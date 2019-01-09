Эта экскурсия откроет перед вами тайны Старого Таллина. Городские легенды оживают на улицах Нижнего и Верхнего города. Узнайте, где обитают призраки и кем они были при жизни. Прогулка включает рассказы о палаче, позорных столбах и водяном. Возможно, вы встретите призрака рыцаря, не нашедшего покоя. Пешеходная экскурсия без посещения зданий. Истории запомнятся надолго

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уникальные истории Таллина

Таллин полон необычных историй и легенд, которые оживают во время вечерней прогулки по городу. Исследуя его улицы, вы сможете узнать много нового и увлекательного!

Прогулка по Нижнему купеческому и Верхнему рыцарскому городам

Мы вместе пройдем по историческим улицам, где каждое здание хранит свои тайны. Вам откроется мир привидений, и я расскажу о том, кем они были при жизни.

Призраки и их истории

Легенды о палачах

Загадки позорных столбов

Сказания о водяных

Трагические судьбы и смертные казни

Легенды о таллиннском Донжуане

А если нам повезет, мы сможем встретить призрак рыцаря, которые не нашел покоя после смерти.

Средневековая атмосфера

Ощутите средневековый флер: старинные городские легенды, величественные стены и узкие улицы создают уникальное настроение. Эти истории не всегда будут смешными, но точно оставят след в вашей памяти.

Формат экскурсии

Это будет пешеходная экскурсия, где мы совершим внешний осмотр знаковых мест города, без посещения внутренних помещений. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Таллин, полон тайн и загадок!