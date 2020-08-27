264 отзыва оставили туристы

Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города.
Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать.
Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое.
Приезжайте к нам и убедитесь сами.
Экскурсия была очень интересная и информативная. Время пролетело незаметно. Было весело.
Владимир
8 августа 2020
Всё было великолепно.
Диана
17 июля 2020
Очень интересная экскурсия, Ирина легко и непринужденно вовлекает в историю и легенды этого чудесного города, очень рекомендуем!
Igors
7 июля 2020
Ирина умница и настоящий мастер своего дела, открытый, светлый, чуткий и чрезвычайно тактичный человек. Экскурсия была насыщенная и в то же время время лёгкая, непринужденная, мастерски сбалансированная и не перегруженная информацией, погружение в атмосферу старого Таллина было сказочным и гармоничным. Очень благодарны Ире за незабываемую прогулку и за образ доброго улыбающегося горда, поселившийся в наших сердцах.
Инга
28 июня 2020
Очень интересная экскурсия с гидом Викторией, посетили такие уголки старого города, до которого не дошли бы сами, много истории и занимательных фактов.
Мария
15 июня 2020
Ирина, спасибо большое за экскурсию! За Ваш рассказ, за комфортный темп, за красивый маршрут, за терпение и индивидуальный подход. Остались самые приятные и теплые впечатления!
KIRILL
18 марта 2020
Спасибо Ирине!Все замечательно. Советую!
Смирнов
26 февраля 2020
Отличная познавательная экскурсия. Всем рекомендую.
Владислава
23 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, которую проводила Наталья, содержательно и с юмором. Рекомендую всем, кто первый раз в Таллине. Спасибо Наталье за чудесно проведенное время и активное участие в нашей туристической жизни и консультации даже после экскурсии!
Татьяна
18 февраля 2020
Благодарим Ирину за не незабываемые впечатления и полное погружение в атмосферу Таллина! Мы с дочкой в ВОСТОРГЕ! Спасибо, спасибо, спасибо!
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье. Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Разобраться в историческом значении и устройстве экспонатов интерактивного морского музея
В Таллине находится настоящая сокровищница морской истории с уникальными ангарами для гидропланов. Я помогу разобраться в сотне экспонатов морского музея в Летной гавани, их истории и значении. У вас будет возможность посмотреть на огромный аквариум, отправиться в кругосветное путешествие или попробовать свои силы в разных играх и тестах — «под водой», на воде и в воздухе!
Повторить маршрут ведущих популярной телепрограммы о путешествиях по Таллину разных эпох и культур
Таллин — удивительный город, в котором можно, как на машине времени, вернуться назад в прошлое. Это путешествие не только в далекие средние века, но и во время, когда эстонцы с русскими жили в одной стране — в Советском союзе. Эстония была самой «несоветской» республикой. На этой прогулке вы не только повторите маршрут известных телеведущих, но и узнаете, кроме прочего, чем же отличалась Эстония от других республик.
«...без пощады карай преступников, тем самым ты будешь полезен обществу»
«... ибо каков ты к другим — справедлив или несправедлив, — таким ты предстанешь перед господним судом». Таллинская ратуша — единственная сохранившаяся средневековая ратуша в Северной Европе. В наши дни она, как и прежде, вызывает восхищение, являясь шедевром архитектуры XV века, столь богатого замечательными памятниками.
Таллин — это два города в одном. Верхний — город феодалов, нижний — купцов и ремесленников. Поэтому маршрутов у нас тоже два: выбирайте один из них или пройдите оба. Вы в любом случае погрузитесь в яркую и насыщенную историю Таллина, увидите его главные достопримечательности и любопытные уголки, о которых знают лишь немногие местные жители. Услышите об эстонцах и получите практические советы по Таллину.
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Без скучных лекций и набора дат — мы познакомим вас с хрониками старинного Ревеля и расскажем о современной жизни его преемника-Таллина. Вы узнаете, почему он хромает на одну ногу, заглянете в раритетную аптеку, услышите о религии и праздниках эстонцев и вникнете в особенности национальной кухни. А с высоты смотровых площадок окончательно сложите таллинский пазл!
Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю столицы. Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Раскрыть тайны Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье. Я расскажу, как местные жители сражались с иноземными завоевателями, и помогу понять современные реалии эстонской столицы.
Увлекательная экспресс-экскурсия по Старому городу
Вы увидите все самые известные достопримечательности средневекового Таллина: Домский собор, церкви Олевисте и Нигулисте, улицы Длинная и Короткая нога, здания Парламента и Большой гильдии. В живом формате я расскажу о том, как жили люди много веков назад и почему город так хорошо сохранился. А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять.
Познакомиться с главными достопримечательностями города на увлекательной экскурсии-викторине
Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате. Вы увидите знаковые улицы, площади, башни и храмы эстонской столицы. Я буду задавать интересные вопросы из разных областей знаний, а вы — получать очки за правильные ответы. В финале мы наградим победителя, и каждый поймёт, что лучше узнал сказочный Таллин!