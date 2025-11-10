Мои заказы

Бохол - день приключений в парке Данао Адвенчер

Для туристов, которые ищут острых ощущений, парк приключений Данао — обязательное место для посещения на Бохоле.

Здесь, в Барангае Магтанг, находится самый длинный и высокий на Филиппинах зиплайн, шутливо называемый «суи-слайд», а также другие адреналиновые развлечения.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Живописные виды и захватывающие развлечения Однодневный тур в Парке Данао предлагает уникальные приключения и возможности для отдыха на фоне потрясающих природных пейзажей. Парк славится своими захватывающими активностями, которые подходят для всей семьи, включая трекинг, канатные дороги и зиплайны. Во время тура участники смогут насладиться живописными видами и исследовать разнообразные экосистемы региона. Гиды предоставят интересные факты о флоре и фауне, что сделает экскурсию не только развлекательной, но и познавательной. До встречи на нашей экскурсии! Важная информация:
  • В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы тура. В том числе возможна отмена авиарейсов и паромного сообщения. Денежные средства за отменённые мероприятия, авиарейсы, паромы и отели не возвращаются.
  • Возьмите с собой: денежные средства в филиппинских песо, медицинская страховка (рекомендовано, но не обязательно), крем солнцезащитный и очки, головной убор, медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо).

Ежедневно в 8:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Tрансфер на комфортабельном автомобиле Toyota (марка авто в зависимости от количества человек в группе. Toyota Vios - 1-3 чел. Toyota Avanza - 4-5 чел. Toyota Hiace - 6-12 чел.)
  • Услуги русскоязычного гида
  • Входные билеты в парк
Что не входит в цену
  • Оплата аттракционов
  • Фото и видеосъемка
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель на острове Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы тура. В том числе возможна отмена авиарейсов и паромного сообщения. Денежные средства за отменённые мероприятия, авиарейсы, паромы и отели не возвращаются
  • Возьмите с собой: денежные средства в филиппинских песо, медицинская страховка (рекомендовано, но не обязательно), крем солнцезащитный и очки, головной убор, медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

