Что вас ожидает
Нетуристические тропы Бохола
Чтобы добраться до всех заповедных мест острова Бохол, которые я включил в маршрут, обычным туристам понадобится 4 дня — мы же объедем их за несколько часов! По пути будем останавливаться на впечатляющих смотровых площадках, любоваться видами острова Камигин и вулкана Хибок-Хибок и наблюдать за бытом филиппинцев. За день вы посетите:
- пещеру Кармалоан — одну из самых из самых глубоких на Филиппинах. Мы пройдем по просторным подземным залам, рассмотрим сталактиты и оценим масштабы природного творения.
- живописный водопад Кинахуган, окруженный буйной растительностью
- рисовые террасы Кадапдапан, которые ничуть не уступают красотой индонезийским соседям
- водопад Канумантад — высокий, изящный и мощный, спрятавшийся среди тропических лесов и рисовых полей
- пещерный бассейн Кабагнау: ярко-синяя вода, фактурные скалы и свисающая зелень заставят вас почувствовать себя героем фильма о необитаемом острове
А к закату мы доберемся до знаменитого, но малолюдного пляжа Анда с мягчайшим песком, пальмами и прозрачными морскими волнами.
Организационные детали
- В стоимость поездки включены входные билеты 🎫 по программе
- Отдельно оплачивается питание и аренда скутера — от 8 долларов 💵 в сутки
- По дополнительному запросу можем арендовать микроавтобус для 10 человек за небольшую плату