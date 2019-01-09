Прогуляйтесь по вечернему Таллину, где оживают легенды и призраки. Узнайте тайны древних улиц и почувствуйте атмосферу средневековья
Эта экскурсия откроет перед вами тайны Старого Таллина. Городские легенды оживают на улицах Нижнего и Верхнего города. Узнайте, где обитают призраки и кем они были при жизни. Прогулка включает рассказы о палаче, позорных столбах и водяном. Возможно, вы встретите призрака рыцаря, не нашедшего покоя. Пешеходная экскурсия без посещения зданий. Истории запомнятся надолго
4.7
56 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
👻 Узнать городские легенды
🏰 Прогуляться по средневековым улицам
🌙 Почувствовать атмосферу вечернего города
🎭 Встретить призраков и узнать их истории
🗝️ Открыть тайны древних стен
Что можно увидеть
Старый Таллин
Нижний город
Верхний город
Описание экскурсии
Уникальные истории Таллина
Таллин полон необычных историй и легенд, которые оживают во время вечерней прогулки по городу. Исследуя его улицы, вы сможете узнать много нового и увлекательного!
Прогулка по Нижнему купеческому и Верхнему рыцарскому городам
Мы вместе пройдем по историческим улицам, где каждое здание хранит свои тайны. Вам откроется мир привидений, и я расскажу о том, кем они были при жизни.
Призраки и их истории
Легенды о палачах
Загадки позорных столбов
Сказания о водяных
Трагические судьбы и смертные казни
Легенды о таллиннском Донжуане
А если нам повезет, мы сможем встретить призрак рыцаря, которые не нашел покоя после смерти.
Средневековая атмосфера
Ощутите средневековый флер: старинные городские легенды, величественные стены и узкие улицы создают уникальное настроение. Эти истории не всегда будут смешными, но точно оставят след в вашей памяти.
Формат экскурсии
Это будет пешеходная экскурсия, где мы совершим внешний осмотр знаковых мест города, без посещения внутренних помещений. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Таллин, полон тайн и загадок!
Экскурсия проходит ежедневно по предварительному бронированию.
Ответы на вопросы
Что включено
Мистическое настроение, приятная компания, интересные истории и Красный Монах вместо гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Raekoja plats 1
Завершение: Таллин
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит ежедневно по предварительному бронированию.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
9
3
1
2
–
1
1
Г
Галина
9 янв 2019
Мы были на экскурсии практически год назад. Я сделала подарок своему мужу. Так получилось, что мы были только вдвоем, все внимание принадлежало нам) С первых минут мы были погружены в атмосферу Средневековья, мистика сквозила в каждом слове и действии. Мастер слова и текста- красный монах, нас покорил! Одна из лучших экскурсий, которую я посетила. Спасибо
О
Ольга
7 янв 2019
С
Светлана
4 янв 2019
А
Александр
25 дек 2018
С
Светлана
15 дек 2018
Довольно интересная экскурсия, можно сходить для разнообразия! Неординарный взгляд на историю города.
m
mlucenko
6 дек 2018
Очень необычная, интересная и атмосферная экскурсия, всем рекомендую
А
Анна
4 дек 2018
p
protezzu
2 дек 2018
Е
Елена
22 ноя 2018
Спасибо большое за экскурсию. хоть дочка и замёрзла она нам всё теперь твердит про эту экскурсию) мы довольны. рекомендуем!
f
fny09
11 ноя 2018
Экскурсия очень понравилась. Необычное преподнесение, но очень впечатляюще. Ребенок (14 лет) был в восторге. Спасибо!
С
Сергей
10 ноя 2018
Е
Евгения
6 ноя 2018
К
Ксения
5 ноя 2018
С
Светлана
1 ноя 2018
Отличная экскурсия! Таинственная, загадочная, необыкновенная,иногда смешная. Спасибо Красному Монаха за интересную историю! Рекомендую к помещению.