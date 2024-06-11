Исследуйте остров Баликасаг вместе с нами на программе снорклинга с черепахами. Насладитесь прогулкой по песчаной отмели Верджин и откройте таинственную пещеру Хинагданан.
Посетите ферму по производству мороженого из кокосового молока, чтобы узнать процесс изготовления и насладиться вкусным угощением. Погрузитесь в день, полный природных чудес, подводного мира и кулинарных радостей.
Посетите ферму по производству мороженого из кокосового молока, чтобы узнать процесс изготовления и насладиться вкусным угощением. Погрузитесь в день, полный природных чудес, подводного мира и кулинарных радостей.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Остров черепах Баликасаг
- Остров Верджин
- Пещера Хинагданан
- Ферма Bohol Bee Farm по производству мороженного из кокосового молока
Описание экскурсии
Встреча с черепахами, живописные острова и таинственные пещеры Однодневный тур на остров Баликасаг начнется с увлекательной поездки на лодке по кристально чистым водам Филиппинского моря. По прибытии на остров вы отправитесь на захватывающее плавание с черепахами, где сможете наблюдать и даже плавать рядом с этими удивительными морскими созданиями. Черепахи впечатляют своей изящностью и спокойствием, создавая неповторимую атмосферу водного мира. После встречи с черепахами вы отправитесь на остров Верджин, где вас ждет прогулка по живописной песчаной косе. Вы сможете насладиться белоснежным песком под ногами, окруженными теплой и прозрачной водой. Посетите загадочную пещеру Хинагданан и окунитесь в ее удивительную атмосферу. Затем отправьтесь на экскурсию на фабрику по производству мороженого из кокосового молока, где вы сможете не только узнать процесс изготовления этого вкусного десерта, но и насладиться его неповторимым вкусом. Погрузитесь в мир тайн и вкусов на этом захватывающем туре.
Ежедневно. Начало в 7 часов утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров черепах Баликасаг
- Остров Верджин
- Пещера Хинагданан
- Ферма Bohol Bee Farm по производству мороженного из кокосового молока
Что включено
- Русскоязычный гид на всем протяжении маршрута
- Аренда лодки
- Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером
- Входные билеты на о. Верджин
- Входные билеты в п. Хинагданан
- Входные билеты на фабрику мороженого
Что не входит в цену
- Входные билеты о. Баликасаг (примерно 350 песо с чел)
- Оборудование для снорклинга (возможно арендовать на месте)
- Питание и питьевая вода
- Фото и видеосъемка
- Проживание в отеле
- Сувенирная продукция
- Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Ваш отель на о. Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в 7 часов утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Важная информация
- Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 8 человек включительно. Возможно с детьми
- Оплату 15 процентов от стоимости экскурсии вы производите через сервис данного сайта
- Оплата 85 процентов от стоимости тура - перед посадкой в минивэн наличными в филиппинских песо из расчета 221 долларов США за по курсу продажи на день оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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