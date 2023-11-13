27 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и комфортная для прогулок, а длинные световые дни позволяют насладиться видами и атмосферой города. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, когда туристов меньше, а погода всё ещё достаточно мягкая. В остальные месяцы, хотя погода может быть прохладнее и дождливее, прогулки по Таллину остаются увлекательными благодаря его уникальной архитектуре и истории.

Таллин очаровывает в любое время суток, но вечером он особенно таинственен.На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по Нижнему городу и Вышгороду, узнаете мистические истории и легенды.Пройдёте через городские ворота Виру,

увидите сохранившуюся крепостную стену, посетите таинственный дворик Доминиканского монастыря и узнаете о мистическом событии в одном из переулков. Гуляя по Нижнему городу, вы услышите о средневековых гильдиях, «говорящих» названиях улиц и старейшей аптеке. В Вышгороде вас ждут панорамные виды, интригующие истории и Ратушная площадь с флюгером Старый Томас

Описание экскурсии

Тайные улочки и дворики

Пройдя через городские ворота Виру, отделяющие современность от средневековья, вы попадёте в Нижний город Таллина, где жили купцы и ремесленники. Пройдёте вдоль сохранившейся крепостной стены и узнаете, почему горожане называли её «девой». Вы проникнете в таинственный дворик, где когда-то находился Доминиканский монастырь и где по-прежнему витают истории монахов-доминиканцев. А в одном таинственном переулке, носящем женское имя, вы узнаете, какое мистическое событие связано с этим местом и как сегодня здесь поселилось искусство.

Необыкновенное в городе и о нём

Гуляя по Нижнему городу, вы узнаете о средневековых организациях, о купеческих и ремесленных гильдиях, действовавших в средневековом Таллине. Вы откроете для себя «говорящие» названия улиц и узнаете, почему Таллин «хромает». Услышите рассказ о Кошачьем колодце и побываете в старейшей аптеке, где узнаете удивительную историю изготовления самого «сладкого» на свете лекарства.

Панорамы и истории Вышгорода

С высоты открытых панорамных площадок Верхнего города вы полюбуетесь на панораму всего Таллина с его знаменитыми черепичными крышами и флюгерами. Вышгород поделится с вами своими интригующими историями: вы узнаете, что случилось в Саду датского короля в далёком 13 веке и что отмечают там датские туристы 15 июня. Пройдёте вдоль Стены Вражды и, наконец, окажетесь в сердце средневекового Таллина — на Ратушной площади. Здесь уже много веков стоит главное здание купеческого города — Ратуша, с высоты шпиля которой следит за порядком и безопасностью горожан наш главный страж — флюгер Старый Томас.