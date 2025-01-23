Вечерние экскурсии Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Легенды Таллина при свете фонаря
Пешая
107 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
60 за всё до 5 чел.
Мистика вечернего Таллина
Пешая
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
Сегодня в 14:30
Завтра в 17:30
75 за всё до 8 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Вечерняя прогулка по Таллину – возможность окунуться в средневековую романтику»
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от 65 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 января 2025
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Отличная экскурсия, спасибо Элле за хорошо и интересно проведённое время несмотря на погоду 😁
  • Е
    Елена
    23 декабря 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Огромное спасибо прекрасной Элле за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. В восторге были и дети и взрослые. Всем советую.
  • В
    Воинова
    15 декабря 2024
    Мистика вечернего Таллина
    Несмотря на дождливую холодную погоду мы даже не заметили как прошло время. Рассказ был интересный красочный, очень познавательный. Нам понравились
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    легенды и истории. Трудно понять где правда, а где вымысел? Ирина также дала много интересных советов где сделать покупку сувениров или где вкусно поесть в кафе. Всё было прекрасно!

  • А
    Анастасия
    14 декабря 2024
    Мистика вечернего Таллина
    Очень интересная и насыщенная историями и легендами экскурсия. Интересно будет всем
  • О
    Ольга
    9 декабря 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Прекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. Несмотря на промозглую погоду, встреча прошла в теплой атмосфере прекрасного рассказчика. Заказывайте эту экскурсию, не пожалеете, будет интересно!
    Прекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. НесмотряПрекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. НесмотряПрекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. НесмотряПрекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. НесмотряПрекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. НесмотряПрекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. НесмотряПрекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. Несмотря
  • О
    Оксана
    31 августа 2024
    Мистика вечернего Таллина
    Спасибо большое Ирине, что рассказала нам много интересного о Таллине и провела увлекательную экскурсию. Всем рекомендую!
  • d
    dobausov
    16 сентября 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
  • M
    MARK
    1 августа 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Получили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
  • w
    wolfingw
    3 января 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Экскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Вечерние»

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  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Ратушная площадь
  8. Здание Большой гильдии
  9. Нижний город
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в феврале 2025
Сейчас в Таллине в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 75. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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