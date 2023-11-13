27 отзывов оставили туристы

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Мистика вечернего Таллина

Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Таллин очаровывает в любое время суток, но вечером он особенно таинственен.

На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по Нижнему городу и Вышгороду, узнаете мистические истории и легенды.

Пройдёте через городские ворота Виру,
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увидите сохранившуюся крепостную стену, посетите таинственный дворик Доминиканского монастыря и узнаете о мистическом событии в одном из переулков.

Гуляя по Нижнему городу, вы услышите о средневековых гильдиях, «говорящих» названиях улиц и старейшей аптеке.

В Вышгороде вас ждут панорамные виды, интригующие истории и Ратушная площадь с флюгером Старый Томас

5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в атмосферу средневекового Таллина
  • 🏰 Прогулка по таинственным улочкам и дворикам
  • 📜 Узнаете мистические истории и легенды
  • 🌉 Полюбуетесь панорамными видами города
  • 🕰️ Откроете для себя исторические факты и события

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и комфортная для прогулок, а длинные световые дни позволяют насладиться видами и атмосферой города. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, когда туристов меньше, а погода всё ещё достаточно мягкая. В остальные месяцы, хотя погода может быть прохладнее и дождливее, прогулки по Таллину остаются увлекательными благодаря его уникальной архитектуре и истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Мистика вечернего Таллина
Мистика вечернего Таллина
Мистика вечернего Таллина

Что можно увидеть

  • Городские ворота Виру
  • Крепостная стена
  • Доминиканский монастырь
  • Кошачий колодец
  • Старейшая аптека
  • Сад датского короля
  • Стена Вражды
  • Ратушная площадь
  • Ратуша
  • Флюгер Старый Томас

Описание экскурсии

Тайные улочки и дворики
Пройдя через городские ворота Виру, отделяющие современность от средневековья, вы попадёте в Нижний город Таллина, где жили купцы и ремесленники. Пройдёте вдоль сохранившейся крепостной стены и узнаете, почему горожане называли её «девой». Вы проникнете в таинственный дворик, где когда-то находился Доминиканский монастырь и где по-прежнему витают истории монахов-доминиканцев. А в одном таинственном переулке, носящем женское имя, вы узнаете, какое мистическое событие связано с этим местом и как сегодня здесь поселилось искусство.

Необыкновенное в городе и о нём
Гуляя по Нижнему городу, вы узнаете о средневековых организациях, о купеческих и ремесленных гильдиях, действовавших в средневековом Таллине. Вы откроете для себя «говорящие» названия улиц и узнаете, почему Таллин «хромает». Услышите рассказ о Кошачьем колодце и побываете в старейшей аптеке, где узнаете удивительную историю изготовления самого «сладкого» на свете лекарства.

Панорамы и истории Вышгорода
С высоты открытых панорамных площадок Верхнего города вы полюбуетесь на панораму всего Таллина с его знаменитыми черепичными крышами и флюгерами. Вышгород поделится с вами своими интригующими историями: вы узнаете, что случилось в Саду датского короля в далёком 13 веке и что отмечают там датские туристы 15 июня. Пройдёте вдоль Стены Вражды и, наконец, окажетесь в сердце средневекового Таллина — на Ратушной площади. Здесь уже много веков стоит главное здание купеческого города — Ратуша, с высоты шпиля которой следит за порядком и безопасностью горожан наш главный страж — флюгер Старый Томас.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ворота Виру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1346 туристов
Меня зовут Ирина. Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина. Оказалось,что
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хочется ещё и поделиться тем,что открыла, гуляя по нашему Старому городу,изучая историю его основания и строительства. Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий. Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
2
1
Tatjana
Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли в дворики, которые на удивление оказались ещё открыты несмотря на вечернее время. Огромное спасибо вам, Ирина! Вдохновили легендами и своей лёгкостью общения.
Рекомендуем 10 из 10.
Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не
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Лариса
Хорошая организация, интересные факты, красивый город. И, главное, - располагающий к себе, эрудированный гид Ирина, которая знает и любит свой родной город.
Хорошая организация, интересные факты, красивый город. И, главное, - располагающий к себе, эрудированный гид Ирина, которая
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а
Спасибо Ирине за очень интересный вечер. Это была не совсем экскурсия, а прогулка по старому городу в компании с очень интересным и знающим рассказчиком. Мы научились смотреть под ноги и
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понимать знаки времени. При этом все было непринужденно с достаточной толикой юмора и мистики. В такой непринужденной беседе лучше запоминаются прошедшие события и история города и его строений видится как единое целое со временем. Обязательно буду рекомендовать друзьям, такая прогулка интересна и взрослым и школьникам, людям знающим Таллин и впервые его постившим.

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Анастасия
Замечательная, медитативная экскурсия! Переплетение истории и легенд, волшебные сумеречные улицы средневекового города, много интересной (и запоминающейся!) информации. И мне, до этого несколько раз уже приезжавшей в Таллин, и моему другу, в первый раз там бывшему, очень понравилось. Я - как будто открыла книгу, ранее прочитанную, и заметила в ней новые, не замеченные прежде детали. Большое спасибо Ирине!)
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Ю
Экскурсией очень довольны. Узнали очень много интересных историй. Прошли весь город и прониклись его таинствами и легендами. Ирина отличный экскурсовод, мастер своего дела, в которое вкладывают душу. После экскурсии еще долго обсуждали каждый пройденный шаг и на следующий день уже ходили по рекомендациям так как очень хотелось досмотреть что физически не усп5ели вечером. Могу сказать большое спасибо.
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Елена
Таллин маленький, но ёмкий в плане истории город. Вся экскурсия пролетает незаметно и оставляем желание вернуться, посмотреть ещё внимательнее каждый объект. Гид умеет рассказывать и факты и легенды. В любую погоду выбирает наиболее комфортный и самый интересный маршрут. Гуляли в холодную ветреную погоду - заглядывали в неожиданные интереснее здания погреться и узнать очередную легенду.
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Входит в следующие категории Таллина

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