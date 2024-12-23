Индивидуальная
Легенды Старого Таллина
Погрузитесь в мир средневекового Таллина, где каждая улочка хранит свои тайны и легенды. Увлекательное путешествие в прошлое за полтора часа
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 11:00
19 сен в 09:00
€55 за всё до 20 чел.
Охотники за мифическими животными
Начало: Viru tänav, 10140 Tallinn, Эстония
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€63 за всё до 6 чел.
Таллин: прогулка по легендам
Прогуляйтесь по вечернему Таллину, где оживают легенды и призраки. Узнайте тайны древних улиц и почувствуйте атмосферу средневековья
Начало: Raekoja plats 1
Расписание: Экскурсия проходит ежедневно по предварительному бронированию.
Завтра в 18:00
19 сен в 18:00
€65 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMарина23 декабря 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую от души🙂
- OOlga2 июля 2024Spasibo! Nam vsje ponravilosj, gid interesno pripodnesla informaciju.
- ООксана11 июня 2024Всё потравилось. Интересно было и детям и взрослым. Большое спасибо!
- MMarina21 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
- ТТатьяна18 марта 2019Отлично!!!
- ГГалина9 января 2019Мы были на экскурсии практически год назад. Я сделала подарок своему мужу.
Так получилось, что мы были только вдвоем, все внимание
- ЖЖанна4 января 2019Добрый вечер! Благодарим Татьяну, за насыщенную, интересную, полезную и увлекательную экскурсию. Мы компания из 10 человек, такие разные и характерные.
