Что вас ожидает

Нетуристические тропы Бохола

Чтобы добраться до всех заповедных мест острова Бохол, которые я включил в маршрут, обычным туристам понадобится 4 дня — мы же объедем их за несколько часов! По пути будем останавливаться на впечатляющих смотровых площадках, любоваться видами острова Камигин и вулкана Хибок-Хибок и наблюдать за бытом филиппинцев. За день вы посетите:

пещеру Кармалоан — одну из самых из самых глубоких на Филиппинах. Мы пройдем по просторным подземным залам, рассмотрим сталактиты и оценим масштабы природного творения.

живописный водопад Кинахуган, окруженный буйной растительностью

рисовые террасы Кадапдапан, которые ничуть не уступают красотой индонезийским соседям

водопад Канумантад — высокий, изящный и мощный, спрятавшийся среди тропических лесов и рисовых полей

пещерный бассейн Кабагнау: ярко-синяя вода, фактурные скалы и свисающая зелень заставят вас почувствовать себя героем фильма о необитаемом острове

А к закату мы доберемся до знаменитого, но малолюдного пляжа Анда с мягчайшим песком, пальмами и прозрачными морскими волнами.

Организационные детали