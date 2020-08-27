264 отзыва оставили туристы

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С улыбкой по Старому Таллину!

Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Ратушная площадь, у здания ратуши.
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52 за экскурсию

У этой экскурсии264 отзыва
4.82
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Ирина – Гид в Таллине
На прогулке 👣 по старинным улочкам Нижнего и Верхнего Таллина я расскажу легенды и интересные истории 📖 о людях, связанных с этими местами, и о жизни города.

Вы узнаете, почему Старый Таллин был так разделен, кто жил в Нижнем, а кто в Верхнем городе.

И поймете, почему Таллин называют «Рыцарем» Балтийского моря 🌊.
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!

Что вас ожидает

Прогулка в «сердце» Старого города
Мы встретимся на Ратушной площади, где обратим внимание на самую старую действующую аптеку в Северной Европе. А следом вы познакомитесь:

  • с церковью Нигулисте и ее шедеврами;
  • с улицами «Короткой ноги» и «Длинной ноги»;
  • с православным собором Александра Невского;
  • c Домским собором — усыпальницей знаменитых полководцев и путешественников;
  • со зданием Парламента Эстонии.

Со смотровых площадок мы полюбуемся сказочными черепичными крышами и знаменитыми флюгерами Нижнего города, а также посмотрим на современную архитектуру Таллина и его деловую часть — City.

О Таллине и Эстонии — вчера и сегодня
Я расскажу:

  • какое значение имела Ратушная площадь;
  • какие важные здания здесь находились, а какие сохранились до сих пор;
  • необыкновенные истории Таллинских улочек и домов;
  • о городском совете — магистрате — и о его роли в старинном городе;
  • о жизни старинного города и современного;
  • об особенности архитектуры северной страны и о том, почему она так привлекательна;
  • о старинных и современных церквях города и роли религии в различные времена;
  • об особенностях культуры и национальной кухни;
  • об уютных кафе и милых ресторанчиках, с их удивительной атмосферой, присущей только Таллину.

В результате легко и непринужденно с помощью легенд и забавных рассказов вы погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и его жителей и, надеюсь, вернетесь сюда вновь любоваться его красотами.

Организационные детали

Цена за экскурсию для группы от 3-10 человек — 50 евро.

С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!
С улыбкой по Старому Таллину!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Ратушная площадь, у здания ратуши..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое. Приезжайте к нам и убедитесь сами.
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264 отзыва оставили туристы

27 августа 2020
Экскурсия была очень интересная и информативная. Время пролетело незаметно. Было весело.
8 августа 2020
Всё было великолепно.
17 июля 2020
Очень интересная экскурсия, Ирина легко и непринужденно вовлекает в историю и легенды этого чудесного города, очень рекомендуем!
7 июля 2020
Ирина умница и настоящий мастер своего дела, открытый, светлый, чуткий и чрезвычайно тактичный человек. Экскурсия была насыщенная и в то же время время лёгкая, непринужденная, мастерски сбалансированная и не перегруженная информацией, погружение в атмосферу старого Таллина было сказочным и гармоничным. Очень благодарны Ире за незабываемую прогулку и за образ доброго улыбающегося горда, поселившийся в наших сердцах.
28 июня 2020
Очень интересная экскурсия с гидом Викторией, посетили такие уголки старого города, до которого не дошли бы сами, много истории и занимательных фактов.
15 июня 2020
Ирина, спасибо большое за экскурсию! За Ваш рассказ, за комфортный темп, за красивый маршрут, за терпение и индивидуальный подход. Остались самые приятные и теплые впечатления!
18 марта 2020
Спасибо Ирине!Все замечательно. Советую!
26 февраля 2020
Отличная познавательная экскурсия. Всем рекомендую.
23 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, которую проводила Наталья, содержательно и с юмором. Рекомендую всем, кто первый раз в Таллине. Спасибо Наталье за чудесно проведенное время и активное участие в нашей туристической жизни и консультации даже после экскурсии!
18 февраля 2020
Благодарим Ирину за не незабываемые впечатления и полное погружение в атмосферу Таллина! Мы с дочкой в ВОСТОРГЕ! Спасибо, спасибо, спасибо!
Ещё 254 отзыва

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