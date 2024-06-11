Описание экскурсии

Встреча с черепахами, живописные острова и таинственные пещеры Однодневный тур на остров Баликасаг начнется с увлекательной поездки на лодке по кристально чистым водам Филиппинского моря. По прибытии на остров вы отправитесь на захватывающее плавание с черепахами, где сможете наблюдать и даже плавать рядом с этими удивительными морскими созданиями. Черепахи впечатляют своей изящностью и спокойствием, создавая неповторимую атмосферу водного мира. После встречи с черепахами вы отправитесь на остров Верджин, где вас ждет прогулка по живописной песчаной косе. Вы сможете насладиться белоснежным песком под ногами, окруженными теплой и прозрачной водой. Посетите загадочную пещеру Хинагданан и окунитесь в ее удивительную атмосферу. Затем отправьтесь на экскурсию на фабрику по производству мороженого из кокосового молока, где вы сможете не только узнать процесс изготовления этого вкусного десерта, но и насладиться его неповторимым вкусом. Погрузитесь в мир тайн и вкусов на этом захватывающем туре.