2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€60 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
Сегодня в 14:30
Завтра в 17:30
€75 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Вечерняя прогулка по Таллину – возможность окунуться в средневековую романтику»
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 января 2025Отличная экскурсия, спасибо Элле за хорошо и интересно проведённое время несмотря на погоду 😁
- ЕЕлена23 декабря 2024Огромное спасибо прекрасной Элле за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. В восторге были и дети и взрослые. Всем советую.
- ВВоинова15 декабря 2024Несмотря на дождливую холодную погоду мы даже не заметили как прошло время. Рассказ был интересный красочный, очень познавательный. Нам понравились
- ААнастасия14 декабря 2024Очень интересная и насыщенная историями и легендами экскурсия. Интересно будет всем
- ООльга9 декабря 2024Прекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. Несмотря на промозглую погоду, встреча прошла в теплой атмосфере прекрасного рассказчика. Заказывайте эту экскурсию, не пожалеете, будет интересно!
- ООксана31 августа 2024Спасибо большое Ирине, что рассказала нам много интересного о Таллине и провела увлекательную экскурсию. Всем рекомендую!
- ddobausov16 сентября 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуОчень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
- MMARK1 августа 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуПолучили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
- wwolfingw3 января 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуЭкскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Вечерние»
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