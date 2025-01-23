А Андрей Легенды Таллина при свете фонаря Отличная экскурсия, спасибо Элле за хорошо и интересно проведённое время несмотря на погоду 😁

Е Елена Легенды Таллина при свете фонаря Огромное спасибо прекрасной Элле за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. В восторге были и дети и взрослые. Всем советую.

В Воинова Мистика вечернего Таллина читать дальше легенды и истории. Трудно понять где правда, а где вымысел? Ирина также дала много интересных советов где сделать покупку сувениров или где вкусно поесть в кафе. Всё было прекрасно! Несмотря на дождливую холодную погоду мы даже не заметили как прошло время. Рассказ был интересный красочный, очень познавательный. Нам понравились

А Анастасия Мистика вечернего Таллина Очень интересная и насыщенная историями и легендами экскурсия. Интересно будет всем

О Ольга Легенды Таллина при свете фонаря Прекрасная экскурсия по Старому Таллину. Экскурсовод Элла очень интересно рассказывает о городе и его истории. Несмотря на промозглую погоду, встреча прошла в теплой атмосфере прекрасного рассказчика. Заказывайте эту экскурсию, не пожалеете, будет интересно!

О Оксана Мистика вечернего Таллина Спасибо большое Ирине, что рассказала нам много интересного о Таллине и провела увлекательную экскурсию. Всем рекомендую!

d dobausov Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!

M MARK Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Получили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо