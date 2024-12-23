Мои заказы

Мистические экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Мистические» в Таллине на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Легенды Старого Таллина
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды Старого Таллина
Погрузитесь в мир средневекового Таллина, где каждая улочка хранит свои тайны и легенды. Увлекательное путешествие в прошлое за полтора часа
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 11:00
19 сен в 09:00
€55 за всё до 20 чел.
Охотники за мифическими животными
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Охотники за мифическими животными
Начало: Viru tänav, 10140 Tallinn, Эстония
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€63 за всё до 6 чел.
Мистический Таллин
Пешая
1.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Таллин: прогулка по легендам
Прогуляйтесь по вечернему Таллину, где оживают легенды и призраки. Узнайте тайны древних улиц и почувствуйте атмосферу средневековья
Начало: Raekoja plats 1
Расписание: Экскурсия проходит ежедневно по предварительному бронированию.
Завтра в 18:00
19 сен в 18:00
€65 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mарина
    23 декабря 2024
    Легенды Старого Таллина
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую от души🙂
  • O
    Olga
    2 июля 2024
    Легенды Старого Таллина
    Spasibo! Nam vsje ponravilosj, gid interesno pripodnesla informaciju.
  • О
    Оксана
    11 июня 2024
    Легенды Старого Таллина
    Всё потравилось. Интересно было и детям и взрослым. Большое спасибо!
  • M
    Marina
    21 апреля 2024
    Легенды Старого Таллина
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
    читать дальше

    показала мне Старый Город с другой стороны. Много юмора, интересных историй и масса приятных впечатлений! СОВЕТУЮ, СОВЕТУЮ заказывать с этим экскурсоводом экскурсии. Я точно на одной не остановлюсь! По факту оплатила часовую экскурсию, а в итоге больше двух часов я провела с Татьяной! Было невозможно расстаться! Знаете, это тот случай, когда человек работает на своем месте. Ещё раз спасибо!

  • Т
    Татьяна
    18 марта 2019
  • Г
    Галина
    9 января 2019
    Мистический Таллин
    Мы были на экскурсии практически год назад. Я сделала подарок своему мужу.
    Так получилось, что мы были только вдвоем, все внимание
    читать дальше

    принадлежало нам)
    С первых минут мы были погружены в атмосферу Средневековья, мистика сквозила в каждом слове и действии. Мастер слова и текста- красный монах, нас покорил!
    Одна из лучших экскурсий, которую я посетила.
    Спасибо

  • Ж
    Жанна
    4 января 2019
    Легенды Старого Таллина
    Добрый вечер! Благодарим Татьяну, за насыщенную, интересную, полезную и увлекательную экскурсию. Мы компания из 10 человек, такие разные и характерные.
    читать дальше

    Не смотря на погоду, экскурсия выдалась теплая для каждого. Татьяна, обладательница чувства юмора, внимание каждому, эрудированость и легкость. Земляки, гости города, инопланетяне, Вы можете доверить себя ТАТЬЯНЕ!

  • Ж
    Жанна
    4 января 2019
  • Ж
    Жанна
    4 января 2019
  • Z
    Zhanna
    4 января 2019
Сколько стоит экскурсия по Таллину в сентябре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Мистические" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 65. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
