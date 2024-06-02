Пешие экскурсии-прогулки в Таллине с экскурсоводом

Найдено 40 экскурсий в категории «Пешеходные» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таллин сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Таллин сквозь столетия» - погрузитесь в историю
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
54 за всё до 6 чел.
Экскурсия по средневековому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 10 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
96 отзывов
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
60 за всё до 8 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 10 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
311 отзывов
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Загадки Старого Таллина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за всё до 6 чел.
Жизнь средневекового Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина
Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Наш Таллин в вашей компании
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида
Начало: На Ратушной площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
25 за человека
Легенды средневекового Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Таллин - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
26 отзывов
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за всё до 10 чел.
Мистика вечернего Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
75 за всё до 8 чел.
Фотоэкскурсия: город романтиков
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотоэкскурсия «Город романтиков» - незабываемые впечатления в Таллине
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Тайны городской ратуши
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Таллин из трамвайного окна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
60 за всё до 4 чел.
Уличное искусство по-таллински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Уличное искусство Таллина: граффити и секреты Теллискиви
Погрузитесь в мир уличного искусства Таллина, где каждый рисунок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Балтийского рынка
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
По Таллину не спеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
75 за всё до 10 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Радости и горести жизни в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за всё до 10 чел.
Прогулка вдоль крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 6 чел.
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине
Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
72 за всё до 10 чел.
Романтическая прогулка по Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
57 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по старинному Таллину
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Таллин православный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
65 за всё до 10 чел.
«Орел и Решка» в Таллине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Другой Таллин - Кремниевая долина Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Другой Таллин - Кремниевая долина Европы: от прошлого к будущему
Погрузитесь в уникальное путешествие по Таллину, где исторические улицы соседствуют с инновациями и культурой стартапов
Начало: на Ратушной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
53 за всё до 10 чел.
Вокруг Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
55 за всё до 8 чел.
Дворец для Золушки. Кадриорг
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Еще одна кружечка пива, и всё
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Еще одна кружечка пива, и всё: индивидуальная экскурсия по пивным традициям Таллина
Погрузитесь в пивные традиции Таллина, попробуйте лучшие сорта крафтового пива и узнайте историю пивоварения в уютном ресторане города
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от 75 за всё до 10 чел.
История Старого Таллина за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: у Ратуши
Сегодня в 15:00
15 июня в 10:00
75 за всё до 8 чел.
Двенадцать рождественских историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Двенадцать рождественских историй: погружение в праздничный Таллин
Приглашаем на уникальную прогулку по зимнему Таллину, где Рождество встречают дважды. Откройте для себя мир традиций, тайн и праздничных угощений
Начало: Ворота Виру
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 53 за всё до 4 чел.
Легенды Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
53 за всё до 10 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Пряные улочки Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 12 чел.
Новая жизнь старых кварталов Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новая жизнь старых кварталов Таллина: индивидуальная экскурсия
Откройте великолепие трансформации Таллина: от промышленного прошлого к культурному настоящему
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 10 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
45 за всё до 15 чел.
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
230 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Гид Наташа провела экскурсию по Таллину легко и увлекательно. Нам всё понравилось. Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Таллин сквозь столетия
    Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал. Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.
  • И
    Инеса
    29 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!
  • Э
    Эльвира
    27 мая 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Само название экскурсии заинтриговало нас с самого начала просмотра странички на Tripster. Всегда хочется узнать историю города, в который приезжаешь.
    читать дальше

    Но узнать его с какой-то другой стороны - это намного инререснее. Наш гид Элла встретила нас с живым фонариком. Экскурсия проходила вечером и поэтому тихие, мощенные камнем и практически безлюдные улочки, открывались нам под интереснейшие рассказы Эллы. А романтический теплый свет фонарика был на протяжении всей нашей экскурсии. Не буду здесь рассказывать о легендах Таллинна, которые мы узнали. Если вам посчастливится побывать в этом замечательном городе, то свяжитесь с Эллой, она поведает вам очень много интересного.

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по
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    старому городу, поняли, что побывали с Галиной везде, вспоминали все рассказанное ей и еще раз наслаждались прогулкой. Обязательно побывайте в Таллине. Красиво, вкусно. Город очень гостеприимный

  • O
    Olga
    20 мая 2024
    Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
    Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.
  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Загадки Старого Таллина
    Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
  • I
    Ilona
    8 мая 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Таллин сквозь столетия
  2. Экскурсия по средневековому Таллину
  3. Легенды Таллина при свете фонаря
  4. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
  5. С улыбкой по Старому Таллину
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Пешеходные" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 25 до 230. Туристы уже оставили гидам 1188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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