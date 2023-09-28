Выездные экскурсии из Таллина

Найдено 10 экскурсий в категории «Выездные» в Таллине на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Путешествие к маякам Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие к маякам Эстонии: Нижний Суурупи, Верхний Суурупи, Пакри
Отправьтесь в уникальное путешествие к маякам Таллина. Узнайте истории старейших маяков и насладитесь потрясающими видами на заливы и обрывы
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 7 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 3 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Этно - это сильно, этно - это стильно
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 20 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
230 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
  2. Путешествие в Пюхтицкий монастырь
  3. Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
  4. Путешествие к маякам Эстонии
  5. Путешествие в замок Раквере
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Таллина и местам Эстонии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии
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