1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие к маякам Эстонии: Нижний Суурупи, Верхний Суурупи, Пакри
Отправьтесь в уникальное путешествие к маякам Таллина. Узнайте истории старейших маяков и насладитесь потрясающими видами на заливы и обрывы
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна28 сентября 2023Огромное спасибо, Роману. Все очень понравилось
- ВВадим6 января 2023Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
- LLina15 ноября 2021Тур был потрясающим. Даже во время сильнейших ветров и дождей гид терпеливо подходил к каждому маяку. В удобной, чистой и теплой машине рассказали много интересных фактов о геологии, технологии маяков и природе Эстонии.
- ссергей9 марта 2020экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина
- ННаталья31 декабря 2019Экскурсия понравилась,время пролетело незаметно. Рекомендуем гида Романа.
- ЕЕлизавета2 ноября 2019Прекрасная экскурсия, много интересных мест и фактов. Роман прекрасный рассказчик.
- ССВЕТЛАНА10 августа 2018Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время! 👍🙌
- ВВероника28 июля 2018Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
- ММила2 июля 2018Очень понравилась экскурсия! Всем рекомендую!
- MMarina30 августа 2016Очень понравилось. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Выездные»
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Сейчас в Таллине в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Таллина и местам Эстонии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии