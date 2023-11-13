27 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и комфортная для прогулок, а длинные световые дни позволяют насладиться видами и атмосферой города. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, когда туристов меньше, а погода всё ещё достаточно мягкая. В остальные месяцы, хотя погода может быть прохладнее и дождливее, прогулки по Таллину остаются увлекательными благодаря его уникальной архитектуре и истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городские ворота Виру
Крепостная стена
Доминиканский монастырь
Кошачий колодец
Старейшая аптека
Сад датского короля
Стена Вражды
Ратушная площадь
Ратуша
Флюгер Старый Томас
Описание экскурсии
Тайные улочки и дворики Пройдя через городские ворота Виру, отделяющие современность от средневековья, вы попадёте в Нижний город Таллина, где жили купцы и ремесленники. Пройдёте вдоль сохранившейся крепостной стены и узнаете, почему горожане называли её «девой». Вы проникнете в таинственный дворик, где когда-то находился Доминиканский монастырь и где по-прежнему витают истории монахов-доминиканцев. А в одном таинственном переулке, носящем женское имя, вы узнаете, какое мистическое событие связано с этим местом и как сегодня здесь поселилось искусство.
Необыкновенное в городе и о нём Гуляя по Нижнему городу, вы узнаете о средневековых организациях, о купеческих и ремесленных гильдиях, действовавших в средневековом Таллине. Вы откроете для себя «говорящие» названия улиц и узнаете, почему Таллин «хромает». Услышите рассказ о Кошачьем колодце и побываете в старейшей аптеке, где узнаете удивительную историю изготовления самого «сладкого» на свете лекарства.
Панорамы и истории Вышгорода С высоты открытых панорамных площадок Верхнего города вы полюбуетесь на панораму всего Таллина с его знаменитыми черепичными крышами и флюгерами. Вышгород поделится с вами своими интригующими историями: вы узнаете, что случилось в Саду датского короля в далёком 13 веке и что отмечают там датские туристы 15 июня. Пройдёте вдоль Стены Вражды и, наконец, окажетесь в сердце средневекового Таллина — на Ратушной площади. Здесь уже много веков стоит главное здание купеческого города — Ратуша, с высоты шпиля которой следит за порядком и безопасностью горожан наш главный страж — флюгер Старый Томас.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ворота Виру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1346 туристов
Меня зовут Ирина.
Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина.
Оказалось,что читать дальшеуменьшить
хочется ещё и поделиться тем,что открыла, гуляя по нашему Старому городу,изучая историю его основания и строительства. Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий. Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Tatjana
Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли в дворики, которые на удивление оказались ещё открыты несмотря на вечернее время. Огромное спасибо вам, Ирина! Вдохновили легендами и своей лёгкостью общения. Рекомендуем 10 из 10.
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Лариса
Хорошая организация, интересные факты, красивый город. И, главное, - располагающий к себе, эрудированный гид Ирина, которая знает и любит свой родной город.
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а
александр
Спасибо Ирине за очень интересный вечер. Это была не совсем экскурсия, а прогулка по старому городу в компании с очень интересным и знающим рассказчиком. Мы научились смотреть под ноги и читать дальшеуменьшить
понимать знаки времени. При этом все было непринужденно с достаточной толикой юмора и мистики. В такой непринужденной беседе лучше запоминаются прошедшие события и история города и его строений видится как единое целое со временем. Обязательно буду рекомендовать друзьям, такая прогулка интересна и взрослым и школьникам, людям знающим Таллин и впервые его постившим.
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Анастасия
Замечательная, медитативная экскурсия! Переплетение истории и легенд, волшебные сумеречные улицы средневекового города, много интересной (и запоминающейся!) информации. И мне, до этого несколько раз уже приезжавшей в Таллин, и моему другу, в первый раз там бывшему, очень понравилось. Я - как будто открыла книгу, ранее прочитанную, и заметила в ней новые, не замеченные прежде детали. Большое спасибо Ирине!)
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Ю
Юлия
Экскурсией очень довольны. Узнали очень много интересных историй. Прошли весь город и прониклись его таинствами и легендами. Ирина отличный экскурсовод, мастер своего дела, в которое вкладывают душу. После экскурсии еще долго обсуждали каждый пройденный шаг и на следующий день уже ходили по рекомендациям так как очень хотелось досмотреть что физически не усп5ели вечером. Могу сказать большое спасибо.
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Елена
Таллин маленький, но ёмкий в плане истории город. Вся экскурсия пролетает незаметно и оставляем желание вернуться, посмотреть ещё внимательнее каждый объект. Гид умеет рассказывать и факты и легенды. В любую погоду выбирает наиболее комфортный и самый интересный маршрут. Гуляли в холодную ветреную погоду - заглядывали в неожиданные интереснее здания погреться и узнать очередную легенду.