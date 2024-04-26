Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
19 апр в 08:00
20 апр в 08:00
от $230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
Завтра в 06:00
19 апр в 06:00
$257 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
Погрузитесь в мир адреналина и природы в парке Danao Adventure на Бохоле. Уникальные аттракционы и потрясающие виды ждут вас
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
$206 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Про организатора экскурсии: При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
- ЮЮлия15 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
- ООльга21 января 2024Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бохолу в апреле 2025
Сейчас в Бохоле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 206 до 257. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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