264 отзыва оставили туристы

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С улыбкой по Старому Таллину

Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Во время индивидуальной прогулки по Старому Таллину вы откроете для себя уникальный дух города, который хранит вековые тайны.

Ваш личный гид проведет вас по знаменитым улочкам "Короткой ноги" и "Длинной ноги",
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раскроет истории, связанные с церковью Нигулисте, православным собором Александра Невского и другими знаковыми местами.

Вы узнаете о значении Ратушной площади в прошлом и настоящем, о жизни магистрата и о том, как архитектура и культура Эстонии отражаются в городском облике.

В завершение экскурсии вы сможете насладиться видами современного Таллина и его деловой части с высоты смотровых площадок.

Эта экскурсия позволит вам не только услышать истории, но и почувствовать дух старинного Таллина, а также открыть для себя места, которые захочется посетить снова

5
326 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнаете легенды и истории Таллина
  • 🏰 Посетите старинные церкви и соборы
  • 🌆 Полюбуетесь видами со смотровых площадок
  • 🏛 Откроете архитектурные шедевры
  • 🍽 Познакомитесь с национальной кухней
  • 🗺 Исследуете уникальные улочки города

Лучшее время для посещения

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мар
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сен
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
С улыбкой по Старому Таллину
С улыбкой по Старому Таллину
С улыбкой по Старому Таллину

Что можно увидеть

  • Ратушная площадь
  • Аптека
  • Церковь Нигулисте
  • Улица Короткая нога
  • Улица Длинная нога
  • Собор Александра Невского
  • Домский собор
  • Здание Парламента Эстонии

Описание экскурсии

Прогулка в «сердце» Старого города

Мы встретимся на Ратушной площади, где обратим внимание на самую старую действующую аптеку в Северной Европе. А следом вы познакомитесь:

  • с церковью Нигулисте и ее шедеврами;
  • с улицами «Короткой ноги» и «Длинной ноги»;
  • с православным собором Александра Невского;
  • c Домским собором — усыпальницей знаменитых полководцев и путешественников;
  • со зданием Парламента Эстонии.

Со смотровых площадок мы полюбуемся сказочными черепичными крышами и знаменитыми флюгерами Нижнего города, а также посмотрим на современную архитектуру Таллина и его деловую часть — City.

О Таллине и Эстонии — вчера и сегодня

Я расскажу:

  • какое значение имела Ратушная площадь;
  • какие важные здания здесь находились, а какие сохранились до сих пор;
  • необыкновенные истории Таллинских улочек и домов;
  • о городском совете — магистрате — и о его роли в старинном городе;
  • о жизни старинного города и современного;
  • об особенности архитектуры северной страны и о том, почему она так привлекательна;
  • о старинных и современных церквях города и роли религии в различные времена;
  • об особенностях культуры и национальной кухни;
  • об уютных кафе и милых ресторанчиках, с их удивительной атмосферой, присущей только Таллину.

В результате легко и непринужденно с помощью легенд и забавных рассказов вы погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и его жителей и, надеюсь, вернетесь сюда вновь любоваться его красотами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 6275 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть
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в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое. Приезжайте к нам и убедитесь сами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 326 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
294
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22
3
4
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4
Светлана
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой взгляд, любая прогулка в её сопровождении способна навсегда лишить Ваше сердце покоя, разбудив страстную
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любовь к северному городу) Восхитительная архитектурная особенность, самобытность и таинственность Таллинна поражает воображение, уносит в глубину веков. Зимняя сказка заснеженных улиц, будоражащая воображение, старинные постройки, неожиданная и уникальная архитектура современных зданий, уютные дворики, кафе, пабы, древние каменные переходы, погружающие в атмосферу средневековья и высветленные новогодними гирляндами, огни рождественской ярмарки, вечерняя перспектива города с высоты смотровых площадок, бесчисленные байки и истории - все уносит в мир праздника, радости и детского искреннего восхищения. Прекрасная возможность оказаться в Таллинне в декабре задала тон предновогоднего настроения. Только после зимней прогулки можно испытать неземное наслаждение от вкуса местного шоколада и аромата кофе, более века действующей необычайно красивой и уютной кофейни. Впечатляет антураж популярного, стилизованного в старинном духе ресторанчика, ремесленная лавка искусных мастеров гончарного дела, сувенирный магазин ярких национальных вещей, экспонаты секретных ингредиентов от всех болезней самой старой из действующих аптек с возможностью приобрести и испытать на себе средство, излечивающее навсегда от печали и депрессии)
Огромная благодарность Ирине за эмоциональность и глубину тематических знаний, за особый дар рассказчика и щедрость, с которой она делиться историями и тайнами волшебного города! Спасибо за подаренный праздник и за возможность открыть для себя Таллинн как уникальное место неиссякаемого источника любви.

Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой+1
Будьте осторожны, выбирая Ирину в качестве своего гида по столице удивительной Эстонии, потому что, на мой
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Алла
Мы были в Талинне с сыном-подростком в первый раз. Ирина забрала нас от отеля и провела по кварталу Ротерман и Старому городу за 2 часа. Показала, что где купить - шоколад Калев, лекарства от душевной боли, орешки и пр. Попутно посмотрели основные памятники архитектуры. Особенно впечатлил храм Девы Марии и Гербы рыцарских домов. Все очень понравилось, рекомендую экскурсию Ирины.
Мы были в Талинне с сыном-подростком в первый раз. Ирина забрала нас от отеля и провела
Мы были в Талинне с сыном-подростком в первый раз. Ирина забрала нас от отеля и провела
Мы были в Талинне с сыном-подростком в первый раз. Ирина забрала нас от отеля и провела
Мы были в Талинне с сыном-подростком в первый раз. Ирина забрала нас от отеля и провела
Мы были в Талинне с сыном-подростком в первый раз. Ирина забрала нас от отеля и провела
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Elena
Была в Таллинне не один раз, но благодаря Ирине, влюбилась в Таллинн по-новому, по-особенному! Если Вы хотите узнать много интересного и увлекательного, а также получить невероятно хорошие эмоции, очень рекомендую прогуляться по средневековым улочкам Таллинна с Ириной!
Была в Таллинне не один раз, но благодаря Ирине, влюбилась в Таллинн по-новому, по-особенному! Если Вы
Была в Таллинне не один раз, но благодаря Ирине, влюбилась в Таллинн по-новому, по-особенному! Если Вы
Была в Таллинне не один раз, но благодаря Ирине, влюбилась в Таллинн по-новому, по-особенному! Если Вы
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Екатерина
Очень щедрая на информацию экскурсия, слушали с большим интересом. Жаль, что не написала отзыв сразу, но и спустя пару лет отлично помню этот опыт.
Спасибо!
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T
Спасибо большое Ирине за очень интересную экскурсию, получили огромное удовольствие за прогулку по старому городу,узнали много интересных историй,рекомендую как гида и как очень интересного, обаятельного и эрудированного человека.
Спасибо большое Ирине за очень интересную экскурсию, получили огромное удовольствие за прогулку по старому городу,узнали много
Спасибо большое Ирине за очень интересную экскурсию, получили огромное удовольствие за прогулку по старому городу,узнали много
Спасибо большое Ирине за очень интересную экскурсию, получили огромное удовольствие за прогулку по старому городу,узнали много
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Ирина
Нам очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Особенно запомнились всякие мелкие детали, на которые мы бы сами не обратили внимание, но смогли, благодаря нашему гиду. На все наши вопросы ответили, где перекусить и выпить местного пива подсказали. В общем, экскурсия сделала наш вечер.
Нам очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Особенно запомнились всякие мелкие детали, на которые мы бы
Нам очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Особенно запомнились всякие мелкие детали, на которые мы бы
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Входит в следующие категории Таллина

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