты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔭 Впечатляющие виды с высоты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Таллине - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и длинными днями, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, хотя и менее загружены туристами. В остальные месяцы погода может быть более суровой, но город остаётся привлекательным благодаря уютной атмосфере и богатой истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Таллинская ратуша
- Улица Пикк
- Здание Большой гильдии
- Улица Лай
- Церковь Олевисте
- Улица Пикк Ялг
- Домский собор
- Смотровая площадка
- Парламент
- Александро-Невский собор
- Люхике Ялг
- Церковь Нигулисте
Описание экскурсии
Таллин сквозь века
Я проведу вас по самым интересным местам города, полно и увлекательно расскажу их историю и легенды и помогу понять характер Таллина. Итак, в программе:
- Таллинская ратуша — главная площадь Старого города, где я расскажу о знаменитом шпиле и Старом Томасе, символе эстонской столицы.
- Улица Пикк — одна из самых длинных улиц средневекового центра. Вы узнаете, сколько метров составляет ее протяженность и какие легендарные дома на ней расположены.
- Здание Большой гильдии — я расскажу, что находится в этом готическом сооружении и чем занимались члены гильдии в XV веке.
- Улица Лай — вы узнаете, что определило характер ее застройки и почему она стала одной из самых широких улиц своего времени.
- Церковь Олевисте — историческая постройка XIII века, которая является архитектурной доминантой Старого города. Я раскрою, почему церковь названа в честь норвежского короля Олафа Харальдссона и до какого года она носила гордый статус самого высокого сооружения в мире.
- Улица Пикк Ялг, или Длинная нога — основной путь из Вышгорода в Нижний город. Вы услышите, для чего служила эта улица с башней и воротами и почему она так называется.
- Домский собор — лютеранский храм, посвященный святой Деве Марие. Я расскажу историю его создания, трагического пожара и восстановления.
- Смотровая площадка — вы впечатлитесь шикарной панорамой Нижнего города с высоты птичьего полета и узнаете самые интересные факты о его знаковых сооружениях.
- Парламент — я раскрою, как в 20-е годы XX века эстонские архитекторы осуществили проект нового здания эстонского Парламента.
- Александро-Невский собор — вы узнаете, почему в 1922 году в свободной Эстонии собирали деньги на его снос, а сейчас это Кафедральный собор города.
- Люхике Ялг, или Короткая нога — мы пройдемся по крутой лестнице старинной улочки, известной с XIV века.
- Церковь Нигулисте — я расскажу, как столетиями строили и перестраивали этот чудесный храм, посвященный святому Николаю. Он неоднократно горел, но все же продолжает стоять и радовать взор путешественников.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто в Таллине в первый раз. Мои экскурсии отличаются живой, интересной подачей. Я расскажу то, что вам действительно запомнится. Детям тоже не будет скучно — я с радостью включу в повествование различные легенды и сказания о Таллине.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ратушная площадь в Таллине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 458 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Разрешите представиться: меня зовут Милая Лена — Милена, как называют меня друзья и коллеги. Вот уже более 10 лет как моё ещё школьное увлечение историей родного
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия. Лена очень интересно коротко рассказала об истории Эстонии, чтобы мы лучше поняли историю самого Таллина. Она показала нам самые красивые места Таллина, порекомендовала, что стоит посетить и где можно покушать. Также учла физические возможности нашей компании при прогулках по Таллинским холмам:) Прекрасный гид и приятный человек. Искренне рекомендуем.
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К
Подросток, который вообще не хотел идти на экскурсию, после нее заявил, что это лучшая экскурсия в ее жизни. К слову, дул штормовой ветер! А после экскурсии мы с дочерью отправились в музей, который Милена советовала. Сердечная благодарность и самые лучшие рекомендации. 👍
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А
Нам все очень понравилось! Спасибо большое! Экскурсия была познавательной, было интересно и детям и взрослым.
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В
Отлична экскурсия, мы узнали много интересного!
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Т
Это бингот- заказать экскцрсию по старому Таллинну на время пребывания там в рамках круиза и не только - самостоятельно пробовали раньше, это несравнимо, когда специалист показывает и рассказывает вам, море впечатлений, по-другому ощущается поездка. Выбор экскурсий богат, обязательно пойдем еще Экскурсию проводила Галина - рекомендую, отличный гид, пять звезд! 👍💕
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Добрый день. Все очень понравилось. Спасибо. Елена профи.
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