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Наедине с природой острова Бохол

Открыть труднодоступные места острова — от водопадов до карстовых пещер

Dmitrii
Dmitrii – Гид из Бохола
Это путешествие позволит вам за один день открыть красивейшие 🤩 места полуострова Анда.

Мы встретимся на острове 🏝️ Панглао и на скутерах отправимся к природным сокровищам Бохола: вы спуститесь в пещеру Кармалоан, прогуляетесь 👣 по рисовым террасам, искупаетесь в природном бассейне Кабагнау и встретите закат на райском пляже Анда.
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  • 👥Групповая
  • 🏍На мотоцикле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $70 за человека

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Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол

Что вас ожидает

Нетуристические тропы Бохола
Чтобы добраться до всех заповедных мест острова Бохол, которые я включил в маршрут, обычным туристам понадобится 4 дня — мы же объедем их за несколько часов! По пути будем останавливаться на впечатляющих смотровых площадках, любоваться видами острова Камигин и вулкана Хибок-Хибок и наблюдать за бытом филиппинцев. За день вы посетите:

  • пещеру Кармалоан — одну из самых из самых глубоких на Филиппинах. Мы пройдем по просторным подземным залам, рассмотрим сталактиты и оценим масштабы природного творения.
  • живописный водопад Кинахуган, окруженный буйной растительностью
  • рисовые террасы Кадапдапан, которые ничуть не уступают красотой индонезийским соседям
  • водопад Канумантад — высокий, изящный и мощный, спрятавшийся среди тропических лесов и рисовых полей
  • пещерный бассейн Кабагнау: ярко-синяя вода, фактурные скалы и свисающая зелень заставят вас почувствовать себя героем фильма о необитаемом острове

А к закату мы доберемся до знаменитого, но малолюдного пляжа Анда с мягчайшим песком, пальмами и прозрачными морскими волнами.

Организационные детали

  • В стоимость поездки включены входные билеты 🎫 по программе
  • Отдельно оплачивается питание и аренда скутера — от 8 долларов 💵 в сутки
  • По дополнительному запросу можем арендовать микроавтобус для 10 человек за небольшую плату
Начало и место завершения
🚩 на острове Панглао
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Dmitrii
Dmitrii
Добрый день! Меня зовут Дмитрий. Уже больше года живу на островах Панглао и Бохол. Я проехал много стран и континентов, но мало где встречал такую красивую природу, как на Филиппинах. Провожу авторские экскурсии и с удовольствием покажу вам завораживающие уголки острова Бохол.
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