264 отзыва оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.

Во время индивидуальной прогулки по Старому Таллину вы откроете для себя уникальный дух города, который хранит вековые тайны.Ваш личный гид проведет вас по знаменитым улочкам "Короткой ноги" и "Длинной ноги",

раскроет истории, связанные с церковью Нигулисте, православным собором Александра Невского и другими знаковыми местами. Вы узнаете о значении Ратушной площади в прошлом и настоящем, о жизни магистрата и о том, как архитектура и культура Эстонии отражаются в городском облике. В завершение экскурсии вы сможете насладиться видами современного Таллина и его деловой части с высоты смотровых площадок. Эта экскурсия позволит вам не только услышать истории, но и почувствовать дух старинного Таллина, а также открыть для себя места, которые захочется посетить снова

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка в «сердце» Старого города

Мы встретимся на Ратушной площади, где обратим внимание на самую старую действующую аптеку в Северной Европе. А следом вы познакомитесь:

с церковью Нигулисте и ее шедеврами;

с улицами «Короткой ноги» и «Длинной ноги»;

с православным собором Александра Невского;

c Домским собором — усыпальницей знаменитых полководцев и путешественников;

со зданием Парламента Эстонии.

Со смотровых площадок мы полюбуемся сказочными черепичными крышами и знаменитыми флюгерами Нижнего города, а также посмотрим на современную архитектуру Таллина и его деловую часть — City.

О Таллине и Эстонии — вчера и сегодня

Я расскажу:

какое значение имела Ратушная площадь;

какие важные здания здесь находились, а какие сохранились до сих пор;

необыкновенные истории Таллинских улочек и домов;

о городском совете — магистрате — и о его роли в старинном городе;

о жизни старинного города и современного;

об особенности архитектуры северной страны и о том, почему она так привлекательна;

о старинных и современных церквях города и роли религии в различные времена;

об особенностях культуры и национальной кухни;

об уютных кафе и милых ресторанчиках, с их удивительной атмосферой, присущей только Таллину.

В результате легко и непринужденно с помощью легенд и забавных рассказов вы погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и его жителей и, надеюсь, вернетесь сюда вновь любоваться его красотами.