27 отзывов оставили туристы

Тайные улочки и дворики Пройдя через городские ворота Виру, отделяющие современность от средневековья, вы попадёте в Нижний город Таллина, где жили купцы и ремесленники. Пройдёте вдоль сохранившейся крепостной стены и узнаете, почему горожане называли её «девой». Вы проникнете в таинственный дворик, где когда-то находился Доминиканский монастырь и где по-прежнему витают истории монахов-доминиканцев. А в одном таинственном переулке, носящем женское имя, вы узнаете, какое мистическое событие связано с этим местом и как сегодня здесь поселилось искусство.
Необыкновенное в городе и о нём Гуляя по Нижнему городу, вы узнаете о средневековых организациях, о купеческих и ремесленных гильдиях, действовавших в средневековом Таллине. Вы откроете для себя «говорящие» названия улиц и узнаете, почему Таллин «хромает». Услышите рассказ о Кошачьем колодце и побываете в старейшей аптеке, где узнаете удивительную историю изготовления самого «сладкого» на свете лекарства.
Панорамы и истории Вышгорода С высоты открытых панорамных площадок Верхнего города вы полюбуетесь на панораму всего Таллина с его знаменитыми черепичными крышами и флюгерами. Вышгород поделится с вами своими интригующими историями: вы узнаете, что случилось в Саду датского короля в далёком 13 веке и что отмечают там датские туристы 15 июня. Пройдёте вдоль Стены Вражды и, наконец, окажетесь в сердце средневекового Таллина — на Ратушной площади. Здесь уже много веков стоит главное здание купеческого города — Ратуша, с высоты шпиля которой следит за порядком и безопасностью горожан наш главный страж — флюгер Старый Томас.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Ворота Виру.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина.
Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина.
Оказалось ,что хочется ещё и поделиться тем ,что открыла, гуляя по нашему Старому городу ,изучая историю его основания и строительства .Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем ,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий.Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
Отличная экскурсия, информация очень хорошо укладывается в голове, хотя её много, но все безумно интересно! Спасибо Ирине за наводки, весь следующий день мы ходили по местам, которые она нам посоветовала!) Крайне рекомендую!
Елена
9 января 2020
Очень увлекательная и при этом совсем ненапряжная экскурсия. Получили большое удовольствие. Всем рекомендую!
Анна
1 января 2020
Очень понравилась экскурсия, Ирина очень интересно и понятно рассказала легенды Таллина, 2 часа прошли незаметно!
Marina
31 декабря 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Ирина хорошо знает и очень любит свой город и это передаётся всем участникам. Мы сохраним о Таллине самые лучшие воспоминания ! Спасибо Ирина
Елена
30 декабря 2019
Таллин маленький, но ёмкий в плане истории город. Вся экскурсия пролетает незаметно и оставляем желание вернуться, посмотреть ещё внимательнее каждый объект. Гид умеет рассказывать и факты и легенды. В любую погоду выбирает наиболее комфортный и самый интересный маршрут. Гуляли в холодную ветреную погоду - заглядывали в неожиданные интереснее здания погреться и узнать очередную легенду.
Elena
25 декабря 2019
Спасибо за чудесный вечер!Хорошие эмоции и впечатления!
Надежда
22 декабря 2019
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по таинственным уголкам Старого Таллина
Tatiana
15 декабря 2019
Очень понравился тур. Исторические факты приправленные городскими мифами и мистическими историями – и познавательно и весело. Ирина замечательный гид.
Елена
9 сентября 2019
Очень интересная экскурсия. Ирина замечательный гид, провела увлекательную прогулку мистическим местам старого города.
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
Мы посетим один из самых современных музеев Таллина — интерактивный Морской музей. Здесь вы побываете и в воздухе, и в море, и даже походите по морскому дну. Я помогу сориентироваться среди экспонатов, расскажу их историю и на что обратить внимание. Музейные объекты, помимо официальной истории, имеют и так называемые личные истории, которые не прочитать на музейных табличках. Их вы, конечно, тоже узнаете. Со мной простые «лодки» и «пушки» обретут свое истинное лицо и поразят вас своим величием.
Отправиться в авто-путешествие по столице Эстонии, увидеть главные места и узнать об истории города
Таллин — это не только Ратуша и Домский собор, но чтобы осмотреть все культовые достопримечательности, потребуется автомобиль. Путешествуя со мной, вы увидите город глазами местного жителя, услышите множество забавных историй и фактов, а также лучше поймете эстонский менталитет.
Жизнь и обычаи эстонских хуторян в этнографическом музее под открытым небом
Эстонские хуторяне — важная часть истории и культуры Эстонии. Приобщиться к их жизни вы сможете в «Рокка-аль-Маре» — этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите крытые соломой хутора и ветряные мельницы, собранные из разных регионов страны, старинную деревянную сельскую церковь и действующий сельский магазин. Я помогу вам окунуться в жизнь и быт эстонских крестьян разных столетий.
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков
Мы прогуляемся по Старому городу, надышимся воздухом средневековья, полюбуемся на черепичные крыши Нижнего города со смотровых площадок Вышгорода. Вы узнаете, почему в старину наш город делился на два юридически обособленных города, кто жил в Верхнем городе, а кто в Нижнем, и почему в средневековом Таллине была выстроена «стена Вражды». Я погружу вас в атмосферу средних веков, в красках расскажу про условия, быт и законы города в ту непростую эпоху.
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
В поисках приключений мы пройдем по извилистым узким улицам, освещая дорогу огнем свечи, горящей в старинном фонаре. Вы услышите легенды и страшные истории, которыми славится Таллин, и погрузитесь в атмосферу магии и таинственности. Я покажу вам главные мистические достопримечательного Старого города и расскажу их историю: вы увидите Ратушу, дом с замурованным окном, церковь Нигулисте, сад с привидениями, древние башни и другие интересные места. Немного воображения — и сказки оживут на ваших глазах!
Проникнуться мистическими историями старого города на пешеходной экскурсии
Говорят, в Средневековье, когда не было еще телевидения и интернета, люди были как дети и верили всему на свете, особенно преданиям и легендам. Во время нашей прогулки я расскажу вам традиции и истории города, а главное — познакомлю со старинными таллинскими легендами.
Авторский маршрут по историческому центру и неординарному кварталу Ротерманна
Главная историческая часть Таллина сосредоточена в Старом городе и это безусловный центр туристического притяжения. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на столицу в более объемном хронологическом измерении. Для этого недостаточно увидеть средневековые кварталы, где сегодня соблюдают правила застройки. Нужно прогуляться и по новым районам, где современным архитекторам дышится свободнее. Я расскажу, как развивался город за пределами крепостных стен, чем были заняты местные жители и открою креативные места, где старинная архитектура гармонично сосуществует с современными стилями!
Отыскать следы минувших эпох по фотографиям и иначе взглянуть на привычные улицы
Даже если вы не раз посещали Таллин и кажется, что вы знаете здесь каждый закоулочек, то учтите, что впечатление это обманчивое! Отправляйтесь на квест по Старому городу: используйте карту и вашу смекалку, чтобы разгадать задания и найти подсказки, которые помогут увидеть, каким был город в XIX и XX веках. Вы узнаете истории преображений, которые произошли с его домами и улочками, и оставите свой след в хронике Таллина.
Погулять по колоритному району Ласнамяэ и услышать о его прошлом, настоящем и будущем
Ласнамяэ — самый большой район Таллина. Вы узнаете, почему большинство местного населения говорит на русском языке, как современные парки сочетаются с типовыми панельными домами и где президент Эстонии посадила английскую розу.
Подняться на горку поцелуев, заглянуть в дом купца и узнать все о романтиках Средневековья
Старый Город Таллина — не только колыбель суровой немецкой готики, но и очень романтический район. Мы исследуем секретные атмосферные дворики, пройдемся узкими улочками до Ратуши и поговорим о делах сердечных. Я расскажу, как раньше лечились от несчастной любви и о влюбленных, обращенных в камень.